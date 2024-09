EVZ Special Cum a luat naștere firma Transpeco? Dragoș Gâdoiu, CEO: „Investiția inițială a fost de aproximativ opt milioane de euro”







Pe 26 septembrie, joi, a fost difuzată o nouă ediție a podcastului „Picătura de Business” pe canalul de YouTube „Hai România”. Invitatul special al acestei ediții a fost Dragoș Gâdoiu, antreprenorul din spatele companiei Transpeco, lider în transportul de produse petroliere.

În cadrul acestui podcast, Dragoș Gâdoiu, proprietar și manager general al firmei, a oferit mai multe detalii cu privire la începuturile acestei afaceri.

O firmă cu tradiție

Invitatul podcastului a început prin a povesti că firma Transpeco a luate naștere în urmă cu aproximativ 40 de ani.

„Firma are o tradiție de aproape 40 de ani, atunci când compania făcea parte din structura Peco, aparținând Petrom, compania petrolieră de stat de la acea vreme. În 2007, în urma unui proces de externalizare al OMW Petrom, care a externalizat divizia de transport din cadrul companiei, tatăl meu, care era la momentul respectiv director în cadrul Petrom a reușit să facă un Management Buy Out și așa s-a format noul Transpeco, să spunem așa, Transpeco Logistics and Distribution, ca afacere de familie”, a explicat Dragoș Gâdoiu.

Valoarea investiției inițiale

Mai apoi, managerul general al Transpeco a povestit care a fost investiția inițială, dar și care a fost numărul de camioane care au fost luate atunci de la Petrom.

„Am luat aproape 100 de camioane. Investiția inițială a fost de aproximativ opt milioane de euro pentru camioane și pentru facilitățile în care ne desfășuram activitatea la momentul respectiv. Iar în flotă acum există aproximativ 360 de camioane”, a mai spus Dragoș Gâdoiu.

De asemenea, el a mai continuat prin a spune că acum camioanele sunt unele moderne, și nu cele achiziționate de la Petrom: „La momentul respectiv ele erau folosite de un timp îndelungat. Vârsta medie a unui camion în 2007 era de peste 10 ani, atât aveau toate. Erau de producție românească, cisternele erau de la Roman sau Automecanica Mediaș”, a mai spus el.

Lider de piață

În acest moment, Transpeco este lider de piață în transportul și distribuția produselor petroliere. Dragoș Gâdoiu a transmis faptul că firma lucrează cu toți marii operatori din industria petrolieră de la noi din țară.

„Am început cu OMW Petrom, prin prisma acestui proces. Și, ulterior, i-am contractat și pe toți ceilalți jucători mari din piață”, a explicat managerul general al Transpeco.

Invitatul a povestit și despre provocările întâmpinate în cei 17 ani de existență pentru a ajunge în poziția de lider de piață.

„În primul rând a fost 2007, momentul preluării companiei, externalizării. Timing-ul este foarte important într-un business pentru a reuși. Noi am profitat de această oportunitate, la momentul respectiv. Dar nu a fost ușor, pentru că era o noutate și pentru noi și pentru angajații noștri. Atât pentru management, personalul auxiliar, dar și pentru conducătorii auto”, sunt explicațiile oferite de Dragoș Gâdoiu.

A spus mai apoi și care a fost noutatea, mai ales pentru tatăl său, care deja activa în acest domeniu.

„Era o altă companie, care a fost de stat. Asta pentru că până în 2004 a fost Petrom, apoi a fost preluată de OMW Petrom. Oamenii lucrau de foarte mult timp în acea companie. Era o schimbare. O parte din oameni nu aveau încredere și au ales să rămână în continuare la Petrom. Pentru că exista și posibilitatea respectivă. În 2007 am plecat la drum cu aproape 150 de oameni, majoritatea șoferi”, a mai declarat Dragoș Gâdoiu, transmite infofinanciar.ro