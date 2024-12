Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21-22 decembrie 2024. Primii creștini au fost trei astrologi







Pe 21 decembrie s-au născut I.V. Stalin, Thomas Beckett, Jane Fonda, Chris Evert, Kurt Waldheim, Hermann J. Muller, Adela Mărculescu, Dan Zamfirescu, Constantin Mille, Gheorghe Tătărăscu, Stela Popescu. Pe 22 decembrie s-au născut Giacomo Puccini, Maurice Gibb, Robin Gibb, Vanesa Paradis, Dan Petrescu, Cristina Deleanu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 21 decembrie sunt Sfinţii: Iuliana din Nicomidia şi Temistocle, iar pe 22 decembri sunt Sfinţii: Petru Movilă, Anastasia, Hrisogen şi Teodota. Nimic în ”Kalendar”.

Sâmbătă, 21 decembrie la ora 11:20:35, ora României, este solstițiul de iarnă. Soarele, descendent, trece, în mod convențional, din zodia Săgetătorului în zodia Capricornului, taie ecliptica. Începe iarna. Nu iarna astronomică, sau astrologică, pur și simplu, iarna. Iarna aceasta ține de la 21 decembrie 2024 la 20 martie 2025. Ziua de 21 decembrie se mai numeşte şi Solstiţiul Capricornului. Mai ţineţi minte, din geografie, de tropicul Racului şi de tropicul Capricornului?

Solstiţiul de iarnă era un reper foarte, foarte, important în religia veche naturală paneuropeană, cea care a clădit Stonehenge şi s-a dezvoltat în mitologia greco-romană.

Apoi, mai târziu, în timpul Republicii Romane, apoi în Imperiu, în ziua solstiţiului de iarnă începeau celebrările Sol Invictus, urmate de Saturnalii şi de cele cinci zile de "egalitate", epagomenele. Episcopii creştini au suprapus peste vechile serbări Naşterea Domnului.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți vă mai amintiți de cei Trei Crai de la Răsărit? Iată, Marcu 2: 1-12:

2 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte Magi din Răsărit la Ierusalim 2 şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” 3 Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4 A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 6 ‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel’.”

7 Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. 8 Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui”. 9 După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. 12 În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

Studiez istoria și simbolistica Celor Trei Crai de la Răsărit, Regii Magi, magicienii lui Valaam, puternici astrologi, după cum se spune în Mineiia sau mineiul pe decembrie, de mult, de peste 40 de ani. Și istoria Stelei. Nu o să vă plictisesc, dragii mei, cu multele mii de pagini, fotografii și video pe subiect. Dar o să vă atrag atenția asupra unui amănunt. Primii creștini au fost trei astrologi! Lucrul acesta simplu mi-a devenit clar citind niște documente din secolul XV, de la Consiliul de la Geneva. Expunerea de motive pentru canonizarea astrologiei creștine. Astrologii au fost primii care au îngenuchiat și au adorat Pruncul, au adus jertfe daruri, au crezut în Iisus, ca Rege al regilor, Mesia și Fiul lui Dumnezeu.

Pentru Sfântul Iustin, magii erau preoți ai unui cult oriental, probabil zoroastrieni, si practicieni ai magiei si astrologiei. Vizita magilor la iesle a reprezentat momentul convertirii lor la creștinism, dar și convertirea astrologiei pe care o reprezentau. Sfantul Iustin citeaza relatarea lui Matei, ca pe un semn oferit lumii potrivit căruia Creștinismul este credința cea adevarata. Numarul magilor - trei - deriva din cel al darurilor pe care aceștia le-au facut lui Hristos, dupa cum ne spune Matei.

O pictura din Catacomba Domitilei arata patru magi in timp ce una din Catacomba lui Petru si Marcelin numai doi. Mai multe documente siriene numesc doisprezece magi. Dar aceste lucruri au fost studiate și sunt dintr-o altă poveste. Nu mai îmi amintesc exact, este ceva duios, ca o amintire de mii de ani, a existat vreun film ”Al Patrulea Mag”? Care, întârziat și pierdut în deșert și în lume, nu ajunge la Iisus decât ca să-L vadă pe Cruce! A fost un film, sau doar o viziune de-a mea? Dacă știți răspunsul v-aș fi îndatorat dacă mi-ați scrie la dom.profesor@gmail.com

Ceea ce poate fi recunoscut drept cea mai impresionanta exegeză este aceea potrivit căreia magii au fost primii marturisitori ai Sfintei Treimi. Aceasta explica apariția lor în aproape toate imaginile artistice si traditiile literare ca trei oameni, diferiti, însa asemănatori. Bun, Magii s-au inchinat lui Hristos ca unui Dumnezeu oferindu-i aur, tamaie și smirnă.

Sfinții Parintii au interpretat și au dezvoltat insemnatatea simbolica a darurilor. Potrivit Sfantului Irineu de Lyon, magii i-au oferit lui Iisus mir (care era folosit la ungerea cadavrelor) pentru a arata ca Acesta avea sa moara si ca va fi inmormantat din dragoste pentru oamenii muritori, aur deoarece era un Imparat in Veșnica Imparație, si smirna (arsă pe altar ca jertfa) pentru ca era Dumnezeu adevărat.

Oamenii de știința creștini au sustinut trei ipoteze în cazul stelei din Betleem: cometă, supernovă și conjunctie a unor planete. Niciuna dintre izvoarele cunoscute si traditiile păstrate nu mentioneaza insa nimic despre o cometa, sau o novă in lumea mediteraneeana, in jurul anului perioadei considerate ca fiind nașterea Mântuitorului. Doar ultima ipoteza, a unei conjuncții, a fost confirmata ca fiind posibila in contextul spațio-temporal evanghelic.

Aceasta ipoteză a fost emisa in anul 1606 de cunoscutul astronom și astrolog Johannes Kepler. Oamenii de știinta și teologii au vazut deopotriva in aceasta teorie cheia problemei privind anul nașterii Mantuitorului.

După Kepler, steaua magilor a fost de fapt aspectul pe care l-a luat pentru observatorul de pe Pamant o conjuncție Jupiter-Saturn, conjuncția generațiilor, în zodia Peștilor. Ceea ce a fost excepțional, este că marea conjuncție s-a repetat de trei ori, într-un timp scurt, ca trei trâmbițe de argint, care vesteau nașterea Mântuitorului. Conjunctiile simple ale celor doua planete sunt destul de dese, o dată la 20 de ani, de aceea se numesc conjuncțiile generațiilor. O conjunctie care se repetă de trei ori în același an se produce însa la intervale mari, de multe sute de ani. Ori, asa cum a stabilit Kepler, marea conjuncție s-a repetat de trei ori: pe 23 mai, la 3 octombrie si pe 4 decembrie, în anul 7 înainte de timpul considerat a fi Nașterea Domnului.

De altfel, o inscriptie cuneiforma pe o tablița de lut ars, provenind de la scoala astrologică din Shippur, lânga Babilon, cam la 70 de kilometri, confirma faptul ca "steaua" magilor, adică conjuncția dintre Saturn și Jupiter a fost observata vreme de 5 luni în anul care a fost socotit ulterior a fi anul 7 înainte de Hristos.

Kepler a presupus că Regii Magi, fiind astrologi din Babilon, cu multă știință de carte, au calculat repetarea conjuncției generațiilor de la bun inceput. A doua maximă, cea din octombrie, i-a determinat sa porneasca imediat la drum in cautarea Celui a Cărui Naștere o vestea "steaua". Nu puteau să spună celor din jur de conjuncție, nimeni nu ar fi înțeles nimic, așa că au spus ”Steaua”. Au plecat, deci, din Babilon la inceputul lui octombrie si, dupa o călatorie de aproximativ o lună și jumatate, au sosit la Ierusalim. Reapariția "stelei", adică a conjuncției generațiilor pe cand magii tocmai plecasera de la Irod (Mt 2: 9-l0), ar fi fost cea din 4 decembrie, și, probabil că din locul de observație era deasupra capului, (culminare, în astrologie) Betleemului: ”… și iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul!”

Ipoteza lui Kepler a făcut adepți nu numai printre astronomi, ci și printre teologi, care considerau ca anul 7 inaintea erei creștine este, de altfel, o data perfect verosimila pentru evenimentul Nașterii Domnului. Astfel, Hristos s-ar fi născut cândva intre anii 7-5 inaintea erei crestine. Acest lucru este confirmat și de greșeala lui Dionisie Exiguul, cel care a calculat data Nașterii lui Iisus în funcție de domniile împăraților romani și a stabilit-o la anul 753 de la fundarea Romei. Nu a luat în calcul că unul dintre ei, Tiberius, a domnit de două ori!

Dar cum spunea Sfântul Ioan Gura de Aur: "Așa a făcut Dumnezeu și cu magii; a vrut sa-i cheme prin aratarea unei stele, ca sa-i inalte cu mintea mai sus de propria lor gandire. Pentru ca, dupa ce i-a condus si i-a calauzit si dupa ce i-a adus langa iesle, nu le mai vorbește prin Stea, ci prin Înger. Asa au ajuns, incetul cu incetul, mai buni."

Deci, nu a fost nicio Stea, Magii astrologi urmăreau o conjunctură, o anumită dispunere a stelelor de pe cer. Steaua însemna de fapt destinul, menirea. Și astăzi se mai spune: ”vai de steaua ta!” Cu sensul de vai de destinul, de soarta ta! De exemplu, papa Benedict al XVI-lea în lucrarea sa magistrală în trei volume ”Jesus of Nazareth” pomenește în mod repetat ”simbolismul Stelei”. Dar prostimea nu avea cum să înțeleagă, a făcut o Stea materială cu care se mai duce și astăzi la cerșit, după cum prostimea l-a îmbrățișat pe păgânul Moș Crăciun, o făcătură, o enormă minciună, modelul este un vizitiu rus beat-mort din secolul XIX din Viena, devenit acum nicio o sută de ani reclamă pentru o dubioasă băutură răcoritoare nord-americană. Nimeni nu mai pomenește de Cei trei Crai de la Răsărit! Vă creșteți copiii în minciună și în păgânism, dar cum altfel, într-o lume infernală atee post-adevăr, lumea minciunii!

Dar Cei Trei Crai de la Răsărit pot oricând să-l detroneze pe vulgarul Moș Crăciun. Cu un argument mercantil modern: dau de trei ori mai multe daruri!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți mulți dintre domniile voastre mă întreabă de ce astrologia creștină pe care o practic, nu este mai răspândită, pentru că pare logică, științifică și... creștină! O să vă răspund printr-o amintire. De acum peste 50 de ani, de la Specola Vaticana, Observatorul Astronomic al Vaticanului. Ochii mei văzuseră minuni, auzisem lucruri de mare mirare. Atunci am văzut și am auzit prima oară despre cardinalul Pierre d’Ailly și astrologia creștină, mai mult, am văzut că funcționează. Am sărit ca un ied, eram tânăr pe atunci: ”Vreau și eu!” Savanții creștini de acolo, iezuiți și franciscani, au râs încetișor și mi-au spus: ”Astrologia creștină se bazează pe constatarea că Universul, corpurile cerești nu influențeză sufletul, ci doar materia omului, partea carnală.

De aceea, astrologul creștin, NU întocmește teme natale personale, decât foarte rar, în cazuri deosebite, dacă este vorba despre un conducător de popoare, de soarta națiunilor, sau, din amuzament, monden, în glumă, horoscoapele de prin ziare. În care trebuie să fie multe sfaturi bune și înțelepte, să ajuți oamenii. Astrologia este o metafizică veselă, a spus papa Urban. Fenomenele naturale, globale, astrologia medicală – aceste domenii sunt acoperite de astrologia creștină, pentru că sunt statistice și ciclice. Băiatule, (adică eu) dacă vrei să mori de foame, practică astrologia creștină, nu vezi că nu este practicată de nimeni, pentru că oamenii vor bani și glorie, nu vor să-L înțeleagă pe Dumnezeu!”

Nu am murit încă de foame, pentru că nu am făcut numai astrologie creștină, am construit, am călătorit, am negociat, am condus firme, am avut alte surse de venituri. Dar astrologia creștină, foarte grea, de altfel, s-a dovedit o unealtă excelentă ca să înțeleg semnele, după cum se spune în Geneză. De aceea nu fac horoscoape personale și nici nu iau ucenici, este un drum greu și plini de spini, este un drum îngust, de unul singur, de altfel m-am și pustnicit, dar nu mă abat de la Cale!

Horoscopul pentru anul 2025 este gata - făcut cu metodele astrologiei creștine, o să-l public, nu aveți nicio grijă!

Salutare taică și noroc, vorba lui Tomazian, sau dacă vreți Forța să fie cu voi! Mi-e tare dor de Miki, cățelușa mea cea frumoasă și deșteaptă, încearcă cațelușele mele cele vesele, lătrătoare și jucăușe să-i suplinească lipsa, dar Miki a fost unică… poate o visez la noapte, pentru că, nu-i așa, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 21-22 decembrie 2024

BERBEC Lucrurile se aranjeză, parcă, de la sine. În acest weekend cei în duo trebuie să-şi consolideze bine relaţia. Celibatarii, cei solo, aşteaptă Crăciunul, pentru ca să fie siguri de rezultat! Casa familiei este bine aspectată. Nu pleca la drum! Vezi lucrurile de o manieră mai pozitivă, familia şi anturajul nu pot decât să remarce şi să se bucure. Astăzi eşti vulnerabil la frig, mai mult decât deobicei. Fiind semn de primăvară, te zgribuleşti şi îţi piere pofta de viaţă. Astăzi evită expunerea la frig şi fii atent la... toate! Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o prăjitură cu cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat, ce îţi place mai mult!

TAUR Astăzi eşti în faţa unei situaţii total lipsită de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic şi nu te poţi hotărî ce fel de brad să cumperi: natural sau ecologic, din plastic? Mercur, planeta negustorilor, îţi este favorabilă, deci poţi face cumpărăturile necesare. Sâmbătă ocupă-te de îngrijirea personală, SPA, masaje, manichiură, stilist etc etc. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare, programul de Crăciun. Pentru că în jungla asta de beton cine nu are un plan este devorat de timp.

GEMENI Un weekend inspirat şi norocos, prin prezenţa unei conjuncturi favorabile. Mai ales pentru promovarea intereselor tale. Evită să vorbeşti mult şi să amesteci plăcutul cu utilul! Horoscopul tau te sfatuieste să ceri sfatul şi sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalţi să se prindă că nu ştii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, de excursia de Crăciun, sau de team building-ul de care eşti responsabil, ceva de genul ăsta. Duminică eşti foarte bun la vorbe. Poţi să ţii discursuri cu cronometrul în mână. Totuşi, evită să vorbeşti mult şi fără rost, fii mai precis ca să obţii rezultate.

RAC În weekend e momentul unei discuţii dificile, pe care ai amânat-o. Eşti mereu în căutarea armoniei şi a liniştii obţinute greu, dar azi trebuie să stabileşti ce faci cu vacanţa de Crăciun! Trebuie să veghezi să nu fii intransigent şi inflexibil când nu trebuie. Şi astăzi nu trebuie. Îţi este greu, parcă lucrurile ar trebui “unse”. “Unsoarea” este compusă din gândul bun şi facerea de bine. Deconectarea, relaxarea este o artă pe care trebuie să o practici duminică. Că eşi obosit, obosit cronic, asta probabil că o ştii. Nu trebuie să faci din vacanţa de Crăciun o cursă cu obstacole printre fripturi şi ţuică. Poate, duminică, te duci la Biserică, este aşa de frumos… spiritul tău are nevoie de liniştea dată de atingerea divinului.

LEU Nu mai vrei decât vacanţă! Fă bagajele, ia caţelul sau pisica şi, la drum! Trebuie sa laşi în urmă nemulţumirile şi să faci planuri pentru viitor, pentru că o să vină un an mai bun, cu schimbări în bine! Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt in acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Duminică nu uita că o anumia rutină se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar in dragoste trebuie să aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii veşnic flacăra !

FECIOARĂ Un weekend mai complicat. Evită mişcările bruşte şi deciziile pripite. Nu refuza nimic, amână pe luni! O perioadă mai dificilă, mai greoaie. Însă seară de sâmbătă plăcută, poate la un film. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai, altfel nu poţi termina pregătirile de Crăciun. Sâmbătă - micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Capricorn, poate la o petrecerea de „repetiţie de Crăciun”. Du-te, distrează-te, o să te simţi bine, spune conjunctura astrologică. Duminica – zi de ordine şi curăţenie!

BALANŢĂ Weekend favorabil domeniului personal, stabilirii de priorităţi. Cu toate că oboseala cronică îţi închide ochii, mai ai suficientă energie, pentru că trebuie să faci aranjamentele de Crăciun! Domeniul emoţional este avantajat. Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, analiza detaliului, gândirea rece, logică şi uşor cinică nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Că doar vine Crăciunul şi trebuie să dăm dovadă de bunătate!

SCORPION Sâmbătă dimineaţa desfăşori multă energie ca să rezolvi o parte din probleme. Drept urmare, listele de cumpărături s-au terminat, urmează cadourile şi bradul! Seară de duminică culturală. In acest weekend faci schimbarile la care te gandeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu, a bucătariei şi a livingului. Asta, probabil, ca să pui bradul pe care l-ai cumpărat în evidenţă. Duminică eşti avantajat, aşa că poţi să găseşti cu uşurinţă soluţii la problemele gospodăreşti care te preocupă.

SĂGETĂTOR După conjunctura astrologică, în weekend te bucuri de influenţe favorabile în sensul că nu poţi să ai niciun necaz mare! Încercă să faci cumpărăturile de Crăciun direct de la producători. Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa tii la parerea ta si sa nu faci concesii sau compromisuri nimanui. Pastreaza-ti calmul şi umorul. Duminica poti sa primesti o veste in doi peri despre o reuniune de familie, sau cu prietenii, la care te aşteptai să fii invitat.

CAPRICORN Ai de rezolvat, în acest weekend, un sortiment variat de probleme. De la cumpărături de Crăciun, la comisioane de familie. Totul pare complicat! Cere ajutor de la prieteni, semne de foc! Nu te grăbi, ia mai multe date, mai ales dacă este vorba de derularea vacanţei de Crăciun. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

VĂRSĂTOR În acest weekend nu ar trebui să ai motive de enervare sau îngrijorare, decât dacă ţi le fabrici singur! Eşti în vacanţă, cu sufletul şi trupul şi vrei să te bucuri cu fiecare fibră a ta. Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate. Duminica trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreti.

PEŞTI Un weekend calm, multe telefoane si planuri pentru Crăciun. Te pândeşte o raceala - ai nevoie de un întăritor, nişte usturoi şi mai mult somn. Cineva încearcă, fără succes, să te enerveze! Nu incepe, sâmbătă, nimic nou. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi greu de pus foc. Ai de unde alege, stelele propun, tu decizi! Duminica este zi de aranjat bradul şi decoraţiunile de Crăciun.