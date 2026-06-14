Horoscopul lui Dom' Profesor,  15 iunie 2026. Efectul Diderot

15 iunie

Pe 15 iunie s-au născut: Eduard Grieg, Claude Brasseur, Jim Belushi, Xaviera Hollander, Iuri Andropov, Alberto Sordi, Demis Roussos, Johnny Hallyday, Ion Antonescu, Savel Stiopul, Dan Culcer, I.M.Sadoveanu, Matei Călinescu.

Pe 15 iunie sunt Sfinţii: Proorocul Amos, Isihie, Ieronim şi Augustin. Nimic în „Kalendar”!

Pe 15 iunie îl pomenim pe Mareşalul Ion Victor Antonescu, care a fost un exemplu tipic de Geamăn comunicativ şi expansiv. El a eşuat în stabilirea unei legături cu tânărul Scorpion, Regele Mihai, o legătură, poate, chiar de tipul celei stabilite între generalul Franco şi Juan Carlos, în Spania. Şi situaţia geo-politică era diferită, dar legătura a eşuat lamentabil şi din cauza unei incompatibilităţi drastice astrologice. Niciodată Gemenii nu s-au înţeles bine cu Scorpionii! Apoi mareșalul Antonescu a împins țara într-o aventură tragică. Ce s-ar fi întâmplat dacă, la fel ca finlandezii, în WW2, ne-am fi limitat numai la recuperarea teritoriilor pierdute în anul 1940? Bună întrebare!

Dar vreau să vă spun o istorie. Adevărată, ca multe altele. Despre Denis Diderot. Denis Diderot a fost un mare filosof și erudit francez care a trăit în secolul XVIII. El a fost autorul principal al primei Enciclopedii. Până în anul 1765, când avea 52 de ani, ilustrul francez a trăit în sărăcie, mai mult sau mai puțin, lucie. În acel an, fata lui, Louise, urma să se căsătorească și filosoful nu avea bani ca să îi alcătuiască tradiționala, pe atunci, zestre. Ecaterina cea Mare, împărăteasa Rusiei a fost informată de către spionii ei din Franța de necazurile primului enciclopedist.

Așa că, Ecaterina, așa se făcea pe atunci, cei bogați și puternici ajutau pe intelectualii de marcă, se oferă să cumpere biblioteca francezului, la imensa sumă, pentru vremurile acelea, de o mie de lire sterline. Nu se poate face o echivalență, pentru că valoarea de cumpărare a lirei sterline din secolul XVIII era mult mai mare decât echivalentul financiar de astăzi de cincizeci de dolari. Ce faci cu 50 de dolari astăzi? Mai nimic... În schimb cu o liră sterlină din secolul XVIII trăiai o lună! Să ne amintim că pe atunci lira britanică era așa de mare că avea 3 (trei) subdiviziuni: 4 farthings = 1 penny, 12 pence = 1 shilling, 20 shillings = 1 sterling pound! Ca și leul românesc de aur, mare ca roata carului, care avea ca subdiviziuni banul și paraua. Timpuri trecute...

Bun, Denis Diderot se trezește bogat. Îi face zestrea fetei și o mărită cu o nuntă de poveste. Tinerii căsătoriți pleacă în voiajul de nuntă, care pe atunci putea să dureze și mai multe luni de zile. Rămas singur în casa mare și săracă, Diderot se uită în oglinda venețiană, o moștenire de la mama sa. Ce redingotă ponosită, ce culoare nesuferită, cum a putut să se ducă la nuntă așa? Și francezul își cumpără o îmbrăcăminte luxoasă din mătase de China, de culoare violet-indigo. O frumusețe, după cum este imortalizat în tabloul pictat de Louis-Michel van Loo în anul 1767, în titlu, toate drepturile rezervate celor în cauză.

După ce a cumpărat redingota cea frumoasă totul s-a precipitat. Diderot constată că veșmântul său luxos nu se potrivește cu camera sa de lucru. Așa că achiziționează două covoare persane și un birou nou, din lemn scump african. Dar camera de lucru era în contrast cu sărăcia celorlalte camere. Așa că francezul cel erudit, dar imprudent, începe să cumpere. Și cumpără, cumpără, cumpără – covoare, mobile, draperii, biblioteci, cărți, tacâmuri de argint și veselă de porțelan englezesc, statui și o mie de bibelouri.

Brusc, în mijlocul atâtor obiecte noi și scumpe, Denis Diderot se trezește și se minunează cum a cumpărat atâtea obiecte care nu-i trebuiau!

Gânditor, se așază la noul și luxosul lui birou, pe un scaun din piele de Cordoba și notează cu o pană de gâscă, ascuțită și tăiată de cel mai bun caligraf din Paris:

Efectul Diderot afirmă că achiziționarea unui nou obiect poate duce la crearea unei spirale a consumului, prin cumpărarea mereu și în continuare a mai multor bunuri.

De câte ori, dragi lupi, padawani și hobbiți, nu am fost victimele efectului Diderot, dar nu știam cum se cheamă, așa este? Ca burghezul gentilom al lui Moliere care a realizat că toată viața vorbise în proză. Frumoasă doamnă, de câte ori nu ați cumpărat o geantă, să zicem. După aceea a trebuit să cumpărați pantofi asortați, ba până la urmă ați cumpărat și o rochie care să se potrivească mai bine, cea veche era demodată. Și bijuterii pe măsură, vă mai amintiți? Efectul Diderot! Onorabile domn, ați cumpărat o mașină nouă. Bravo! Dar, după aceea ați cumpărat huse care se potriveau, capace de roți, ba ați construit și un nou garaj! Efectul Diderot!

Umanitatea are tendința să consume din ce în ce mai mult, fără o motivație precisă. Consumul satisface resorturi psihice nebuloase care privesc securitatea personală sau frustrările. Tendința naturală a majorității oamenilor este să adune, să strângă, să acumuleze obiecte. Extremul duce la ”hoarders”, o acumulare, poate, patologică, de obiecte.

Totuși, dușul rece al carantinei globale a diminuat mult consumul și a pus sub semnul întrebării industrii perverse care creau o nevoie pe care nu o aveai, ți se impunea prin modul de relații sociale: de exemplu, turismul în țări exotice, sau moda, în general, cu specificul diferitelor gadgeturi electronice. Concepute pentru înrobirea și supravegherea ta totală. Dar ai cumpărat-o pentru distracție, nu-i așa? Arsenic într-o bomboană de ciocolată.

Profesoara de sociologie comparată, Juliet Schor, de la Boston College are niște sfaturi pentru domniile voastre, cum să evităm efectul Diderot și să nu ne umplem casa cu obiecte, care dintre ele, multe, nu ne trebuie. La care am adăugat și eu sfaturile mele, adaptându-le și comentându-le pe cele ale cadrului universitar.

Cumpără ceva, renunță la ceva. De exemplu, dacă îți cumperi un nou televizor, renunță la cel vechi, vinde-l sau fă-l cadou.

Diminuează riscul de expunere. Dacă nu știi de un obiect, nu-l cumperi, așa este? Evită reclamele, cataloagele și mai tot ce ți se trimite de unul și de altul în email sau pe Facebook. Când ai nevoie de ceva, atunci cauți oferte și reclame. Fii tu inițiatorul, nu te lăsa sedus de ceea ce vrea altul să-ți vândă, nu este prima ta opțiune.

Nu tot ce este nou este și mai bun. Evident! Efectul Diderot se bazează pe sensibilitatea vulnerabilă a mulțimii la nou - ia neamule, că este nou! De obicei nu-ți trebuie, sau este ceva vechi într-un ambalaj nou.

Fii propriul tău CEO. Planifică cheltuielile și achizițiile. Impune-ți limite și termene.

Perioade fără achiziții. Impune-ți perioade, zile, mai multe zile, poate chiar o săptămână, în care să nu cumperi decât strictul necesar. Dar, strictul necesar!

Amână achiziționarea prin upgradare. Vrei să cumperi un Duster? Poți să upgradezi la un VW! Chiar vrei un VW? Poți să upgradezi la un Mercedes! Vrei un Mercedes? Poți să upgradezi la un Bentley. Vrei un Bentley? Upgradează la o Tesla 3 electric! A, nu ai prize de încărcare, supercharger? Ce ar fi dacă ai rămâne la vechea ta mașină, repar-o un pic și nu mai upgrada atâta?

V-am pomenit de efectul Diderot pentru că m-am apucat să fac ordine și curățenie în pivniță, pod și magazie. Nici nu știți câte ambalaje, sticle goale și borcane, dar și lucruri de prisos, am găsit. Efectul Diderot!

În altă ordine de idei sau în aceeași, vă întreb, din nou, dacă ați dori un horoscop de naștere alcătuit de subsemnatul. Scrieți-mi la [email protected]. Aștept cu nerăbdare opinia domniei voastre.

Poate v-am fost de folos, poate v-am amuzat. Este foarte bine. În cuvintele lui Diderot: ”Exemplul meu trebuie să fie o lecție. Sărăcia are libertățile ei, așa cum bogăția are limitările ei.” În cuvintele mele și ale lui Scarlett O’Hara: mâine este, în definitiv, o altă zi!

Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la variaţiile de temperatură, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie normal! Moderaţie în relaţiile cu Leii şi Vărsătorii. O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebuie să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Simţi un oarecare grad de exaltare din cauza influenţei puterilor verii şi trebuie să dai curs impulsului. Lasă orice decizie privind locul de muncă pentru săptămâna viitoare. Relaţiile de familie se ameliorează lent, dar sigur, pentru cei care au avut o oarecare “răceală” în sentimente. Sigur, luni, 15 iunie este o perioadă de timp propice pentru planuri de viitor, pentru concedii şi vacanţe. O veste bună poate fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelaşi domeniu.

Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Continuă cu tenacitate şi voinţă pe drumul ales de tine. Astăzi ai multe pe cap. Nu dispera, nu poți reuşi să le faci pe toate, dar oricum, eşti aproape de o soluţie pentru o problema presanta, în care ai nevoie de ceva bani. Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine, adică pe săptămâna viitoare, ceea ce poţi lăsa. Dar să nu uiţi de ele! Relatiile cu persoanele născute în semne de aer și foc sunt azi armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei născuți în semne de apă și pamant. Cu jumătate din zodiac favorabil, poți primi și o veste bună!

Este o perioadă perfectă ca să te simți bine, confortabil. Poţi face mici schimbări de program dar fără implicări majore. Ai impresia că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. La serviciu, sau unde îţi petreci dimineţile, trebuie să foloseşti fiecare moment al programului. Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie. Mănâncă corect, mai puţin dar mai des, împarte tradiţionalele trei mese în cinci-şase, oferă-ţi pauze, mai ales pentru ochi şi nu ezita să stai în aer liber, curat, la sfârşitul programului. Ceva se întâmplă şi în familie, sunt semne. Nu-ţi face griji totul o să fie bine, ca în celebrele filme americane vechi cu „happy end”!

Evită împrumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos, dar nu şi norocos. Totuşi, o veste bună, sau o surpriză plăcută din partea anturajului apropiat. Transforma “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nicio problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “necinstit nu este cel care este sărac, ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Orient.

Eşti în postura plăcută nativilor să dea ordine celor din jur. Ziua este favorabilă pentru începerea unor proiecte, sau afaceri noi, numai după ce reconfirmi înţelegerile trecute. Lumea uită! Astăzi, aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo - poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba.

Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari... Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii, chiar dacă generozitatea este calitatea dar şi defectul principal al Leilor! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine!

Trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Refuză invitaţiile pentru excursii de weekend şi odihneşte-te cât poţi mai bine! După o perioadă nu prea bună, ai, în sfârşit, o zi fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Poti petrece vinerea asta şi mai tot sfârşitul de săptămână cu prietenii la munte, poate nu plouă, poate o sa intâlneşti o persoană interesantă. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei fi dezamăgit de modul în care o sa te ajute colegii, prietenii, rudele.

Călătoriile de plăcere, începute astăzi, sau, o mica excursie în weekendul viitor sunt fructoase ori se dovedesc foarte plăcute. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Totul se rezolvă cu bine! Este o perioadă favorabilă şi odihnitoare. Cum am spus în repetate rânduri : nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, pentru că eşti o persoană armonioasă.

La sfârşitul zilei astrele indică un drum, o excursie de weekend, probabil. Câştiguri mici dar suficiente - împărţite cu membrii familiei sau cu prietenii. Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profita şi realizeaza ceva material, finalizeaza un proiect. O mică supărare dar pe total perioadă rezultatul iti este favorabil. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă. Stai puţin, fumează (dacă fumezi, numai) o ţigare la o cafea bună şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine...

Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Succese aproape neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Poate este vorba de recunoaşterea unor eforturi trecute. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc, probabil Leu, Berbec sau Săgetător, te va ajuta. Vineri, 15 iunie, este o perioadă bună ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii.

Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Pentru un procent dintre nativi: o ocazie de parvenire socială îţi iese în cale, o invitaţie la un eveniment. Nu este obligatoriu să o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din vanitate sau din prudenţă, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese. În unele ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele inutile, de altfel.

Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe nici un ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Aşă că nu mai râde ca la poarta nouă, ci apucă-te de treabă. Poate fi şi o periodă de meditatie şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi evenimente sau propuneri vor face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţi rezultatul dorit.

Invata sa te relaxezi sa te odihnesti, sa-ti „incarci bateriile”. Inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni placuti. Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor probleme sociale personale.

Vine soarele şi pentru tine daca eşti cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa. Zi dedicată in special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este bine aspectata. Schimbări în bine, la serviciu, acasă, în dragoste. O veste, in a doua parte a intervalului, iti face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi.

Mercur, din Rac, iti poate aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă. Sanatatea este bună, dar pentru un procent dintre nativi nişte analize de rutina nu ar fi o idee prea rea. Dacă nu astăzi, poate săptămâna viitoare. Nu da si nu lua bani cu imprumut – pentru tine timpul acesta este belea curata pentru speculatii financiare.

Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult pragmatism şi mai puţine utopii poţi să te simţi chiar foarte bine. Frecventează anturajul, prietenii care te fac să te simţi confortabil. În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni, un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Foloseste cu isteţime resursele pe care le ai. Se apropie un examen, un termen, un prag, si vei avea nevoie de toate resursele tale. Te simti mai tot timpul obosit si stresat.

Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri naturale din fructe la care se poat adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. La sfârșitul săptămanii, dorinţele tale bune se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Ai un prilej sa refaci miracolul. Nu te băga prea mult în viaţa altora, că nu merită!

Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste pare că te interesează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Lucruri aproape fără importanta, detalii cotidiene iti vor arata ca esti un norocos si un rasfatat al cursei vietii. Totuşi, e un mare haos pe cerul horoscopului tau. Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneste si vei reusi! Sănătatea, exceptand durerile de spate şi de picioare, este bună. Cam uiţi unele lucruri, dar asta nu se pune, pentru ca eşti sub tensiune!