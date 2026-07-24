25,26 iulie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25-26 iulie 2026. Cum să devii persoana care vrei să fii

Pe 25 iulie s-au născut Omar Khayyam, Thomas Eakins, David Belasco, Ion Alexe, Mihai Codreanu, Petre Grant. Pe 26 iulie s-au născut Carl Gustav Jung, George Bernard Shaw, Salvador Allende, Aldous Huxley, Mick Jagger, Stanley Kubrik, Andre Maurois, Roger Taylor, Sandra Bullock, Dan Condurache, Monica Ghiuţă, Cezar Baltag.

Pe 25 iulie calendarul creştin ortodox aminteşte de Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Sfinţii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Sf, Olimpiada şi Eupraxia. Pe 26 iulie: Sf. Ioanichie cel Nou de la Muscel, Ermolae şi şi Paraschevi din Roma.

Înţelepciune populară, folclorul, este la noi în România de o mare vechime și o frumuseţe fără seamăn.

Iata, ziua de 25 iulie este dedicată „somnului morţii”, sărbătoare veche, poate chiar din neolitic. Dacii, lupii adică, ştiau multe despre tainele morţii. Nu se temeau deloc de ea, tocmai pentru că îi ştiau secretele şi se bucurau când unul dintre ei pleca la Zamolxe, în altă dimensiune spaţio-temporală.

Coloniştii greci au adus cultul lui Thanatos, frumosul, dar temutul zeu al morţii. Creştinismul a preluat motivul, suprapunând Adormirea Sf. Ana. „Cel care lucrează în această zi pot să cadă în somn şi să doarmă trei zile sau chiar o săptămână” (Pamfile, 1997, pagina 138).

Tot astăzi se ducea de mâncare, în pădure, lupilor, sub ochiul atent al Lupului Şchiop şi al Filipilor, ca să se pecetluiască legământul cu ei, strămoşii totemici, ca să nu atace turmele, ciobanii şi pădurarii. (Speranţia).

Despre ai noştri lupi o să mai avem multe de spus, pentru că sunt nu mai puţin decât 54 de sărbători ale lupilor într-un singur an!

În "Kalendar", tradiţional, pe 26 iulie continuă seria sărbătorilor dedicate morţii prin celebrarea timp de trei zile a lui Asklepios (Esculap), zeul medicinei, recunoscut, după cum arată unele studii şi de daci. Probabil, dacă nu cu siguranţă, prin intermediul coloniilor greceşti, colonii cu care dacii aveau legături cordiale, chiar alianţe.

Este interesant că această secvenţă: moarte, tămăduire, viaţă este legată de unele ritualuri şi interdicţii privind mărul. „Fructul oprit”, „fructul cunoaşterii” mărul, participă la tainele vieţii şi ale morţii. „Trei mere pe zi şi la doctor niciodată” a spus marele Paracelsus. Să fie adevărat?

„Fericirea este compusă dintr-un corp lipsit de durere şi un suflet netulburat” – a spus Epicur. Mai este posibilă fericirea în ziua de astăzi? Bună întrebare!

Dar este perioada în care îl pomenim pe Omar Khayyam, marele poet, matematician, filozof, astrolog. Să știți, dragi lupi, padawani și hobbiți că de fiecare 25 iulie o să vă povestesc cele ce urmează, cât oi mai avea zile și voi putea să mă târăsc până la tastatură. Poate puțin schimbate de fiecare dată, poate nu, că doar a mai trecut un an, am mai învățat ceva.

Mai întâi să avem o mică discuție asupra timpului. Asupra datei nașterii marelui poet. Wikipedia, această sumă a erorilor noastre, dă ca dată a nașterii 18 mai 1048. Este greșit, ca mai tot ce este pe net, nu s-a trnsformat corect calendarul persan kajar, în pahlavi, apoi musulman, apoi în cel iulian, apoi gregorian.

Imensul ”Webster’s Biographical Dictionary” o lucrare savanta, de peste două mii de pagini, nu dă nicio data a nașterii, spune doar că se crede că Khayyam a încetat din viață în anul 1123. Gary Goldschneider dă ca zi a nașterii lui Omar, în clasica sa lucrare ”The Secret Language of Birthdays” ziua de 25 iulie. Bine face, așa este, doar am fost la mausoleuol lui Khayyam din Nishapur!

Omar a fost cu siguranță un Leu, nu un Taur. Și mereu, când o să fie 25 iulie, cât m-o mai ține Dumnezeu, o să-l amintesc în această zi a zodiei Leului, pe Omar Khayyam. O lumină a Orientului, foarte popular şi în Occident. Tradus, rubbayatele, catrenele lui, în 87 de limbi.

Khayyam a edificat limba persană, farsi, în secolul XI. Numele lui Omar Khayyam, catrenele lui, rubbayatele, citate din opera lui m-au urmărit în toată Asia. Am învăţat astrologie și multe altele la Madrasse Omar Khayyam! Aşa că nu o să vă supăraţi dacă astăzi o să vă spun, din nou și mereu, o poveste cu Omar Khayyam, una din multele pe care le ştiu. Dar, mai bine accesați https://www.facebook.com/evz.premium/posts/horoscopul-lui-dom-profesor/1176082801201686/, numai repet.

Eike Buabang este cercetător postdoctoral la Trinity College Dublin, Irlanda. Cercetările sale sunt multidisciplinare, acoperind științele cognitive, neuroștiința și psihopatologia, cu accent central pe înțelegerea funcționării sistemului de obiceiuri din creier. Folosește metode experimentale și neuroștiințifice pentru a ne îmbunătăți înțelegerea modului și momentului în care se formează obiceiurile, cum pot fi acestea depășite și cum mecanismele obiceiurilor contribuie la comportamentele compulsive. A scris un eseu, ”Cum să devii persoana care vrei să fii” publicat în Psyche. Iată:

Sună ceasul deșteptător. În acel moment încețoșat de semi-conștiență, ești prins între două versiuni ale tale – tu care ai setat alarma să te trezești devreme și versiunea obosită și amețită care acum apasă butonul de amânare. Cumva, cele mai bune intenții de aseară nu par a fi suficiente. Această prăpastie – între intenție și acțiune – este o trăsătură universală a psihologiei umane și se extinde mult dincolo de alarma de dimineață. Este acolo atunci când plănuiești să gătești o masă sănătoasă, dar comanzi mâncare la fast food sau când te așezi să citești o carte, dar te trezești derulând pe telefon.

O întreagă industrie a dezvoltării personale s-a construit în jurul dorinței noastre de a reduce decalajul dintre intenție și acțiune. Cu siguranță știm mai multe despre exerciții fizice, nutriție, somn și sănătate mintală decât orice generație anterioară. Și totuși, de cele mai multe ori, a ști ce vrem să facem și a face acel lucru în mod fiabil rămân două lucruri foarte diferite.

Un sondaj Strava realizat pe 25.000 de alergători a constatat că, pentru majoritatea dintre ei, alarma este cel mai prost moment al zilei. Partea lor preferată a unei alergări este atunci când aceasta se termină (satisfacția de a termina alergarea este chiar mai mare decât gustarea de după alergare). Aceștia nu sunt oameni cărora le place neapărat procesul. Și totuși, 57 % dintre alergătorii Strava au spus că nu au apăsat niciodată butonul de amânare. Așadar, cum au reușit să reducă decalajul dintre intenție și acțiune?

Încă consideră alarma neplăcută, dar la un moment dat au încetat să se bazeze doar pe motivație. În schimb, au făcut din trezit un obicei. Tot restul decurge de acolo. Și același tipar este valabil și în alte contexte: pentru oricine citește în fiecare seară înainte de culcare, scrie constant sau menține o rutină care cândva necesita un efort enorm pentru a începe. Motivul pentru care continuă să facă ceea ce fac este că și-au făcut un obicei din asta.

Un obicei este un răspuns comportamental învățat, declanșat automat de un indiciu specific, fără a necesita deliberare sau intenție conștientă. Nu este pur și simplu ceva ce faci des. Este ceva ce creierul tău a învățat să inițieze fără a fi întrebat. Conform unei analize importante publicate în 2024, obiceiurile sunt cel mai puternic predictor al comportamentului nostru și mai influente decât credințele, emoțiile sau atitudinile noastre generale.

Sistemul direcționat către obiective, ancorat în cortexul prefrontal – regiunea creierului situată direct în spatele frunții – este sediul planificării deliberate și al luării deciziilor conștiente. Unul dintre numeroasele sale roluri este de a inhiba tendințele obișnuite care intră în conflict cu obiectivele noastre actuale. Dar această regiune este mare consumatoare de energie și relativ lentă. Atunci când oboseala, stresul sau ceața dimineții devreme îi reduc capacitatea de a ne implica, gândirea noastră deliberată trece pe plan secund.

Sistemul obiceiurilor funcționează dintr-un set de structuri mai vechi și mai eficiente din punct de vedere energetic, numite ganglioni bazali, îngropați adânc sub cortex, în apropierea centrului creierului. Se bazează pe legături între indicii specifici și răspunsuri bine exersate și nu-i pasă de obiectivele tale pe termen lung. Câștigă avantaj atunci când gândirea deliberată este epuizată. Odată ce un comportament este codificat aici, devine remarcabil de persistent

Din perspectiva creierului, obiceiurile sunt un mecanism neutru. Cei 57 % dintre alergătorii care rezistă butonului de amânare nu se luptă cu sistemul lor de obiceiuri. L-au antrenat să funcționeze pentru ei. Și același mecanism care poate fi antrenat să construiască o nouă rutină poate fi, de asemenea, reprogramat să demonteze una veche. Odată ce înțelegi cum funcționează acest sistem, poți concepe obiceiuri mai bune, poți renunța la cele contraproductive și poți crea schimbări de comportament mult mai fiabil decât doar cu voință.

Acest eseu se bazează pe neuroștiința cognitivă pentru a oferi un cadru practic pentru a face exact acest lucru. Aceste sfaturi nu se referă la comportamente clinice precum dependențele grave, dar te vor ajuta să elimini decalajul cotidian dintre cine intenționezi să fii și ceea ce faci de fapt.

Puterea obiceiului.Adesea există o prăpastie între intențiile noastre și ceea ce facem de fapt. Modul de a elimina această prăpastie este să înțelegem cablajul cerebral care stă la baza sistemului de obiceiuri. Apoi, putem folosi acel mecanism pentru a crea obiceiuri mai bune și a le elimina pe cele contraproductive. Recunoaște capcana unui nou început.Când introduci pentru prima dată un comportament nou în viața ta, vei fi alimentat de o explozie de hotărâre. Dar acest lucru te va duce doar până la un anumit punct odată ce oboseala își face simțită prezența. Împarte-ți rutina în etape.Pentru a obține o schimbare comportamentală durabilă, trebuie să treci la sistemul tău de obiceiuri. Dar nu poți transforma un întreg comportament complex într-un obicei, așa că trebuie să-l descompui în etape obișnuite. Proiectați punctul de intrare.Cea mai importantă etapă este punctul de intrare inițial – indiciul care declanșează prima acțiune pe care trebuie să o întreprindeți. Încercați să scrieți o singură propoziție folosind formatul „Când [introduceți un indiciu specific], voi [introduceți imediat comportamentul dorit]”. Primul indiciu poate fi un moment, un loc sau chiar o stare internă. Prioritizează consecvența în detrimentul frecvenței.Odată ce ai un indiciu de intrare, mută-ți atenția de la cât de des realizezi comportamentul dorit după indiciu la consecvența celorlalte condiții înconjurătoare. Trei repetări în condiții identice vor construi o legătură neuronală mai puternică decât cinci răspândite în contexte variate. Renunță la cronologia magică.Există diverse mituri despre câte repetiții sunt necesare pentru a construi un obicei. Nu există o regulă simplă. În schimb, viteza de adaptare a creierului este dictată de complexitatea sarcinii în sine. Înțelege limitele evitării și ale voinței.Când vine vorba de a renunța la obiceiurile proaste, evitarea indiciilor și rezistența la impulsuri te vor duce doar până la un anumit punct. Nu poți evita declanșarea indiciilor pentru totdeauna - iar odată ce obiceiul este declanșat, încercarea de a copleși arhitectura stabilită cu hotărâre pură este o bătălie pierdută. Construiește asocierea concurentă.Pentru a reuși cu adevărat să renunți la un obicei nedorit, identifică nevoia pe care o servește acest obicei și semnalul care îl declanșează. Apoi poți proiecta o alternativă autentică care să satisfacă exact aceeași funcție.

Indiferent de noul comportament pe care vrei să-l incluzi în viața ta, fie că este vorba de a începe să alergi în fiecare dimineață, de a găti o masă sănătoasă în fiecare seară sau de a citi în fiecare seară, vei constata că ești de obicei propulsat de o explozie de hotărâre, ceea ce specialiștii în comportament numesc „efectul unui nou început”. În aceste prime zile, motivația este ridicată, iar sistemul tău de gândire deliberată conduce întreaga operațiune.

Greșeala critică pe care o fac majoritatea oamenilor este să presupună că, prin simpla repetiție, acest efort se va disipa în mod natural, iar rutina va funcționa în cele din urmă pe pilot automat. Dar dacă pur și simplu încerci să perseverezi zi de zi, sistemul tău de obiceiuri nu primește niciodată condițiile necesare pentru a prelua controlul.

Comportamentul rămâne în întregime solicitant de efort, necesitând un nou val de voință de fiecare dată. Tocmai de aceea atât de multe rezoluții de Anul Nou bine intenționate se prăbușesc până în februarie. Te bazezi pe un sistem consumator de energie, care este biologic destinat oboselii.

Pentru ca un comportament să dureze, trebuie să transferi încărcătura cognitivă de la sistemul direcționat spre obiective. Dar pentru a face acest lucru eficient, trebuie să abandonezi ideea că o întreagă rutină comportamentală devine un obicei.

Alergarea unei curse de 5 km, gătitul unei mese sănătoase sau citirea unui capitol dintr-o carte nu devin niciodată un obicei în întregime. Acestea sunt rutine complexe (adică secvențe complexe de gânduri și acțiuni diferite) care vor necesita întotdeauna ca mintea ta deliberată să rămână implicată. Pentru a face o rutină să reziste, trebuie să o proiectezi astfel încât componentele specifice din cadrul ei să dezvolte treptat o arhitectură obișnuită. Scopul este ca anumite secvențe fizice, tranziții și răspunsuri interne să se solidifice în „noduri”, etape obișnuite automate.

Pe măsură ce aceste noduri se formează, comportamentul devine progresiv mai ușor. Alergătorul experimentat nu este pe pilot automat pe tot parcursul alergării, dar este pentru anumite părți ale acesteia. Și nu toate aceste noduri automate sunt acțiuni fizice; unele sunt așa-numite obiceiuri de gândire. Alergătorii se așteaptă automat să se simtă mai bine după aceea. Ei consideră disconfortul inițial ca fiind temporar. Interpretează oboseala ca pe ceva prin care trebuie să treacă, mai degrabă decât ca pe un semnal de oprire.

Acestea nu sunt alegeri conștiente, ci sunt căi neuronale bine stabilite care își fac treaba. În același mod, persoana care gătește o cină sănătoasă în fiecare seară nu este pe pilot automat pe tot parcursul procesului de gătit, dar tranziția sa de după muncă în bucătărie și așteptarea că se va simți satisfăcut ulterior au devenit toate noduri automate care îl susțin în momentele în care comandarea de mâncare la pachet ar fi mai ușoară. Când o rutină pare extrem de epuizantă de menținut, de obicei se datorează faptului că aceste noduri nu au fost încă consolidate.

Când îți propui să introduci un nou comportament în stilul tău de viață, cel mai important nod de construit mai întâi este punctul de intrare, care este poarta prin care curge totul. Dacă poți face ca pornirea să fie automată, energia ta direcționată către obiectiv este păstrată pentru rutina în sine.

Sistemul de obiceiuri nu răspunde unor obiective abstracte (cum ar fi să alergi mai des sau să mănânci mai sănătos), ci mai degrabă unor tipare de mediu. Acestea nu se limitează la locații fizice. Un tipar de mediu poate fi o anumită oră a zilei, o acțiune precedentă pe care tocmai ai finalizat-o, prezența unui anumit obiect sau chiar o stare internă, cum ar fi sentimentul că tocmai te-ai trezit.

Intențiile generale, cum ar fi „Voi face mai multă mișcare” sau „Vreau să citesc mai mult”, eșuează deoarece nu oferă o ancoră specifică pe care ganglionii bazali să se poată mapa. Indiciul trebuie să fie suficient de concret încât creierul tău să îl recunoască fără deliberare, cum ar fi o tranziție fizică sau un eveniment fix care are loc deja în mod fiabil.

Pentru a construi acest nod, încercați să scrieți o singură propoziție folosind formatul: „Când [introduceți un indiciu specific], voi [introduce imediat comportamentul dorit]”. Aceasta este cunoscută sub numele de intenție de implementare și, în mod eficient, face munca direcționată spre obiectiv în avans. Când sosește indiciul, nu mai decideți să acționați, ci executați un răspuns precalculat.

Pentru a vedea cum funcționează acest lucru în practică, luați în considerare două exemple. Cineva care vrea să citească în fiecare seară înainte de culcare ar putea scrie: „Când mă duc în pat, voi lua imediat cartea de pe noptieră”. Indiciul este o tranziție fizică pe care o efectuează deja în mod fiabil, iar răspunsul este concret și imediat.

Cineva care vrea să înceapă să gătească mese sănătoase pentru serile din timpul săptămânii ar putea scrie: „Când închid laptopul la sfârșitul zilei de lucru, mă voi duce imediat la bucătărie și voi pune un tocător pe blat”. Observați că niciunul dintre aceste puncte de intrare nu descrie întreaga rutină. Nu vă angajați să citiți un capitol întreg sau să gătiți o rețetă elaborată. Vă angajați doar la prima acțiune fizică, pragul pe care trebuie să îl treceți. Odată inițiată, restul rutinei poate începe să se desfășoare.

Totuși, dacă zilele tale sunt extrem de imprevizibile - poate lucrezi în ture, călătorești frecvent sau locuiești într-o gospodărie haotică - consecvența mediului înconjurător poate fi imposibilă. În aceste cazuri, evită să-ți legi indiciul de un anumit moment sau loc. În schimb, bazează-te pe un indiciu flexibil, pe care ești obligat biologic sau practic să-l îndeplinești în fiecare zi, indiferent de locație.

Acesta ar putea fi momentul în care picioarele tale ating prima dată podeaua dimineața, actul de a umple și fierbe ibricul oriunde te-ai afla sau senzația de pastă de dinți în gură după ce te-ai spălat pe dinți seara. Ceea ce face ca aceste indicii să fie eficiente nu este contextul lor, ci inevitabilitatea lor. Creierul tău le va întâlni în fiecare zi, iar această fiabilitate este suficientă pentru a construi o asociere cu orice faci în continuare.

Odată ce punctul de intrare este stabilit, puteți începe să construiți noduri suplimentare în rutină. Cât de rigide trebuie să fie acestea depinde de natura activității în sine. Un alergător care parcurge același traseu în fiecare dimineață creează un lanț strâns legat în care fiecare nod îl declanșează pe următorul, iar întreaga secvență poate deveni profund automată.

Un bucătar care prepară o rețetă diferită în fiecare seară nu poate standardiza rutina în același mod, dar tranzițiile structurale - cum ar fi secvența familiară de scoatere a ingredientelor, acomodarea în ritmul pregătirii, așteptarea satisfacției la final - se pot consolida în continuare în noduri automate chiar și atunci când conținutul specific variază. Acordați atenție tranzițiilor din cadrul rutinei dvs. și, acolo unde este posibil, mențineți-le consecvente.

Odată ce ai un indiciu de intrare, mută-ți atenția de la cât de des realizezi comportamentul dorit după indiciu la consecvența celorlalte condiții înconjurătoare. Ai putea presupune că a face ceva cât mai des posibil creează un obicei. Dar dacă contextul variază constant - oră diferită, cameră diferită, eveniment precedent diferit - introduci zgomot neuronal în mediul de învățare. Trei repetări în condiții identice vor construi o legătură neuronală mai puternică decât cinci repetiții răspândite în contexte variate. Cel puțin pentru prima lună, tratează variația ca principalul tău obstacol.

Cititorul aspirant care se bagă în pat la aceeași oră, întinde mâna după cartea de pe aceeași noptieră și urmează aceeași secvență de relaxare în fiecare seară va dezvolta automatism mult mai rapid decât cineva care citește în sufragerie lunea, în pat marțea și pe canapea miercurea. Persoana care își formează un obicei de gătit ar trebui să urmărească să folosească aceeași configurație de bucătărie, în același moment al serii, urmând aceeași secvență de intrare, chiar dacă mesele în sine variază.

Pentru a înțelege de ce contextul contează atât de mult, este util să analizăm modul în care oamenii de știință măsoară obiceiurile din viața reală. Un studiu de învățare automată din 2023, publicat în ”Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS), a analizat zeci de milioane de vizite la sală și activități de spălare a mâinilor în spitale. Cercetătorii au arătat că o caracteristică definitorie a unui obicei este pur și simplu predictibilitatea.

Persoanele care și-au automatizat cu succes rutinele au făcut acest lucru deoarece comportamentul lor a devenit profund ancorat în indicii specifice de mediu, cum ar fi ora din zi (de exemplu, vizitarea sălii de sport în pauza de prânz în fiecare vineri) sau un eveniment precedent (de exemplu, spălarea mâinilor după fiecare interacțiune cu pacientul). Dacă propriul comportament pare neregulat, înseamnă pur și simplu că creierul tău nu a legat încă acțiunea de un indiciu fiabil. Nu este un eșec al voinței, ci mai degrabă un semnal pentru a standardiza riguros condițiile de intrare până când automatismul se instalează.

Chiar dacă îți construiești punctul de intrare perfect și îți standardizezi condițiile, probabil vei întâlni totuși o perioadă în care rutina pare o urcare dificilă. Aici se întâmplă ca majoritatea oamenilor să se clatine, nu din cauza lipsei de disciplină, ci din cauza unei așteptări greșite de viteză. Ideea că obiceiurile se formează în 21 de zile este un mit repetat pe scară largă, iar persistența sa îi determină pe mulți să interpreteze ritmul normal și lent al schimbărilor neuronale ca pe un eșec personal.

Interesantă informație, ciudată cotitură a vieții, dar vă mai spun un ”breaking news” – mâine este o altă zi!

BERBEC Un weekend dens, mai ales prin aglomerarea distracţiilor, a drumurilor şi a schimbării de ritm. Seară plăcută cu cei dragi cu planuri de viitor, şi de ce nu, o posibilă vacanţă în perspectivă! Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi complicaţiile sentimentale care nu sunt absolut necesare. O sâmbătă obositoare, dar plină de realizări. Duminică plăcută, dar cu gând de drum. Drum pe care poţi să-l faci şi la cumpărături, dacă nu pleci în vacanță!

TAUR Venus, direct, este în aspecte bune, ca şi şansele tale. Eşti favorizat, mai ales în domeniul sentimental, familie şi cămin. În weekend poţi realiza ceea ce ţi-ai propus de mai mult timp. Sâmbătă, lasă-ţi curiozitatea să exploreze noi domeni. Nu este nimic greşit la planul originar, sunt necesare doar mici schimbari şi reglaje de rutina. Duminică, atenţie la influenţa din ce in ce mai mare a unui partener cam încapăţânat din familie sau dintre prieteni, care poate să-ţi facă o seamă de necazuri, în mod neintenţionat, faulturi de joc!

GEMENI Evită enervarea şi graba. Ca să scapi de insistenţele celor din jurul tău, care ţi-au făcut program de weekend, trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme! Sâmbătă evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Şi ţie îţi cade un şir de petreceri, duminică, aşa că nu mai fi disperat! Dacă te decizi să pleci la cumpărături să ştii că sprijinul stelelor este mediocru.

RAC E semn că eşti provocat la o discuţie ascuţită. Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. Ar trebui să primeşti veşti, asta duminică. Sâmbătă poţi profita de un eveniment deosebit. O serie de aspecte planetare contradictorii fac ca trăirile tale să fie complexe, dar toate, aproape fără excepţie le tratezi sub o rezervă dată de comoditate şi de impresia că totul este o piesă ce se joacă numai pentru buna ta dispoziţie. Luna, Marte şi Venus indică noutăţi interesante, mai ales în a doua parte a intervalului, duminică. Dar pe care le priveşti ca printr-un geam mat. Totuşi, ceea ce se petrece şi mai ales ceea ce simţi că se va petrece îţi place şi te face să visezi cu ochii deschişi, zîmbind!

LEU Copiii şi/sau animăluţele s-ar putea să-ţi ocupe tot timpul din acest weekend. E distractiv şi plăcut. Jocuri, distracţii, fugăreală şi poate şi un pic-nic. E bine să ai două zile libere! Weekend-ul aceasta este o perioadă sensibilă. Soarele trece prin grade magice care rezonează în adâncul fiinţei tale. Dorinţele tale secrete, visurile nespuse, par că încep să se materializeze, cum s-au materializat şi în trecut. Eşti norocos şi ştii asta! Pe de altă parte o serie de tulburări familiale din ultima perioadă continuă duminică în alt registru, iar veşnic nemulţumitul Saturn din Scorpion, retrograd, în conjuncţie cu Luna, face ca lucrurile să întârzie sau să fie amânate.

FECIOARĂ Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante, sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul capriciilor. Întâlnirile sau distracţiile de weekend îţi aduc un oarecare confort şi te motivează. Sâmbătă, odihneşte-te mai mult, relaxează-te, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Un weekend în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile. Duminică nu uita că mai tot timpul suntem pe drumul critic între Destin şi Liberul Arbitru. Poţi să rezolvi o parte din problemele întârziate în apartament, casă, cămin, curte, castel, etc. Nu da şi nu lua bani cu împrumut. Ţine banii în buzunar sau pe card, nu te duce la cumpărături.

BALANŢĂ Sâmbătă, o zi incertă şi uşor disarmonică, până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Duminică nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri! Evită, sâmbătă, discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Seara relaxantă. Duminică, nu da curs propunerilor extravagante, cum ar fi o curăţenie generală sau o excursie cu prietenii la munte, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună, muzică cât cuprinde, sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale!

SCORPION Încă două zile favorabile când conjunctura astrologică este alături de tine. Este avantajos să începi distracţii noi, să motivezi oamenii. De asemenea, o perioadă favorabilă relaxării. Sâmbătă, zi favorabilă călătoriilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fă promisiuni, nici nu astepta propuneri. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Duminică lasă analizele sofisticate pe altă dată. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat.

SĂGETĂTOR Sâmbătă limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt necesare. Duminică, o dimineaţă obositoare, dar o seara plăcută, poate pe drum de vacanţă!

Este indicat să faci cumpărături, sâmbătă, pe îndelete, aproape de ora de închidere a magazinelor. Noaptea te fascinează fie că eşti de tipul „diurn” sau „nocturn”. Chiar dacă îţi este somn ai vrea să faci parte din nopte, o creatură a întunericului, care vede, dar nu este văzută! Un weekend obositoar, mai ales prin aglomerarea problemelor de la sfârşitul lunii, a vizitelor şi a întîlnirilor dar şi a distracţiilor. Dar, o posibilă seară de duminică plăcută cu cei dragi, cu planuri şi proiecte de viitor.

CAPRICORN În weekend evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de vorbe, doar tăcerea este de aur! Sâmbătă, dacă poţi - evită să faci cumpărături, mai ales bunuri de folosinţă îndelungată. O configuraţie complexă şi rară te predispune în acest weekend atât la contemplare şi lene cât şi la acţiuni impetuase şi la nervozitate. Duminică emoţiile tale sunt puternice şi ai tendinţa să izbucneşti din te miri ce. Nerăbdarea şi nervozitatea te fac vulnerabil la accidente, minore, casnice, de tipul vărsatului ceaiului sau cafelei fierbinţi şi a scăpatului ţigării aprinse. Ai o grijă pentru cineva din casă – atenţie la animăluţe şi în special la căţei – nu-i pierde din ochi când ieşi afară cu ei!

VĂRSĂTOR Sâmbătă trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovadă unui conducător inspirat al propriului Destin. Duminică trebuie să iei o hotărâre, nu mai întârzia şi nu mai ocolii decizia! Sâmbătă, evită enervarea şi hotărârile pripite, mai ales dacă sunt provocate de bârfe sigure. Pe de altă parte ca să scapi de insistenţele anturajului care doreşte neapărat să-ţi facă program de cumpărături şi curăţenie trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme. Duminică parcă nu ar fi bine să te duci la cumpărături. Parcă ar fi bine să nu dai cu aspiratorul. Configuraţia astrală favorizează comoditatea, domeniul tău de expertiză! Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte perioada weekend-ului acesta. Poţi să convingi pe toată lumea, sigur, dacă propui programe de distracţie!

PEŞTI Nu te enerva din lucruri de nimic, fii constructiv. Nu lua hotărâri când eşti iritat, mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu spera mult de la cei cu care te întâlneşti în weekend. Sâmbătă, stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale de către anturaj, de către partenerii de discuţie. De asemenea, în această perioadă, este bine să dai dovadă de prudenţă şi de vigilenţă, mai ales cînd te deplasezi. Evită aglomeraţia şi orele târzii. Duminică, cumpărături – da, dar împreună cu familia, prietenii, nu singur. Carisma ta este în creştere şi fiind un tip sensibil şi afectiv, care ştie lucrul ăsta şi îl foloseşte cu pricepere, poţi convinge cu mare uşurinţă, aşa că te vei simţi bine şi duminică!