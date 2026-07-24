LeBron James își va continua cariera la Philadelphia 76ers, unde va disputa cel de-al 24-lea sezon al său în NBA, după opt ani petrecuți la Los Angeles Lakers. Potrivit The Independent, Baschetbalistul american în vârstă de 41 de ani a explicat că nu a luat decizia pentru bani, ci pentru posibilitatea de a lupta din nou pentru titlu alături de o echipă pe care o consideră capabilă să câștige campionatul.

Cel mai bun marcator din istoria NBA va semna un contract pe două sezoane, în valoare totală de opt milioane de dolari, care include o opțiune pentru jucător după primul an. Acordul urmează să fie aprobat oficial de liga profesionistă nord-americană. LeBron James va începe astfel o nouă etapă a carierei, după ce a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers.

Baschetbalistul și-a prezentat decizia printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care a sugerat că mutarea la Philadelphia reprezintă ultimul transfer important al carierei sale. James a explicat că alegerea nu a fost influențată de bani sau de motive familiale. Americanul vrea să continue să joace la cel mai înalt nivel și consideră că mai poate contribui la câștigarea unui campionat.

Contractul în valoare de opt milioane de dolari este mult mai mic decât sumele încasate de starul american în sezoanele precedente. Înțelegerea îi oferă însă posibilitatea să redevină liber de contract după primul sezon, datorită opțiunii incluse în acord.

LeBron James a transmis că este pregătit să muncească și să facă sacrificiile necesare pentru a mai avea o șansă la titlul NBA. Jucătorul consideră că experiența acumulată în cele peste două decenii petrecute în competiție poate ajuta Philadelphia 76ers să devină o echipă capabilă să lupte pentru trofeu. Baschetbalistul s-a declarat entuziasmat și de posibilitatea de a evolua în fața unui public nou, într-un oraș în care așteptările sunt ridicate.

La 41 de ani, LeBron James se pregătește să dispute cel de-al 24-lea sezon al carierei în NBA. Americanul își va extinde astfel recordul de longevitate în liga profesionistă nord-americană. Profilul său oficial indică 23 de sezoane de experiență înaintea stagiunii 2026-2027.

În sezonul precedent, James a avut medii de 20,9 puncte, 7,2 pase decisive și 6,1 recuperări. Baschetbalistul a disputat 60 de partide și a fost selecționat în februarie pentru a 22-a oară consecutiv în All-Star Game, continuându-și propriul record. LeBron James este cel mai bun marcator din istoria NBA și a devenit în stagiunea trecută jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în sezonul regulat.

Starul american încheie perioada petrecută la Los Angeles Lakers după opt sezoane. James a ajuns la formația din California în 2018 și a câștigat titlul NBA în 2020. Acesta a fost al patrulea trofeu de campion din cariera sa. Înainte de transferul la Lakers, baschetbalistul a evoluat pentru Cleveland Cavaliers și Miami Heat.

LeBron James a câștigat două titluri alături de Miami, unul cu Cleveland și unul în tricoul formației din Los Angeles. De-a lungul carierei, americanul a fost desemnat de patru ori cel mai valoros jucător al sezonului în NBA. Mutarea la Philadelphia îi oferă șansa de a deveni campion cu a patra franciză diferită.

Philadelphia 76ers nu a mai câștigat campionatul NBA din 1983 și nu a mai ajuns în finala competiției din 2001. Venirea lui LeBron James mărește presiunea asupra echipei, care încearcă să revină în lupta pentru trofeu.

Starul american va juca alături de baschetbaliști precum Joel Embiid și Tyrese Maxey. Conducerea clubului speră că experiența lui James va ajuta formația să depășească rezultatele din ultimele sezoane. La 41 de ani, LeBron James va încerca să câștige al cincilea inel al carierei și să aducă la Philadelphia primul titlu după o pauză de peste patru decenii.