Autoritățile militare din România și Ucraina comunică mai rapid după incidentul produs în luna iunie în Portul Constanța, unde o dronă ucraineană a explodat, a declarat Radu Miruță, ministru al Apărării Naționale.

Oficialul spune că Forțele Navale au acum un canal direct de contact cu partea ucraineană, folosit pentru confirmarea sau infirmarea rapidă a unor evenimente pentru care România are nevoie de informații.

„După evenimentul de la Constanţa, eu pot să vă spun pe zona militară, este mai rapidă, în sensul în care am cerut un canal de comunicare direct între colegii de la Forţele Navale, care au o persoană de contact care răspunde în permanenţă şi infirmăm sau confirmăm cu ei, aproape în timp real, diverse evenimente pentru care noi avem nevoie de date”, a afirmat Radu Miruţă, joi seară, la B1 TV.

Ministrul interimar al Apărării a vorbit și despre drona care a explodat la finalul săptămânii trecute în Bulgaria. Potrivit lui Radu Miruță, autoritățile române nu dețin informații care să arate că aparatul de zbor ar fi traversat spațiul aerian al României.

Radarele Ministerului Apărării nu au înregistrat drona, iar autoritățile române nu participă la ancheta desfășurată în Bulgaria. Miruță a spus că partea română a contactat oficialii din Ministerul Apărării al Ucrainei pentru a verifica informațiile disponibile.

„Am luat legătura cu omologii de la Ministerul Apărării din Ucraina pe linia Statului mMjor, ei au transmis că nu au o informaţie la momentul zilei de duminică, la momentul zilei în care s-a întâmplat, cum că drona aia ar fi venit din România. Nu au o astfel de confirmare. Pe radarele Ministerului Apărării, care sunt acoperitoare în zona respectivă, că e o zonă cu relief plan, nu a fost observată. Pe radarele celor de la Poliţia de Frontieră, din comunicările pe care ni le-au dat, de asemenea, pe radarele Ministerului Apărării din Bulgaria şi ale autorităţilor, nu a fost. Drona, am văzut-o şi eu, resturi de acolo, e o dronă atipică, o dronă mică. Având în vedere că nu e pe teritoriu românesc căzută, nu putem fi parte la anchetă, autorităţile din Bulgaria fac ancheta respectivă, încearcă să-şi dea seama despre model, despre distanţa de la care putea fi lansată. E o dronă care putea fi lansată de la 10 kilometri, de la 100, de la 500, pentru că atunci încep să limitez un pic cercul posibilităţilor. Dar ancheta e coordonată exclusiv de instituţia din Bulgaria că a căzut pe teritoriul bulgaresc”, a explicat Radu Miruţă.

Radu Miruță a arătat că nici radarele Poliției de Frontieră și nici cele ale autorităților bulgare nu ar fi detectat aparatul.

Ministrul a descris drona ca fiind una atipică și de dimensiuni reduse și a spus că stabilirea modelului și a razei sale de acțiune ar putea ajuta autoritățile bulgare să restrângă scenariile privind locul din care a fost lansată.

Pentru că aparatul a căzut pe teritoriul Bulgariei, investigația este desfășurată exclusiv de autoritățile de acolo, iar România nu poate participa la anchetă.

Potrivit ministrului interimar al Apărării, noul canal direct de comunicare dintre structurile militare române și cele ucrainene permite însă verificarea mai rapidă a incidentelor care pot avea legătură cu situația de securitate din regiune.