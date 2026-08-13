Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul pregătesc desfășurarea unor exerciții militare comune și vor accelera dezvoltarea în parteneriat a noilor tehnologii de apărare. Aceste măsuri fac parte din cadrul Acordului de la Mecca, document semnat recent de reprezentanții celor trei națiuni, conform informațiilor transmise de guvernul de la Ankara și preluate de agenția EFE.

Pentru punerea în aplicare a termenilor stabiliți, cele trei state vor pune pe picioare o structură de coordonare strategică și militară. Din acest mecanism vor face parte miniștrii apărării, miniștrii de externe, precum și șefii de Stat Major sau comandanții militari ai forțelor armate, după cum a detaliat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Turcia, amiralul Zeki Akturk.

Parteneriatul se va extinde treptat în domeniul militar. În primă fază, activitățile se vor concentra pe aplicații la nivelul cazărmilor locale și manevre la sol. Ulterior, este planificată trecerea la exerciții ample care vor angrena sisteme terestre, navale, aeriene, componente de apărare antiaeriană și tehnică nepilotată, a explicat amiralul în cadrul conferinței de presă săptămânale susținute la Ankara.

Scenariile de instruire au ca scop identificarea nevoilor și a eventualelor vulnerabilități înainte ca acestea să evolueze în situații de criză, contribuind direct la creșterea capacității de operare combinată între armatele celor trei țări.

Producția și cooperarea în industria de apărare reprezintă un alt pilon esențial al înțelegerii. Planul nu se rezumă doar la simpla livrare de produse sau tehnică militară, ci vizează conceperea și fabricarea în comun de echipamente. Sunt luate în calcul transferul de tehnologie, asigurarea mentenanței pe termen lung și oferirea de suport logistic integrat.

Reprezentantul Ankarei a punctat că o atenție deosebită va fi acordată sectoarelor de top. Astfel, sistemele autonome și fără echipaj, capabilitățile de război electronic și tehnologiile susținute de inteligența artificială vor constitui domenii prioritare de colaborare.

Un pact ce completează securitatea internațională, fără a concura NATO

Oficialul militar turc a ținut să clarifice poziția Ankarei cu privire la alianțele existente, arătând că Acordul de la Mecca „nu este o alternativă la NATO, nici nu concurează cu ea, ci reprezintă un instrument care completează arhitectura de securitate internațională pentru a îmbunătăți stabilitatea în regiune”. Totodată, structura nouă creată își păstrează caracterul deschis, fiind pregătită să primească și alte state partenere pe viitor.

Înțelegerea militară a fost parafată vineri, la Mecca, de către președintele turc Recep Tayyip Erdogan, prințul moștenitor saudit Mohamed bin Salman și premierul pakistanez Shehbaz Sharif. Documentul stipulează că orice agresiune armată îndreptată împotriva unui stat semnatar va fi privită ca un atac direct împotriva tuturor celor trei națiuni.

Liderii prezentați la semnare au scos în evidență rolul de descurajare al acestui pact, menționând clar că inițiativa nu este direcționată împotriva vreunei alte țări. În plus, Turcia, din postura sa de membru al Alianței Nord-Atlantice, a specificat ulterior că parteneriatul nu urmărește crearea unui bloc de opoziție împotriva Iranului.