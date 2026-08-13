Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat destructurarea unei rețele extinse de spionaj formată din 14 persoane. Aceasta fusese organizată prin intermediul platformei Telegram de către un simpatizant al Kremlinului, care a reușit să atragă ceilalți membri fără ca aceștia să cunoască faptul că activitatea lor era destinată serviciului de informații militare al Rusiei, GRU.

Conform datelor furnizate de publicația Kyiv Post, grupul aduna și transmitea date confidențiale referitoare la aerodromurile militare din Ucraina unde sunt amplasate aeronavele de vânătoare F-16 și Mirage 2000 primite de la partenerii occidentali. Aceste informații erau destinate planificării unor posibile atacuri aeriene lansate de Moscova împotriva infrastructurii militare ucrainene.

Operațiunea agenției ruse GRU a debutat prin identificarea și recrutarea unui locuitor din orașul Liov, administrator al unui canal de Telegram axat pe aviație. Acesta intrase în atenția spionajului rus după ce publicase imagini cu aeronave militare pe grupuri pro-Kremlin.

Ulterior, bărbatul a cooptat 13 persoane dintre abonații canalului său, menținându-i însă în eroare cu privire la beneficiarul real al informațiilor colectate.

Componenții rețelei erau repartizați în mai multe regiuni ale țării, mulți dintre ei având locuințe în apropierea obiectivelor de infrastructură aeronautică militară. Aceștia utilizau echipamente fotografice performante pentru a efectua capturi de înaltă rezoluție.

Sarcinile primite includeau fotografierea aerodromurilor, a aeronavelor de vânătoare, precum și a personalului navigant și tehnic. De asemenea, membrii rețelei monitorizau orarul decolărilor și aterizărilor, acționând din clădiri părăsite sau din spații deschise aflate în vecinătatea bazelor. Imagini realizate erau încărcate pe o platformă de stocare în cloud, fiind ulterior preluate de un coordonator rus a cărui identitate a fost identificată de anchetatorii SBU.

Administratorul din Liov a transmis către Moscova inclusiv programul detaliat al zborurilor militare. Aceste date extrem de sensibile au fost obținute de la un comandant de escadron din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, care a furnizat informațiile de bunăvoie.

În urma perchezițiilor desfășurate de autorități, au fost ridicate telefoane mobile, camere foto digitale și numeroase imagini cu instalațiile militare vizate. Pentru a limita scurgerile de date, serviciile de securitate au blocat patru canale de Telegram și zece grupuri folosite pentru distribuirea materialelor despre bazele aeriene.

Organele de anchetă au formulat acuzații privind infracțiuni contra securității naționale împotriva suspectului principal din Liov, a complicelui său direct și a cadrului militar implicat. Cercetările continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în această rețea.