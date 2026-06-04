Serviciul Român de Informații (SRI) a oferit clarificări, după ce în spațiul public au apărut numeroase discuții cu privire la megastructura de securitate cibernetică finanțată prin fonduri europene. Este vorba despre un contract uriaș, cu o valoare estimată la 196.000.000 de euro, ce va fi derulat prin programul Security Action for Europe.

Scopul central al acestei inițiative de amploare este implementarea unei platforme de tip LLM bazată pe inteligență artificială, concepută special pentru protecția spațiului virtual național.

Printr-o informare publică, instituția a explicat parcursul legal și metodologiile stricte prin care se realizează selecția partenerilor economici. SRI subliniază că toate atribuțiile sale în acest sector strategic derivă direct din legislația națională actualizată, inclusiv din legile fundamentale de funcționare și din normele recente privind apărarea cibernetică a României.

Dezvoltarea acestui instrument tehnologic avansat nu este o inițiativă izolată, ci face parte dintr-un plan amplu de securitate pe termen lung. Reprezentanții instituției arată că proiectul se aliniază perfect directivelor naționale stabilite pentru următorii ani în vederea blocării atacurilor informatice complexe.

„Conform Strategiei de securitate cibernetică a României pentru perioada 2022-2027, ţara noastră şi-a asumat dezvoltarea de 'capabilităţi şi mecanisme pentru a descuraja atacurile cibernetice care afectează societatea sau interesele naţionale de securitate' şi aplicarea tuturor măsurilor 'proactive necesare, care au ca finalitate asigurarea rezilienţei reţelelor şi sistemelor informatice, menţionează SRI.

În plus, această achiziție comună la nivel european respectă noile linii directoare de apărare ale țării valabile până în 2030, care încurajează utilizarea fondurilor Uniunii Europene pentru stimularea industriilor de profil. SRI ocupă un loc central în configurarea soluțiilor destinate întregului sistem de ordine publică și siguranță națională în cadrul mecanismului european.

Mecanismul de selecție a firmelor care participă la proiectul SAFE este unul extrem de riguros și implică mai multe paliere de decizie interinstituțională, coordonarea centrală fiind asigurată la nivelul Guvernului, în timp ce validarea supremă aparține structurilor de siguranță națională.

„Proiectul în discuţie este circumscris Planului de investiţii pentru industria europeană de apărare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 62/2025, cu modificările şi completările ulterioare. Întregul program SAFE se desfăşoară sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului.

Identificarea şi selecţia furnizorilor pentru proiectele finanţate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituţional coordonat de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, conform unei proceduri unitare, stabilite prin OUG 62/2025. Selecţia se fundamentează pe analiza răspunsurilor la solicitările de informaţii şi pe aplicarea factorilor de evaluare prevăzuţi de actul normativ. Lista furnizorilor selectaţi este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării", subliniază SRI.

Toate sumele și repartizările bugetare destinate fiecărei instituții din arcul de securitate sunt prinse într-un plan de investiții național, aprobat în prealabil de către CSAT.

În cadrul acestui uriaș contract de achiziții, rolul Serviciului Român de Informații este strict cel de autoritate contractantă și utilizator final, punerea în aplicare urmând pașii legislativi riguroși din domeniul achizițiilor militare și de siguranță.

„În acest cadru, Serviciul Român de Informaţii are calitatea de autoritate contractantă şi beneficiar al proiectului, rolul instituţiei constând în implementarea contractului ulterior parcurgerii etapelor de selecţie şi validare prevăzute de lege.

Decizia privind operatorul economic contractat a fost adoptată cu respectarea integrală a legislaţiei aplicabile programului SAFE, respectiv Regulamentul UE 2025/1.106, OUG 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului 'Acţiunea pentru securitatea Europei' (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, dar şi a legislaţiei specifice din materia achiziţiilor publice, Directiva 2009/81/CE, precum şi OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii", punctează SRI.

De asemenea, pentru deschiderea oficială a procedurilor administrative de atribuire, instituția a parcurs toate etapele democratice de control, obținând acordul formal din partea Comisiilor reunite de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Parlamentul României.

Noua platformă cu inteligență artificială va fi construită integral pe teritoriul național, un aspect considerat critic pentru securitatea datelor și pentru dezvoltarea pe termen lung a specialiștilor români în tehnologie de vârf.

„Platforma vizată răspunde unei nevoi reale şi asumate de consolidare a capacităţilor naţionale de securitate cibernetică, într-un context de ameninţări în creştere, iar realizarea integrală a proiectului pe teritoriul României contribuie la dezvoltarea competenţelor tehnologice autohtone.

Proiectul urmăreşte creşterea eficienţei şi a vitezei de reacţie prin automatizarea unor procese complexe de analiză şi investigare a incidentelor de securitate cibernetică, aspecte ce vor contribui la consolidarea protecţiei infrastructurilor critice şi a instituţiilor publice, precum şi la dezvoltarea unor capabilităţi naţionale în domeniile inteligenţei artificiale şi securităţii cibernetice. Acesta va fi implementat etapizat pe o perioadă de patru ani”, explică SRI.

Implementarea care se va întinde pe următorii patru ani respectă cu strictețe reglementările europene, inclusiv cerința obligatorie ca cel puțin 65% din firmele angrenate în realizarea proiectului să își aibă sediul sau activitatea pe teritoriul Uniunii Europene, sprijinind astfel în mod direct piața și industria de securitate continentală.