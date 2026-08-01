Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că în România mai există resurse care pot fi furate și a cerut o implicare mai puternică a instituțiilor anticorupție. Ulterior, el a vorbit despre influența „castelor”, blocajul politic și necesitatea formării rapide a unui Guvern susținut de PSD și PNL.

Traian Băsescu a râs atunci când a fost întrebat dacă mai există ceva de furat în România. Întrebarea i-a fost adresată de protestatarul Ceaușescu, înainte ca fostul președinte să intre în studioul B1 TV.

Băsescu a răspuns că încă mai există resurse, dar a avertizat că acestea nu trebuie lăsate să dispară și a cerut ca instituțiile care se ocupă de combaterea corupției să intervină mai ferm.

„Eu zic că, slavă Domnului, este. Numai să nu lăsăm să plece tot. Cred că ar trebui să se bage mai tare cei cu anticorupția. Uite, spre exemplu, de ce s-au închis termocentralele pe cărbune fără să le ai în funcțiune pe cele noi?”, a spus Traian Băsescu, înainte de a intra la emisunea de la B1 TV.

În timpul emisiunii, fostul șef al statului a afirmat că una dintre principalele probleme ale țării este influența exercitată de diferite grupuri asupra unor domenii importante. El a susținut că, în aceste condiții, alegerile își pierd o parte din relevanță și că este necesară o reformă amplă.

„Este marea problemă a României: România a fost capturată de caste şi, de fapt, cam facem degeaba alegerile. Trebuie să terminăm cu castele, că sunt în Sănătate, că sunt în Justiţie, că sunt în ştiu eu ce alt domeniu”, a afirmat Traian Băsescu, la B1 TV, vineri seară.

Traian Băsescu a vorbit și despre actualul blocaj politic, despre care a afirmat recent că se află la liderul PNL, după ce acesta a exclus continuarea colaborării cu social-democrații.

Băsescu a declarat că situația geopolitică impune instalarea rapidă a unui Executiv și că România are nevoie de un Guvern „acum, în acest moment”.

În opinia sa,Ilie Bolojan trebuie să renunțe la poziția privind întreruperea colaborării cu PSD și să accepte refacerea coaliției, cel puțin pentru o perioadă limitată.

„După părerea mea, Bolojan va trebui să înţeleagă că, pentru că blocajul e la el, va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia pentru un timp. Au stat 20 de ani împreună, ţara a fost adusă în situaţia în care este acum de ei, de tandemul PSD-PNL, de tandemul Nicu şi Marcel şi de cine a mai fost. (...) Deci trebuie să plătească ce au stricat. Nu pot la nesfârşit ei să strice şi să vină alţii să repare”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, la B1 TV.

Fostul președinte a afirmat că refuzul liderului PNL de a mai lucra alături de PSD a blocat negocierile politice. El a amintit că liberalii și social-democrații au guvernat împreună timp de aproximativ două decenii. Traian Băsescu a susținut că nu doar Ilie Bolojan, ci și alți reprezentanți ai PNL au colaborat constant cu PSD în această perioadă.

În opinia sa, cele două formațiuni trebuie să găsească o formulă prin care să guverneze împreună cel puțin câteva luni, până la depășirea actualei crize.

„Dacă ar vrea să facă ceva pentru ţară, după ce a făcut atâta rău, ar fi să găsească o soluţie să guverneze măcar câteva luni împreună. Pe termen lung, depinde de momentul alegerilor, şi atunci Blojan poate să explice de ce nu mai vrea cu PSD-ul”, a argumentat Băsescu.

Fostul președinte a afirmat că explicațiile privind ruperea colaborării pot fi prezentate mai târziu, în funcție de data alegerilor. Până atunci, PSD și PNL ar trebui să își asume responsabilitatea guvernării și să găsească o soluție pentru actualul blocaj.

Traian Băsescu a declarat că situația politică este suficient de gravă pentru ca PSD și PNL să refacă alianța. El a spus că cele două partide au colaborat anterior din proprie voință, iar acum trebuie să facă același lucru pentru a rezolva criza.

„Până acum au făcut-o de bună voie, s-au lăsat de bună voie în braţele PSD-ului, acum să o facă de nevoie, ca să rezolve o crică politică majoră”, a adăugat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a mai spus că președintele Nicușor Dan nu dispune de mijloace prin care să îl poată determina pe liderul PNL să renunțe la refuzul de a forma o nouă alianță cu PSD.

Din acest motiv, schimbarea poziției trebuie să vină chiar din partea lui Ilie Bolojan, a afirmat Traian Băsescu.