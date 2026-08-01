Singura centrală nucleară din Ungaria ar putea fi închisă complet chiar în acest weekend, după ce nivelul Dunării a continuat să scadă, afectând sistemul de răcire al reactoarelor. Premierul Peter Magyar a anunțat sâmbătă că unitatea de la Paks mai funcționează la aproximativ un sfert din capacitatea normală, în timp ce autoritățile pregătesc măsuri pentru reducerea consumului de energie.

Ungaria ia în calcul oprirea completă, încă din acest weekend, a centralei nucleare de la Paks, pe fondul nivelului tot mai redus al Dunării și al temperaturilor extreme care afectează Europa Centrală. Centrala, amplasată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, furnizează în jur de 40% din producția anuală de electricitate a Ungariei.

Operatorul unității a avertizat vineri că nivelul scăzut al Dunării ar putea determina oprirea completă a centralei către mijlocul săptămânii viitoare. O asemenea măsură nu a mai fost luată până acum în istoria centralei nucleare.

Cele patru reactoare de la Paks, construite pe baza unei tehnologii din perioada sovietică, folosesc pentru răcire apă pompată din Dunăre.

„Nivelul apei din Dunăre a scăzut din nou, ceea ce i-a determinat pe inginerii centralei de la Paks să procedeze la o nouă oprire parţială în seara zilei şi în primele ore ale dimineţii”, a declarat prim-ministrul maghiar Peter Magyar într-un videoclip publicat pe Facebook.

El a precizat că centrala funcționează în prezent la aproximativ 500 de megawați, reprezentând un sfert din capacitatea sa normală de 2.000 de megawați.

„O oprire completă ar trebui să aibă loc mai devreme decât era prevăzut, poate chiar începând cu acest weekend”, a adăugat el.

Scăderea nivelului Dunării vine după o perioadă îndelungată cu precipitații reduse și temperaturi extreme, care afectează Europa încă din primăvară. În anumite zone, apele fluviului au coborât până la minime istorice.

Situația s-ar putea înrăutăți în zilele următoare, în condițiile în care serviciul meteorologic maghiar HungaroMet estimează temperaturi cuprinse între 40 și 42 de grade Celsius în următoarele șase zile.

Valul de căldură ar urma să atingă intensitatea maximă joi, când valorile termice s-ar putea apropia de recordul înregistrat pe 30 iunie la Szécsény, în nordul Ungariei, aproape de granița cu Slovacia.

Peter Magyar a anunțat sâmbătă și mai multe măsuri prin care autoritățile încearcă să evite suprasolicitarea rețelei electrice. Printre acestea se află sancționarea marilor consumatori industriali care și-au asumat voluntar reducerea consumului în intervalul de vârf 17:00-22:00, dar nu își respectă angajamentele.

În baza unui decret guvernamental care urmează să fie adoptat, „orice persoană care îşi asumă un angajament şi nu îl respectă se expune la sancţiuni”, a avertizat domnul Magyar.

Premierul a adăugat că autoritățile ar putea dispune reduceri obligatorii ale consumului și chiar deconectarea temporară de la rețea a unor mari consumatori, în cazul în care situația o va impune.

Toate centralele electrice de rezervă disponibile au fost puse în stare de așteptare, inclusiv unități care nu mai funcționaseră de mult timp. În plus, transportul feroviar de marfă urmează să fie suspendat în orele de vârf, începând de luni.