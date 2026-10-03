Discuțiile dintre administrația președintelui american Donald Trump și Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina ar include și negocieri privind un acord petrolier de miliarde de dolari, care ar putea aduce beneficii unor oameni de afaceri din Orientul Mijlociu, cu legături cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit unei investigații The New York Times.

Acordul ar viza active internaționale ale companiei rusești Lukoil, printre care zăcăminte petroliere, rafinării și benzinării. Înțelegerea nu a fost încă finalizată și depinde de aprobarea autorităților americane și a Kremlinului.

Potrivit sursei, propunerea are în vedere un portofoliu extins de active energetice deținute de Lukoil în mai multe țări. Tranzacția ar putea ajunge la o valoare de ordinul miliardelor de dolari, însă detaliile financiare nu au fost făcute publice.

Casa Albă, Departamentul Trezoreriei SUA și compania Lukoil nu au oferit comentarii la solicitările transmise în afara programului obișnuit de lucru, potrivit relatării Reuters.

Grupul interesat de încheierea acordului ar include investitorul american Todd Boehly, două grupuri de afaceri din Orientul Mijlociu și o entitate a guvernului Statelor Unite, conform informațiilor publicate de The New York Times.

Cele două grupuri din Orientul Mijlociu ar avea legături de afaceri cu Jared Kushner sau cu familia lui Steve Witkoff, ambii implicați în negocierile administrației Trump cu Rusia.

Președintele rus Vladimir Putin ar fi adus în discuție acordul petrolier la întâlnirea din 5 septembrie, de la Kremlin, cu Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de The New York Times.

Una dintre sursele publicației americane a susținut că liderul de la Kremlin a propus încheierea tranzacției pentru a demonstra că Rusia poate relua relațiile comerciale cu Statele Unite.

Întâlnirea din septembrie a făcut parte din eforturile diplomatice pentru identificarea unei soluții care să pună capăt războiului din Ucraina. Discuțiile au durat mai multe ore, însă nu au dus la un acord de pace.

Deocamdată, acordul petrolier rămâne la stadiul de propunere, iar realizarea acestuia depinde de aprobările necesare din partea Washingtonului și Moscovei.