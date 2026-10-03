Republica Moldova. Comisia autorizări şi disciplină a administratorilor autorizaţi de pe lângă Ministerul Justiţiei (CADAA) nu a putut pentru a patra oară consecutiv să ia o decizie în privinţa administratorului de insolvenţă Dumitru Cucu, denunţat de către Inspectoratul Fiscal pentru un presupus prejudiciu de 18 milioane de lei adus statului.

Se întâmplă peste o zi după ce premierul Vasile Tofan a promis să facă regulă în rândul administratorilor de insolvenţă şi a declarat tot sprijinul pentru Ministerul Justiţiei. Tofan a mai comunicat că breasla administratorilor face presiuni asupra ministrului Justiţiei, Vladislav Cojuhari, şi i-a cerut subalternului să să nu cedeze.

La şedinţa de vineri, 2 octombrie, CADAA a examinat sesizarea depusă de Fisc în privinţa unui administrator de insolvenţă, care a fost sancţionat cu un avertisment.

După care, aproape de ora 13.00, a fost invitat Dumitru Cucu. Acesta şi-a mai angajat în echipa sa încă o avocată, a treia la număr. Precizăm că, pe lângă autorizaţia de administrator de insolvenţă, Dumitru Cucu deţine şi licenţă de avocat.

Dumitru Cucu a fost însoţit la şedinţa Comisiei de către două din avocatele sale. Fiecare din ei târâind la greu kilograme de documente, despre care susţin că sunt probele nevinovăţiei administratorului.

Şedinţa CADAA s-a desfăşurat cu uşile închise până după ora 19.00. Pe parcurs, membrii Comisiei au solicitat intervenţia poliţiei pentru că Dumitru Cucu şi avocatele sale ar fi refuzat să iasă din sala de şedinţe după ce membrii Comisiei au anunţat că se retrag în deliberare.

Atât membrii CADAA, cât şi administratorul Cucu şi apărarea sa au refuzat să vorbească despre decizile luate la şedinţa din 2 octombrie. Singurul membru al Comisiei care s-a dovedit a fi puţin mai deschis a fost Ruslan Vasiliev. Acesta ne-a spus că şedinţa în cazul lui Cucu a fost amânată pentru vinerea viitoare. „Au fost depuse multe demersuri şi a trebuit să le examinăm”, ne-a explicat Vasiliev.

Şedinţa din 25 septembrie a fost amânată la solicitarea avocaţilor lui Dumitru Cucu pe motiv că a fost depăşit programul de lucru.

Prima şedinţă a fost amânată pe motiv că lui Dumitru Cucu i s-ar fi făcut rău. A doua şedinţă a fost amânată după ce Dumitru Cucu a recuzat întreaga componenţă a CADAA şi a fost nevoie formarea unei noi comisii din membri supleanţi.

Şedinţa din 25 septembrie a fost amânată la solicitarea avocaţilor lui Dumitru Cucu pe motiv că a fost depăşit programul de lucru.

Între timp, Dumitru Cucu şi avocaţii săi au lansat în presă şi pe reţele acuzaţii în adresa ministrului Justiţiei, Vladislav Cojuhari, a preşedintelui Comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat, deputatul Dinu Plângău, precum şi a jurnaliştilor care au deconspirat schemele din insolvabilitate, pe motiv că pregătesc „executarea” sa. Adică să-i retragă autorizaţia.

Administratorul Dumitru Cucu nu luptă doar la CADAA pentru a nu-i fi retrasă licenţa, dar şi cu jurnaliştii care au relatat despre activitatea sa. Amintim că Dumitru Cucu a fost protagonistul mai multor anchete jurnalistice, inclusiv şi ale EvZ.

Administratorul a depus mai multe plângeri la Consiliul de presă, invocând câ nu i s-a oferit dreptul la replică. Amintim că toate tentativele noastre de a obţine declaraţii de la Cucu nu s-au încununat cu succes. Acesta ne-a declarat că nu vrea să vorbească cu noi pentru că avem „reputaţia pătată” şi că scrim „doar minciuni”. Administratorul nu a precizat care sunt neadevărurile scrise despre el.

Totodată, Dumitru Cucu l-a ameninţat pe cameraman că a depus plângere penală pe el şi ar putea să ajungă la închisoare.

Totuşi, administratorul Cucu ne-a declarat că a fost „comandat”, urmează a fi „executat” şi că deţine dovezi în acest sens.

Şi de această dată, şedinţa CADAA a avut loc pe fonul unui protest zgomotos în faţa Ministerului Justiţiei.

Tudor Dogaru a ajuns în atenţia opiniei publice, dar şi a autorităţilor, pentru protestele sale. El este liderul unui grup de cca 200 de persoane, care au investit într-un bloc de locuit. Întreprinderea care a construit blocul se află în insolvenţă de şase ani, iar cei care şi-au investit economiile de o viaţă au rămas şi fără locuinţă, şi fără bani.

Bărbatul a declarat pentru EvZ că nu are nimic personal cu Dumitru Cucu. Însă a venit să susţină CADAA şi Ministerul Justiţiei în lupta cu „mafia insolvenţei”.

Iulia Deleu este femeia de afaceri. Ea a declarat pentru EvZ că s-a alăturat protestatarilor, deoarece asupra întreprinderii sale a fost organizat un atac raider cu implicarea unui administrator de insolvenţă. Şi că luptat şapte ani în instanţă pentru a scăpa de procesul defectuos.

Iulia Deleu ne-a mai comunicat că acum luptă în instanţă pentru a recupera prejudiciile aduse în urma insolvenţei fictive. Însă i se pun multe piedici.

Premierul Vasile Tofan a promis săptămâna curentă să facă ordine în domeniul administratorilor de insolvabilitate, pe care în consideră în mare parte că sunt „toxici”. Declaraţii în acest sens au fost făcute în şedinţa de miercuri, 30 septembrie, a Cabinetului de miniştri de la Chişinău.

Şeful Guvernului a precizat că, de rând cu celerlalte aspecte ale reformei din justiţie, guvernarea trebuie „să se focuseze” și pe domeniul insolvenţei.„Trebuie să facem ordine în domeniul administratorilor de insolvabilitate. Este un subiect important, abordat de mulți investitori, legat de justiție”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul de la Chişinău a declarat că cunoaşte despre fărădelegile care se întâmplă în domeniul insolvabilităţii.

„Eu îi cunosc încă din viața mea precedentă. Unii dintre ei – intangibili. Din păcate, domeniul e dominat inclusiv de niște oameni, unii dintre ei foarte toxici, care au făcut din această activitate un mare business, care vin și efectiv atacă companiile astea, uneori pentru credite mici. Își bat joc și de familii, și de firme. Extrag bani enormi din asta”, a spus Vasile Tofan.

Premierul s-a arătat indignat şi de activitatea Comisiei autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi (CADAA).

„Acum are loc lupta pe acest domeniu. E foarte important să o ducem la capăt. M-am uitat la statistici: în 2022 nu s-a dat nicio sancțiune disciplinară în acest domeniu, iar în 2024 au fost două avertismente. În ultima perioadă au fost deja 5 sancțiuni adoptate. Unora dintre aceste persoane li s-au retras licențele. Și ei acum atacă înapoi. Luptă pentru că vor să rămână acolo, să-și continue fărădelegile pe care le fac”, a declarat Vasile Tofan.

Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a venit cu o reacție la declartaţia lui Vasile Tofan.

„Orice faptă ilegală trebuie investigată, probată și sancționată de autoritățile competente. Răspunderea individuală nu poate fi înlocuită prin culpabilizarea colectivă a unei profesii necesare funcționării economiei”, se menționează într-o declaraţie a Uniunii.

Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova consideră necesară o clarificare publică a rolului procedurilor de insolvabilitate și al profesioniștilor implicați în desfășurarea acestora.

„Înțelegem preocupările privind soarta întreprinderilor, protejarea locurilor de muncă și recuperarea datoriilor. Aceste preocupări sunt împărtășite de administratorii autorizați, care lucrează cu efectele concrete ale crizelor economice. Tocmai de aceea, dezbaterea publică trebuie să pornească de la delimitarea corectă a cauzelor dificultăților financiare, a competențelor participanților și a responsabilităților prevăzute de lege”, susţine UAAM.