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AfD atinge un nivel record de 30% în sondaje, în timp ce CDU/CSU se prăbușește

AfD atinge un nivel record de 30% în sondaje, în timp ce CDU/CSU se prăbușește
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Din cuprinsul articolului

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) marchează o premieră istorică pe scena politică din Berlin. Un sondaj de opinie realizat de institutul Insa pentru publicația germană BILD arată că AfD a atins pragul de 30% din intențiile de vot la nivel național. În același timp, alianța conservatoare CDU/CSU coboară la o cotă minimă de 18%.

AfD atinge un nivel record de 30% în sondaje, în timp ce CDU/CSU se prăbușește

Pentru ambele formațiuni politice, cifrele reprezintă cele mai extreme valori din istoricul măsurătorilor Insa. O cotare similară pentru CDU/CSU a mai fost înregistrată doar în octombrie 2021, când alianța se afla la nivelul de 18,5%.

Cercetarea sociologică realizată pe un eșantion de 1.202 de persoane conturează un tablou politic extrem de fragmentat. Partidul Social Democrat (SPD) și Verzii se află la egalitate, ambele formațiuni obținând câte 14% din opțiuni. Partidul Stângii își menține poziția la 10%, în timp ce Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) și Partidul Liber Democrat (FDP) riscă să nu treacă pragul electoral, înregistrând doar 4% fiecare.

Nemulțumire uriașă față de conducerea de la Berlin

Rezultatele reflectă un val masiv de nemulțumire în rândul populației germane. Conform datelor Insa publicate de BILD, 79% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți de performanța actualului cabinet federal și de activitatea cancelarului Friedrich Merz.

Aceste date apar la scurt timp după scrutinurile regionale din Saxonia-Anhalt și Saxonia Inferioară, unde s-au observat tendințe electorale divergente.

vot Germania

vot Germania / sursa foto:© Skypixel | Dreamstime.com

Reconfigurare masivă pe scena alegerilor regionale

În Saxonia-Anhalt, AfD a obținut o victorie categorică, devenind principala forță politică din regiune cu un scor de aproape 44%, valoare ce dublează performanța din 2021. În schimb, CDU a înregistrat o scădere accentuată, ajungând la doar 17%.

Pe de altă parte, în Saxonia Inferioară, CDU a reușit să se mențină pe primul loc, urmat de SPD cu 24,6% din voturi. Alternativa pentru Germania a ocupat poziția a treia cu 15,9%, devansând Verzii (14,1%), Die Linke (6%) și FDP, care a coborât la 3,7%.

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