Congresul Statelor Unite și-a suspendat activitatea legislativă înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie, după o perioadă marcată de un număr redus de legi adoptate și de numeroase inițiative rămase fără finalitate. Actuala legislatură, al 119-lea Congres din istoria SUA, se numără printre cele mai puțin productive din ultimele decenii, raportat la numărul de acte normative adoptate, potrivit datelor legislative disponibile, potrivit Washington Post.

Legislatorii urmează să revină la Washington după scrutinul din noiembrie, pentru ultimele săptămâni ale mandatului, care se încheie la 3 ianuarie 2027. Între timp, mai multe proiecte importante, inclusiv cele referitoare la buget și la apărarea națională, rămân în așteptare.

Al 119-lea Congres, care și-a început mandatul în ianuarie 2025, a adoptat aproximativ 120 de legi până la începutul lunii octombrie 2026, dintr-un total de peste 19.000 de inițiative legislative și rezoluții depuse. Potrivit datelor actualizate la 2 octombrie, aproximativ 0,66% dintre proiectele de lege și rezoluțiile comune care pot deveni legi au fost promulgate.

Prin comparație, Congresul anterior, care a funcționat între ianuarie 2023 și ianuarie 2025, a adoptat 274 de legi. Totuși, actuala legislatură nu și-a încheiat mandatul, astfel că bilanțul său poate suferi modificări până la începutul anului viitor.

Suspendarea activității lasă în așteptare mai multe inițiative importante pentru administrația americană. Printre acestea se numără cele 12 proiecte anuale de finanțare a instituțiilor federale, în condițiile în care finanțarea actuală expiră la 11 decembrie, dar și autorizarea cheltuielilor pentru apărarea națională și extinderea atribuțiilor de supraveghere.

De asemenea, a rămas în atenție procedura de destituire a secretarului Apărării, Pete Hegseth, inițiată de republicanul Thomas Massie. Mai multe inițiative privind reformele economice, infrastructura și alte domenii au întâmpinat dificultăți în procesul legislativ.

Republicanii susțin că numărul redus de legi adoptate nu reflectă în totalitate activitatea Congresului, întrucât unele proiecte de amploare includ mai multe măsuri legislative distincte.

Un exemplu este pachetul legislativ „Big Beautiful Bill”, promovat de președintele Donald Trump, care cuprinde reduceri de impozite, cheltuieli pentru apărare și măsuri referitoare la controlul imigrației.

Cu toate acestea, numărul total al legilor adoptate rămâne redus în comparație cu cel înregistrat de alte legislaturi. Dezbaterea privind productivitatea Congresului ține cont atât de numărul actelor normative promulgate, cât și de amploarea și efectele acestora.

Un reper istoric îl reprezintă cel de-al 95-lea Congres al SUA, care și-a desfășurat activitatea între ianuarie 1977 și ianuarie 1979, în primii doi ani ai președinției lui Jimmy Carter. Acesta a adoptat 804 legi, un număr considerabil mai mare decât bilanțul actualei legislaturi.

Congresul își va relua activitatea după alegerile intermediare din 3 noiembrie, însă timpul rămas până la încheierea mandatului, la începutul lunii ianuarie 2027, limitează perioada în care legislatorii mai pot avansa proiectele aflate în așteptare.