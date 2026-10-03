Debitul Dunării la intrarea în România va rămâne sub media multianuală în lunile octombrie, noiembrie și decembrie, potrivit prognozei realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Nici râurile interioare nu vor înregistra valori apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, iar în unele bazine hidrografice debitele ar putea coborî sub 30% din mediile lunare.

Potrivit estimărilor hidrologilor, în octombrie 2026, regimul hidrologic al râurilor din România se va situa, în general, între 30% și 50% din mediile multianuale lunare. Valori mai ridicate, cuprinse între 50% și 80%, sunt prognozate pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mare și Prahova, precum și în bazinele superioare ale Oltului și Bistriței.

Cele mai scăzute debite sunt estimate în bazinele hidrografice Râmnicu Sărat și Bârlad, dar și pe râurile din Dobrogea, unde valorile ar putea coborî sub 30% din mediile obișnuite pentru această lună.

Situația se va menține și în noiembrie, când debitele râurilor vor reprezenta, în general, între 30% și 50% din mediile multianuale. În schimb, valori de 50-80% sunt prognozate pe râurile din bazinele Vișeu, Someșul Mare, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și Prahova, precum și în bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Bistriței.

În bazinele Râmnicu Sărat și Bârlad, regimul hidrologic ar putea rămâne sub 30% din mediile lunare.

Pentru decembrie, hidrologii estimează o evoluție mai favorabilă în majoritatea bazinelor hidrografice, cu debite cuprinse, în general, între 50% și 80% din mediile multianuale lunare.

Valori mai reduse, de 30-50%, sunt prognozate pe râurile din bazinele Crasna, Barcău, Crișuri, Vedea, Argeș, Râmnicu Sărat, Putna și Prut, precum și în bazinele mijlocii și inferioare ale Buzăului, Trotușului, Moldovei și Sucevei. Același interval este estimat pentru bazinul inferior al Oltului, cu excepția râului Olteț, și pentru râurile din Dobrogea.

Cele mai mici valori sunt așteptate în bazinul hidrografic Bârlad, unde debitele ar putea coborî sub 30% din media multianuală.

Tot în decembrie, în bazinele superioare ale Bistriței, Mureșului și Oltului, precum și pe unele râuri mici din centrul și nordul țării, ar putea apărea primele formațiuni de gheață, precum gheața la maluri și năboiul.

La intrarea în România, în secțiunea Baziaș, Dunărea va înregistra debite considerabil mai mici decât mediile multianuale estimate pentru ultimele trei luni ale anului.

În octombrie, debitul maxim prognozat este de 1.600 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care media multianuală pentru această lună este de 3.900 mc/s. Debitul minim ar urma să ajungă la 1.200 mc/s.

Pentru noiembrie, hidrologii estimează un debit maxim de 2.000 mc/s și unul minim de 1.400 mc/s, comparativ cu media multianuală de 4.700 mc/s.

În decembrie, debitul maxim al fluviului este prognozat la 3.500 mc/s, iar cel minim la 1.900 mc/s. Media multianuală pentru această lună este de 5.100 mc/s.

Estimările pentru următoarele trei luni pot suferi modificări, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice. INHGA va actualiza prognozele pe termen lung prin informări hidrologice de scurtă durată.

În situațiile în care există posibilitatea depășirii cotelor de apărare, hidrologii vor emite avertizări în funcție de condițiile și evoluția factorilor meteorologici.