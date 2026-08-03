Primele evaluări arată că detonarea controlată a stâncii de pe Brațul Bala a contribuit la stabilizarea nivelului Dunării Vechi, sursa de alimentare cu apă pentru răcirea reactoarelor Centralei Nucleare de la Cernavodă. Intervenția, coordonată de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) împreună cu alte instituții, face parte din măsurile de urgență adoptate în contextul scăderii istorice a debitelor fluviului.

Autoritățile continuă lucrările în teren, iar o evaluare completă a efectelor este așteptată miercuri, după finalizarea următoarei etape a operațiunii. Miza este menținerea debitului necesar funcționării Centralei de la Cernavodă, care asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică a României.

Explozia controlată a stâncii Pârjoaia, realizată luni de specialiștii Armatei, reprezintă primul pas dintr-un plan de intervenție destinat redirecționării unei cantități mai mari de apă către Dunărea Veche.

Potrivit reprezentanților ANAR, primele măsurători indică o evoluție favorabilă.

„Momentan, nivelul se menține constant, în loc să scadă. Urmează să avem o evaluare mai exactă miercuri, după ce scufundăm și barjele”, au transmis oficialii instituției pentru Mediafax.

În prezent, Brațul Bala preia aproximativ 85% din debitul Dunării, în timp ce doar 15% ajunge pe Dunărea Veche, sector din care este alimentată zona Cernavodă.

După detonare, Administrația Națională „Apele Române” a mobilizat utilaje grele și echipamente speciale pentru continuarea intervenției.

Două dintre cele patru barje planificate au ajuns deja în zonă și urmează să fie încărcate, în timp ce alte două sunt în deplasare. Potrivit autorităților, toate cele patru vor fi poziționate în puncte stabilite anterior și scufundate pentru realizarea unui epiu (dig de dirijare), menit să redirecționeze o parte din debit spre Dunărea Veche.

Operațiunea este coordonată de ANAR, cu participarea specialiștilor de la Navrom, Universitatea „Dunărea de Jos” și Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ). Estimările oficiale indică faptul că lucrările de scufundare a barjelor ar putea fi finalizate până miercuri dimineață.

În paralel, autoritățile continuă fragmentarea mecanizată a rocii în zona detonării.

ANAR a trimis la fața locului două excavatoare de 35 și 60 de tone, echipate cu picon, pentru spargerea suplimentară a stâncii și obținerea materialului necesar încărcării barjelor.

De asemenea, un greifer plutitor a fost deja montat pe poziție, iar o barjă cu aproximativ 500 de metri cubi de piatră urmează să fie încărcată, în timp ce alte transporturi cu anrocamente sunt trimise din Galați către zona intervenției.

În același timp, AFDJ continuă lucrările de dragare pe sectorul Dunărea Veche – Brațul Bala.

Acțiunea de pe Brațul Bala are loc într-un moment critic pentru sistemul energetic național.

România se află, din 1 august, în stare de alertă energetică, după oprirea unuia dintre cele două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă și în contextul riscului ca și cea de-a doua unitate să fie afectată de reducerea debitelor Dunării.

Cele două reactoare operate de Nuclearelectrica au o capacitate instalată de aproximativ 1.400 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, în jur de 20% din producția de energie electrică a României.

În paralel, Guvernul pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie al marilor consumatori, voluntar sau prin mecanisme legale, dacă situația o va impune.