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Virgil Popescu avertizează asupra unui risc major. Viitorul Centralei de la Cernavodă, readus în prim-plan

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Virgil Popescu avertizează asupra unui risc major. Viitorul Centralei de la Cernavodă, readus în prim-plan Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, afirmă că debitul scăzut al Dunării, care a dus la oprirea controlată și deconectarea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă de la Sistemul Energetic Național, evidențiază vulnerabilitatea sistemului energetic românesc în fața schimbărilor hidrologice. Declarațiile au fost publicate marți pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în contextul în care este analizată și posibilitatea opririi controlate a Unității 2, România trebuie să trateze cu prudență proiectul Porțile de Fier III (Đerdap III) și să evalueze impactul acestuia asupra resurselor de apă și asupra infrastructurii energetice înainte de luarea unei decizii.

Virgil Popescu: Apa este o resursă strategică pentru producerea energiei

În mesajul publicat pe Facebook, Virgil Popescu subliniază că apa reprezintă una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România și avertizează că lipsa unei gestionări responsabile poate genera probleme semnificative în viitor.

„Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru producerea energiei în România. Dacă nu o gestionăm responsabil și cu viziune pe termen lung, riscăm să ne confruntăm cu probleme serioase”, a transmis fostul ministru.

Acesta susține că situația creată de nivelul redus al Dunării demonstrează cât de dependent este sistemul energetic de condițiile hidrologice și cât de importante sunt măsurile de prevenție.

Solicită un studiu hidrologic înaintea proiectului Porțile de Fier III

Virgil Popescu consideră că proiectul Porțile de Fier III trebuie analizat cu atenție înainte de adoptarea unei decizii finale.

Porțile de Fier 3

Porțile de Fier 3. Sursa foto: Facebook

Potrivit acestuia, este necesar un studiu hidrologic riguros care să stabilească impactul obiectiv al investiției atât asupra Sistemului Energetic Național, cât și asupra sistemului de irigații.

Fostul ministru atrage atenția că astfel de evaluări sunt necesare pentru a evita efecte negative asupra resurselor de apă și pentru a fundamenta investițiile strategice în domeniul energetic.

Legătura cu viitoarele reactoare 3 și 4 de la Cernavodă

În mesajul său, Virgil Popescu amintește și de proiectele de extindere a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

El susține că dezvoltarea Unităților 3 și 4 va necesita suficiente resurse de apă pentru ca toate cele patru reactoare să poată funcționa în condiții optime și de siguranță.

„Nu ne putem permite să ignorăm aspecte esențiale care, în lipsa unei analize temeinice, pot genera consecințe majore și costuri semnificative pe termen lung. Modul în care gestionăm resursele, cum ne protejăm interesele naționale, cum prioritizăm investițiile, trebuie să fie priorități absolute”, a transmis fostul ministru.

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