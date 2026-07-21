România nu își permite să amâne proiectele strategice din cauza lipsei de coordonare și de asumare, afirmă fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Acesta susține că proiectul hidroenergetic Porțile de Fier 3 a fost întârziat luni întregi din cauza circuitului de avizare.

Fostul ministru susține că memorandumul necesar începerii negocierilor pentru proiectul comun dintre România și Serbia a fost întârziat de numeroase blocaje în procesul de avizare, deși Ministerul Energiei și-ar fi îndeplinit toate atribuțiile.

Bogdan Ivan afirmă că procedurile au început în vara anului 2025, când Ministerul Energiei a transmis către Ministerul Afacerilor Externe documentația necesară.

„Adevărul trebuie spus clar: Ministerul Energiei și-a făcut treaba, însă aprobarea memorandumului pentru proiectul Djerdap 3 a fost amânată luni întregi în circuitul de avizare, prin blocaje succesive la Ministerul Afacerilor Externe și la Ministerul Mediului”, a explicat el.

Potrivit acestuia, Porțile de Fier 3 este un proiect strategic dezvoltat în parteneriat între Hidroelectrica și compania omoloagă din Serbia, fiecare urmând să dețină câte 50% din investiție. Bogdan Ivan atrage atenția că investiția este esențială pentru creșterea capacității de stocare și echilibrare a sistemului energetic național, în contextul dezvoltării producției din surse regenerabile.

De asemenea, acesta susține că Ministerul Energiei a transmis memorandumul către MAE pe 4 august 2025, după consultările cu Hidroelectrica.

„Din acel moment, demersul a fost blocat luni întregi, în ciuda tuturor discuțiilor purtate, a argumentelor raționale prezentate și a clarificărilor oferite. Am răspuns constant observațiilor MAE și am actualizat memorandumul așa încât evaluarea implementării proiectului să fie cât mai clară”, a continuat el.

Fostul ministru arată că avizul Ministerului Mediului a fost emis abia pe 15 ianuarie 2026, iar documentul a fost redirecționat de fiecare dată către Ministerul Afacerilor Externe după modificările solicitate. De asemenea, el spune că, în februarie 2026, MAE a cerut noi informații tehnice, în timp ce Guvernul Serbiei aprobase deja memorandumul în forma propusă de partea sârbă.

Ivan afirmă că Ministerul Energiei a furnizat de fiecare dată clarificările cerute, în urma unor noi consultări cu Hidroelectrica.

Fostul ministru susține că a păstrat proiectul pe agenda discuțiilor bilaterale cu Serbia și că a făcut toate demersurile care țineau de atribuțiile sale.

„Iar acum, dintr-odată, aflăm că aceiași oameni care au mers cu frâna de mână trasă au „deblocat” proiectul. Același proiect, același obiectiv strategic și aceleași argumente nu erau însă suficient de bune în urmă cu șase luni, doar pentru că demersul fusese făcut de un ministru PSD. Acum sunt prezentate drept o realizare fix de către cei care au întârziat luni întregi aprobarea”, mai arată el.

Bogdan Ivan consideră că este inacceptabil ca investițiile strategice din domeniul energetic să fie întârziate de birocrație și de calcule politice.

„Proiectul nu s-a schimbat. S-a schimbat doar ministrul PSD, iar acum e momentul perfect pentru ca unii să-și aroge merite. Ce credibilitate are un demnitar român care vorbește despre securitate energetică și prețuri mici la energie, dar, când are în față investiții importante, le blochează în hârtii, avize și solicitări succesive?”, a mai spus fostul ministru al Energiei.

România și Serbia au semnat un memorandum de înțelegere privind schimbul de informații necesare pregătirii investiției.

Documentul a fost semnat de reprezentanții celor două guverne și vizează colaborarea pentru dezvoltarea proiectului Porțile de Fier III / Djerdap 3, o investiție estimată la aproximativ 2,6 miliarde de euro.

„România își dorește o cooperare mai bună cu Serbia în domeniul energiei (…) Este firesc să căutăm soluții comune. Experiența de la Porțile de Fier ne arată că putem colabora în proiectele energetice”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.