Piața auto din România a înregistrat o scădere importantă în luna iulie 2026. Numărul autoturismelor noi înmatriculate a fost cu 28% mai mic față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), analizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). În același timp, piața mașinilor electrice a continuat să avanseze.

Mașinile pur electrice au consemnat o creștere de 57%, iar autoturismele plug-in hybrid au avut un avans de 71% față de iulie 2025.

„Scăderea cu 28% a înmatriculărilor de autoturisme noi față de iulie 2025 readuce în prim-plan vulnerabilitatea pieței, iar după primele șapte luni ale anului ne aflăm în continuare la un nivel cu 5,5% sub cel din perioada similară a anului trecut”, a declarat Dan Vardie, președintele APIA.

În luna iulie au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme noi în România, cu 28% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

După primele șapte luni ale anului, piața se află la un nivel cu 5,5% sub cel înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Dan Vardie atrage atenția și asupra modificărilor din structura pieței auto. Deși numărul total al înmatriculărilor a scăzut, cererea pentru anumite tipuri de motorizări electrificate a crescut considerabil.

„Chiar într-un context general de scădere, autoturismele pur electrice au crescut în iulie cu 57%, iar cele plug-in hybrid cu 71%, ceea ce arată că interesul consumatorilor pentru tehnologiile electrificate continuă să crească”, arată acesta.

Președintele APIA consideră că evoluția pieței trebuie susținută prin măsuri stabile, care să încurajeze atât înnoirea parcului auto, cât și trecerea către tehnologii cu emisii mai reduse.

„România are nevoie de politici publice care să stimuleze înnoirea parcului auto și tranziția către tehnologii cu emisii reduse într-un mod predictibil, nu de intervenții care generează perioade de așteptare și distorsiuni în piață”, explică acesta.

SUV-urile au rămas în luna iulie cea mai importantă categorie de autoturisme noi înmatriculate în România. Acestea au avut o cotă de piață de 54,6%.

Pe următoarele poziții s-au aflat modelele din Clasa C, cu 25,5% din piață, și cele din Clasa B, cu o cotă de 13,7%.

Datele arată astfel că SUV-urile continuă să reprezinte mai mult de jumătate din piața autoturismelor noi.

Motorizările pe benzină au înregistrat o scădere de 34% în iulie față de aceeași lună din 2025. Acestea au ajuns să reprezinte 35% din totalul autoturismelor noi înmatriculate.

Dieselul a avut o evoluție și mai slabă. Înmatriculările de mașini cu astfel de motorizări au scăzut cu 50%, iar cota de piață a coborât la 4,4%.

Și autoturismele mild-hybrid au înregistrat o scădere. În iulie, numărul acestora a fost cu 35% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, iar ponderea lor a ajuns la 20,7%.

Dintre autoturismele mild-hybrid înmatriculate, 74% au motorizare pe benzină, 14% folosesc GPL, iar 12% sunt echipate cu motoare diesel.

Autoturismele electrificate au devenit cel mai important segment al pieței auto românești. Categoria include mașinile pur electrice, modelele plug-in hybrid, full-hybrid și mild-hybrid.

Împreună, aceste tipuri de motorizări au ajuns în iulie la o cotă de piață de 60%, depășind ponderea cumulată a autoturismelor echipate cu motoare pe benzină și diesel.

Mașinile 100% electrice au reprezentat 7% din piață în iulie, față de 3,2% în aceeași lună din 2025.

Și modelele plug-in hybrid au câștigat teren. Acestea au ajuns la o cotă de 14,6%, comparativ cu 6,1% în iulie 2025.

În primele șapte luni ale anului, Tesla Model Y a fost cel mai înmatriculat model 100% electric din România. Au fost înregistrate 870 de unități, cu 341% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Tesla Model 3 ocupă locul al doilea, cu 668 de unități, iar BYD Dolphin Surf se află pe poziția a treia, cu 553 de unități.

Pe segmentul plug-in hybrid, BYD Seal U DM-i conduce clasamentul, cu 719 unități. Toyota RAV4 se află pe locul al doilea, cu 579 de unități, iar Chery TIGGO9 ocupă poziția a treia, cu 485 de unități.

Toyota Corolla este modelul full-hybrid cu cele mai multe înmatriculări în primele șapte luni ale anului. Modelul a ajuns la 2.934 de unități, cu 28% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Toyota Yaris Cross ocupă locul al doilea, cu 1.613 unități, iar Dacia Duster completează podiumul, cu 1.415 unități.

La categoria mild-hybrid, Dacia Duster se află pe primul loc, cu 1.825 de unități. Modelul a înregistrat însă o scădere de 55% față de anul trecut.

Skoda Octavia ocupă locul al doilea, cu 1.110 unități, iar Dacia Bigster se află pe poziția a treia, cu 919 unități.

Piața vehiculelor comerciale a evoluat, de asemenea, negativ în iulie. Înmatriculările de vehicule comerciale ușoare și minibus au scăzut cu 33% față de aceeași lună din 2025.

În primele șapte luni ale anului, vehiculele comerciale ușoare electrice au însumat 325 de unități, comparativ cu 393 de unități în perioada similară a anului trecut.

Segmentul vehiculelor comerciale grele și al autobuzelor a avut însă o evoluție diferită. În iulie, înmatriculările au crescut cu 6% față de aceeași lună din 2025.

Pentru vehiculele comerciale grele de peste 16 tone și autotractoare, înmatriculările au scăzut cu 0,4%.