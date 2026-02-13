Noi reguli pentru volanul mașinilor și transferul comenzilor pe ecrane tactile

Autoritățile pregătesc modificări importante privind siguranța la volan și modul în care șoferii interacționează cu sistemele mașinilor. Noile reguli vizează transferul comenzilor tradiționale către ecranele tactile și reducerea riscurilor asociate distragerii atenției, informează en.iz.ru.

Schimbările se concentrează pe standardizarea funcționalităților afișajelor digitale, astfel încât comenzile esențiale să fie mai intuitive și mai accesibile în timpul condusului. Oficialii spun că scopul principal este protejarea participanților la trafic și creșterea confortului pentru șoferi, fără a compromite siguranța.

De asemenea, se discută limitarea anumitor funcții care pot provoca distragere excesivă, precum accesul rapid la aplicații complexe sau notificările inutile în timpul rulării. Industria auto este așteptată să implementeze aceste reguli gradual, cu adaptări în funcție de modelul vehiculului și de tehnologia disponibilă.

Mai exact, Ministerul Industriei din Republica Populară Chineză a lansat un proiect de actualizare a standardului național de siguranță pentru vehicule. Conform documentului, dacă acesta va fi adoptat, producătorii auto ar putea fi obligați să renunțe la volanele cu forme nestandardizate, considerate nesigure.

Informația a fost prezentată de CarNewsChina pe 13 februarie, subliniind că măsura ar avea scopul de a crește siguranța șoferilor și a pasagerilor în trafic. Noul standard ar putea influența semnificativ designul viitoarelor modele de mașini produse în China.

Noile reglementări privind siguranța auto prevăd teste mai riguroase pentru volan, care vor evalua sarcina de impact în zece puncte precise de pe coroana acestuia în caz de accident.

Modelele de ghidoane care nu au partea superioară a coroanei se confruntă cu dificultăți în îndeplinirea acestor cerințe. Astfel, dacă standardul va fi adoptat, volanele de tip Formula 1 sau alte ghidoane cu design trunchiat ar putea fi interzise.

De asemenea, standardul introduce limite mai stricte asupra deplasării coloanei de direcție în timpul coliziunilor și detaliază modul de desfășurare a airbagurilor. Noile reguli sunt estimate să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2027.

Standardele de siguranță auto din China, aflate în vigoare de peste un deceniu, sunt considerate depășite în contextul evoluției rapide a industriei locale. Statisticile arată că în aproape jumătate dintre accidentele rutiere, mai exact 46%, șoferii suferă răni din cauza contactului cu structura de direcție.

Experții subliniază avantajul ghidonului rotund tradițional, care, spre deosebire de cel trunchiat, asigură o suprafață mai mare de absorbție a șocurilor în cazul în care șoferul se apleacă înainte în timpul impactului.

Noul proiect de standarde prevede și interzicerea mutării comenzilor esențiale ale vehiculului pe ecrane tactile, o măsură menită să reducă riscurile în timpul condusului.

Pe 3 februarie, autoritățile chineze au anunțat și intenția de a interzice producția mașinilor cu mânere ascunse la uși, devenind astfel prima țară din lume care adoptă o astfel de măsură. Motivația principală este prevenirea accidentelor mortale în care pasagerii au rămas blocați în vehicul. Noile reguli vor fi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2027.