Cum poate fi redusă perioada de suspendare a permisului. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească șoferii

Pentru mulți șoferi, suspendarea permisului de conducere este una dintre cele mai neplăcute sancțiuni din Codul rutier. Dincolo de amendă, lipsa dreptului de a conduce poate afecta serios viața profesională și personală. Legislația românească oferă însă posibilitatea reducerii perioadei de suspendare, dar acest beneficiu nu este automat. El poate fi obținut doar dacă sunt respectate strict anumite condiții, stabilite clar de lege și de regulamentele de aplicare.

Primul lucru pe care trebuie să-l știe orice conducător auto aflat într-o astfel de situație este că reducerea nu înseamnă anularea sancțiunii. Legea permite doar scurtarea perioadei de suspendare cu o treime din durata stabilită inițial. Cu alte cuvinte, dacă permisul a fost suspendat pentru 90 de zile, reducerea maximă posibilă este de 30 de zile, iar șoferul va putea conduce din nou după 60 de zile, dacă îndeplinește toate cerințele.

Această reducere nu se acordă automat și nici nu este un drept garantat. Ea trebuie solicitată în mod expres și este analizată de autoritatea rutieră competentă.

Prima condiție impusă de lege vizează experiența la volan. Reducerea perioadei de suspendare nu este disponibilă șoferilor începători. Solicitantul trebuie să aibă o vechime a permisului de conducere mai mare de un an la momentul săvârșirii faptei care a dus la suspendare.

Această regulă pornește de la ideea că un conducător auto cu experiență are un nivel mai ridicat de cunoaștere a regulilor de circulație și poate conștientiza mai bine gravitatea abaterii comise.

A doua condiție este promovarea unui test de verificare a cunoștințelor privind regulile de circulație. Acest examen nu este o simplă formalitate, ci o probă teoretică structurată sub forma unui test-grilă.

Testul conține 15 întrebări din legislația rutieră, iar pentru a fi declarat admis, solicitantul trebuie să răspundă corect la minimum 13 dintre acestea. Prin această verificare, autoritățile urmăresc să se asigure că șoferul cunoaște regulile de circulație și este pregătit să revină în trafic în condiții de siguranță. Examenul se susține în perioada de valabilitate a suspendării, în zilele stabilite săptămânal de serviciul poliției rutiere din localitatea de domiciliu.

O schimbare importantă, introdusă începând de anul trecut, este obligația achitării amenzii contravenționale înainte de depunerea cererii de reducere a perioadei de suspendare. Cu alte cuvinte, șoferul trebuie să facă dovada că a plătit integral amenda aplicată pentru fapta care a dus la suspendarea permisului.

Fără această dovadă, cererea nu este luată în considerare, indiferent dacă celelalte condiții sunt îndeplinite. Măsura are rolul de a descuraja comportamentele repetate și de a responsabiliza conducătorii auto sancționați.

Regulamentul de aplicare a Codului rutier prevede clar și intervalul în care poate fi solicitată reducerea. Cererea trebuie depusă în primele două treimi ale perioadei de suspendare. Depunerea după acest termen duce automat la respingerea solicitării.

Analiza cererii revine șefului serviciului poliției rutiere care a dispus suspendarea sau, după caz, conducerii structurii rutiere competente. Decizia de aprobare sau respingere este comunicată solicitantului în termen de cel mult cinci zile de la înregistrarea cererii.

Regulile privind reducerea perioadei de suspendare se aplică și în cazul titularilor de permise românești sancționați de autorități din alte state. De asemenea, dacă permisul de conducere a fost eliberat de o autoritate străină, titularul poate solicita restituirea documentului înainte de expirarea suspendării, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de părăsirea teritoriului României, în condițiile prevăzute de lege.

Codul rutier stabilește și situații clare în care reducerea perioadei de suspendare este interzisă. Nu pot beneficia de acest avantaj șoferii care au acumulat din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în decurs de 12 luni de la expirarea unei suspendări anterioare.

De asemenea, sunt excluși cei sancționați pentru abateri considerate deosebit de grave, precum conducerea sub influența alcoolului, depășirea vitezei maxime admise cu mai mult de 70 km/h, neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sunt coborâte sau efectuarea manevrelor de întoarcere ori mers înapoi pe autostradă.

Interdicția se aplică și în cazul în care perioada de suspendare a fost majorată conform legii sau dacă sancțiunea rezultă din cumularea mai multor suspendări, dintre care cel puțin una a fost cauzată de o abatere gravă, potrivit avocatnet.ro.