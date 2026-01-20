Primarul Capitalei anunță sancțiuni pentru parcările neplătite: Serviciul de parcări este o glumă

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că, începând din această săptămână, Poliția Locală va începe aplicarea de amenzi șoferilor care nu achită parcarea, pe fondul unui sistem care, potrivit edilului, funcționează deficitar și produce pierderi semnificative pentru bugetul municipalității.

Decizia vine în contextul în care Primăria Capitalei încasează, în medie, doar două ore de plată dintr-un interval de 12 ore pentru fiecare loc de parcare administrat. Primarul susține că lipsa sancțiunilor și numărul mare de gratuități au încurajat neplata.

„Astăzi, serviciul de parcări este o glumă! De ce? Pentru că s-a dus vestea că PMB nu mai poate impune (angajaţii firmei de parking neavând calitatea de agenţi constatatori) şi din cauza avalanşei de gratuităţi”, a explicat Ciucu.

Acesta a precizat că a transmis o dispoziție clară către Poliția Locală pentru a începe aplicarea sancțiunilor: „Deci, aviz amatorilor, de săptămâna acesta, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti va aplica amenzi”, a subliniat primarul.

Pentru a eficientiza controlul, Poliția Locală a Municipiului București va prelua cele șapte autovehicule de monitorizare a parcărilor, cunoscute informal drept „OZN-uri”, care pot identifica automat vehiculele parcate fără plată și pot genera sancțiuni. În acest proces, Poliția Locală a Sectorului 6 va oferi sprijin operațional și transfer de know-how, inclusiv în ceea ce privește procedurile și regulamentele aplicabile.

Primarul a atras atenția asupra dezechilibrului major dintre numărul de locuri de parcare și volumul de vehicule care beneficiază de gratuitate. Potrivit acestuia, aproximativ 100.000 de mașini au drept de parcare gratuită, în condițiile în care sistemul dispune de circa 40.000 de locuri.

În această categorie intră vehicule ale presei, autoturisme ale persoanelor cu dizabilități și ale însoțitorilor acestora, dar și alte categorii prevăzute de reglementările actuale. Edilul a subliniat că, deși gratuitatea va fi menținută, aceasta va fi limitată strict la locurile dedicate prin lege, reprezentând aproximativ 4% din totalul locurilor administrate.

Totodată, primarul a menționat existența unor suspiciuni privind utilizarea frauduloasă a unor însemne de parcare gratuită, aspect care urmează să fie analizat.

O altă problemă majoră semnalată este numărul ridicat de vehicule electrice și hibride, inclusiv „mild hybrid”, care beneficiază în prezent de gratuitate. Aproximativ 86.000 de astfel de mașini concurează pentru aceleași 40.000 de locuri de parcare.

Primarul a explicat că, în acest moment, nu a fost luată o decizie privind această categorie, dar a anunțat că va fi organizată o dezbatere publică, în condițiile în care mai mult de jumătate din potențialele încasări sunt anulate de politicile actuale, iar bugetul Primăriei Capitalei se află sub o presiune severă.

În ceea ce privește crearea de noi locuri de parcare, edilul a precizat că informații suplimentare vor fi prezentate pe parcursul acestui an, în funcție de resursele bugetare disponibile și de eventuale parteneriate public-private.

În paralel, Primăria Capitalei analizează operaționalizarea unui serviciu propriu de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar, care ar urma să funcționeze inițial în Inelul Central. Proiectul se află în lucru la nivelul viceprimarului Stelian Bujduveranu, urmând ca decizia finală să fie luată după consultări cu primarii de sector.