Microbiștii care vor să urmărească online meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 au la dispoziție mai multe platforme de streaming, în funcție de țara în care se află și de drepturile de difuzare deținute la nivel local.

Turneul, organizat în Statele Unite, Canada și Mexic, începe pe 11 iunie 2026 și va fi cel mai mare din istoria competiției, cu 48 de echipe participante și 104 meciuri programate.

Pentru publicul din România, toate partidele Campionatului Mondial 2026 vor fi disponibile la televiziune prin intermediul Antena 1, care deține drepturile de difuzare pentru competiție.

În paralel, fanii vor putea urmări meciurile și prin serviciile online asociate transmisiunilor oficiale.

Ediția din 2026 marchează o schimbare majoră pentru consumul de conținut sportiv online. FIFA și partenerii săi comerciali au extins semnificativ oferta digitală, iar numeroase meciuri vor putea fi urmărite prin platforme de streaming, aplicații mobile și servicii TV online.

În Statele Unite, drepturile de transmisie aparțin grupurilor FOX și Telemundo. Toate cele 104 meciuri vor fi disponibile prin serviciul FOX One, precum și prin platforme care includ canalele FOX și FS1, cum sunt YouTube TV, Fubo, Hulu + Live TV sau DirecTV Stream.

Una dintre cele mai importante noutăți este consolidarea colaborării dintre FIFA și platforma DAZN. În 2026, FIFA+ a fost integrată în ecosistemul DAZN, oferind acces la arhive video, rezumate, reluări și conținut exclusiv dedicat competițiilor organizate de FIFA.

În anumite piețe, DAZN va transmite chiar toate meciurile Campionatului Mondial. Un exemplu este Italia, unde platforma a anunțat că va difuza integral cele 104 partide ale turneului.

FIFA a încheiat și un parteneriat strategic cu YouTube pentru promovarea și distribuirea conținutului video al competiției. Conform informațiilor publicate de mai multe surse internaționale, broadcasterii oficiali vor putea transmite gratuit pe YouTube primele minute ale meciurilor, pentru a atrage publicul tânăr către competiție.

În unele țări, acordurile locale permit chiar transmiterea integrală a unor partide prin intermediul YouTube, în funcție de contractele încheiate cu deținătorii drepturilor TV.

Pentru fanii din România, principala sursă de vizionare rămâne Antena 1 și platformele digitale asociate grupului media care deține drepturile de transmisie.

În funcție de politica comercială a deținătorului de drepturi, o parte dintre meciuri ar putea fi accesibile și prin aplicații mobile sau servicii de streaming dedicate.

Experiența de vizionare online va deveni tot mai importantă în contextul în care Mondialul din 2026 se desfășoară pe trei continente și include un număr record de meciuri, multe dintre acestea fiind programate la ore diferite pentru publicul european.

Campionatul Mondial 2026 va reuni 48 de echipe naționale și va cuprinde 104 partide, fiind cea mai amplă ediție organizată vreodată de FIFA.

Competiția se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Canada și Mexic, iar organizatorii estimează audiențe record atât la televiziune, cât și pe platformele digitale.