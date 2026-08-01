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Meci tare pe Ion Oblemenco. Universitatea Craiova caută revanșa cu Petrolul Ploiești după eliminarea din cupele europene și eșecul din campionat

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Meci tare pe Ion Oblemenco. Universitatea Craiova caută revanșa cu Petrolul Ploiești după eliminarea din cupele europene și eșecul din campionatMinge fotbal. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul de pe teren propriu împotriva celor de la Petrolul Ploiești, dispută care face parte din etapa cu numărul 3 din SuperLiga României. Confruntarea dintre cele două formații este programată sâmbătă, cu începere de la ora 21:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie. Iubitorii fotbalului pot urmări partida în direct pe programele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea, după o săptămână dificilă pe plan european și intern

Gruparea din Bănie trece printr-o perioadă complicată. Universitatea Craiova a fost eliminată recent din preliminariile Champions League de către bulgarii de la Levski Sofia, iar parcursul european al echipei va continua în turul 3 preliminar din Europa League, unde oltenii vor înfrunta formația finlandeză KuPS Kuopio.

Nici în campionatul intern lucrurile nu au fost mai liniștite în ultima rundă. După un start încheiat cu o victorie categorică pe teren propriu în fața celor de la UTA, scor 4-0, campioana României a suferit o înfrângere usturătoare în deplasarea de la Dinamo, unde a pierdut cu scorul de 1-5.

Petrolul Ploiești caută să confirme succesul din runda precedentă

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești vine la Craiova cu un moral mai bun după evoluția din etapa anterioară. Prahovenii au reușit să se impună în deplasare în fața celor de la FC Argeș cu scorul de 1-0. În prima rundă a sezonului, petroliștii au cedat la limită pe teren propriu în confruntarea cu Dinamo, scor 0-1.

sursa: Facebook

Discursul antrenorului Filipe Coelho înainte de duelul din Bănie

Tehnicianul Universității Craiova, Filipe Coelho, a ținut să le mulțumească fanilor pentru susținerea acordată în ciuda rezultatelor negative din ultima perioadă și a promis o mobilizare totală pentru confruntarea cu Petrolul.

„Înainte să vorbim despre următorul adversar, aș vrea să le mulțumesc suporterilor. Au fost minunați, mai ales la ultimul meci. Pentru mine ca și antrenor, ei sunt importanți, pentru mine, pentru grup, pentru suporteri. Vreau să le mulțumesc. Am dat totul ca să mergem mai departe în competiție, dar la sfârșit toți cei care au fost pe stadion au simțit o durere imensă. Ei încă ne susțin, iar asta este unul dintre cele mai importante lucruri în fotbal și pentru grupul nostru.

Vom da totul ca să încercăm să-i facem din nou fericiți și să le dăm șanse să fie fericiți din nou. Cum am spus și înainte, vom încerca totul ca să-i facem fericiți din nou, pentru că suntem o echipă căreia îi place să câștige. Este obiectivul nostru să câștigăm mereu următorul meci și este foarte important pentru noi să câștigăm din nou”, a declarat Filipe Coelho, într-un interviu postat pe pagina de Facebook a Universității Craiova.

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