Etapa a doua a sezonului 2026-2027 din Superliga începe vineri, 24 iulie, cu două partide programate la Arad și Pitești: UTA Arad – Oțelul Galați și FC Argeș – Petrolul Ploiești.

Cele două confruntări deschid o rundă în care echipele încearcă să își consolideze începutul de campionat și să acumuleze puncte importante încă din primele etape.

Programate de la ore diferite pentru a putea fi urmărite în direct de suporteri, meciurile reprezintă primele teste ale rundei secunde din noua ediție a Superligii. În debutul sezonului, fiecare punct poate conta în lupta pentru obiectivele stabilite, fie că este vorba despre calificarea în play-off sau evitarea emoțiilor din partea inferioară a clasamentului.

Primul meci al zilei este programat pe Arena „Francisc Neuman”, unde UTA Arad întâlnește Oțelul Galați. Formația arădeană încearcă să profite de avantajul terenului propriu, acolo unde a avut evoluții solide în ultimele luni.

Potrivit statisticilor prezentate de Liga Profesionistă de Fotbal, UTA a pierdut o singură partidă disputată acasă în ultimele șapte meciuri oficiale înaintea acestei confruntări, ceea ce transformă arena din Arad într-un punct forte pentru echipa gazdă.

De cealaltă parte, Oțelul Galați își propune să obțină un rezultat pozitiv în deplasare și să confirme obiectivele stabilite pentru noul sezon. Duelurile dintre cele două formații au fost, în ultimii ani, echilibrate și disputate până în ultimele minute.

Al doilea meci al zilei se dispută la Pitești, unde nou-promovata FC Argeș primește vizita Petrolului Ploiești. Partida este una importantă pentru ambele echipe, care urmăresc să își consolideze poziția în clasament încă din startul campionatului.

Petrolul vine după un început de sezon în care a arătat consistență defensivă, iar formația ploieșteană speră să obțină primul succes în deplasare din această ediție de campionat.

FC Argeș, în schimb, își dorește să profite de sprijinul propriilor suporteri și să confirme că poate face față ritmului din primul eșalon.

Runda a doua din Superliga nu se oprește la cele două confruntări de vineri. Programul continuă în weekend și include unul dintre cele mai așteptate meciuri ale începutului de sezon, duelul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, al cărui program a fost modificat anterior de Liga Profesionistă de Fotbal la solicitarea deținătorului drepturilor TV.

Tot în această etapă vor avea loc și celelalte partide ale rundei, într-un program întins până luni, fiecare rezultat urmând să contribuie la conturarea primului clasament relevant al sezonului 2026-2027.

Primele etape ale campionatului sunt importante pentru stabilirea ritmului competițional și pentru consolidarea încrederii în cadrul echipelor.

Chiar dacă sezonul este abia la început, rezultatele obținute în această perioadă pot influența moralul jucătorilor și poziționarea în clasament înaintea seriei de meciuri din luna august.

Cele două confruntări programate vineri deschid oficial etapa a doua din Superliga și oferă suporterilor primele răspunsuri privind forma echipelor după debutul noului sezon.