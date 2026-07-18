Universitatea Craiova a început noul sezon din Superligă cu o victorie categorică. Campioana României s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, cu 4-0 în fața celor de la UTA Arad, după o repriză secundă excelentă, și a urcat provizoriu pe primul loc în clasament.

Deși scorul final lasă impresia unui meci fără istoric, prima repriză a fost una echilibrată, cu ocazii importante la ambele porți.

Universitatea Craiova a început mai bine partida și a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 13, când Gorcea a intervenit salvator la dubla ocazie creată de Nsimba și Mekvabishvili.

UTA a răspuns prin Abdallah, care a încercat să-l surprindă pe Sava cu un lob spectaculos în minutul 29, însă tabela a rămas neschimbată. Samuel Teles a mai avut o oportunitate pentru gazde înainte de pauză, iar Tzionis a trecut și el pe lângă gol în prelungirile primei reprize.

Oltenii au ieșit mult mai hotărâți de la vestiare, iar schimbările făcute de Filipe Coelho și-au spus rapid cuvântul.

În minutul 62, Baiaram i-a pasat excelent lui Samuel Teles, care a deschis scorul cu un șut spectaculos de la distanță.

Universitatea Craiova a continuat să domine, iar Cicâldău a fost foarte aproape de gol în minutul 67, când a trimis mingea în bară.

Golul care a liniștit definitiv partida a venit în minutul 86. Carlos Mora a pătruns în careu și i-a oferit o pasă perfectă lui Baiaram, care a înscris pentru 2-0.

Trei minute mai târziu, același Carlos Mora a bifat a doua pasă decisivă a serii, iar Elisor a majorat avantajul la 3-0.

Scorul final, 4-0, a fost stabilit în prelungiri, după un autogol al lui Alomerovic, care a trimis nefericit mingea în propria poartă în încercarea de a pasa către portar.

Grație acestui succes, Universitatea Craiova începe noul sezon cu trei puncte și urcă provizoriu pe primul loc în clasamentul Superligii.