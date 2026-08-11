Rusia accelerează dezvoltarea sistemului său de comunicații prin satelit Rassvet, conceput ca un rival al rețelei Starlink, operată de compania SpaceX a lui Elon Musk. Serviciile de informații ucrainene susțin că Moscova avansează cu proiectul mai repede decât era prevăzut inițial. Informația a fost prezentată de generalul-maior Vadim Skibitskyi, adjunctul șefului serviciilor de informații militare din Ucraina, potrivit Kyiv Independent.

Moscova a lansat în martie 2026 primii 16 sateliți Rassvet pe orbita joasă a Pământului și continuă să mărească numărul aparatelor aflate pe orbită. Relatări anterioare au indicat că un al doilea grup de sateliți a fost lansat în luna iulie.

„Moscova implementează Rassvet, practic un analog rusesc al sistemului Starlink. Și au început să-l lanseze semnificativ mai repede decât era prevăzut în planurile lor”, a declarat Skibitskyi.

Potrivit informațiilor prezentate de oficialul ucrainean, Rusia urmărește să ajungă la o constelație de 292 de sateliți până în 2027. Planul prevede extinderea rețelei până la 924 de sateliți până în 2035.

În acest moment, capacitatea sistemului este limitată, iar conectarea ar fi posibilă doar în anumite intervale, atunci când sateliții trec deasupra unei anumite zone.

„În prezent, aceștia pot funcționa doar intermitent, atunci când un satelit trece peste teritoriul nostru. Când rușii vor desfășura o constelație completă de sateliți, acest sistem va funcționa ca Starlink”, a explicat Vadim Skibitskyi.

Oficialul ucrainean a spus că autoritățile de la Kiev analizează deja metode prin care sistemul rusesc ar putea fi contracarat, fără să ofere detalii despre măsurile avute în vedere.

Un alt oficial ucrainean a avertizat asupra implicațiilor pe care dezvoltarea Rassvet le-ar putea avea la nivel internațional.

Într-un interviu acordat Associated Press și publicat luni, 10 august, Robert Brovdi, comandantul Forțelor ucrainene de Sisteme Fără Pilot, a descris proiectul Moscovei drept „un risc pentru întreaga planetă”.

„O dictatură va obține acces la informații pe întregul glob”, a anticipat el.

Rassvet este urmărit cu atenție de Ucraina și din cauza rolului pe care Starlink l-a avut în comunicațiile militare ucrainene de la începutul războiului. Rețeaua furnizată de SpaceX a devenit o componentă importantă pentru comunicații și pentru operarea unor sisteme utilizate pe front.

În februarie, Ucraina a anunțat că terminale Starlink neautorizate folosite de forțele ruse au fost dezactivate după o colaborare între Ministerul Apărării și SpaceX. Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a avut un rol important în acest demers.

Deși Rusia accelerează dezvoltarea rețelei, proiectul a întâmpinat și probleme. Unul dintre cei 16 sateliți lansați în martie a fost pierdut, potrivit unei informații publicate în iunie de cotidianul rus Kommersant. Ceilalți 15 sateliți din primul lot se află în continuare pe orbită.

Proiectul este dezvoltat de Biroul 1440 din Rusia și presupune construirea unei rețele de sateliți aflați pe orbita terestră joasă. Sistemul este destinat furnizării de servicii de internet de mare viteză și conectivității prin satelit.

Rusia a anunțat că Rassvet ar urma să înceapă operațiunile comerciale în 2027.

Oficialii ucraineni avertizează însă că proiectul ar putea avea în viitor și utilizări militare, inclusiv pentru comunicații și controlul dronelor.

Extinderea rapidă a constelației ar putea transforma Rassvet într-o infrastructură strategică pentru Rusia, mai ales dacă Moscova reușește să atingă obiectivele de 292 de sateliți până în 2027 și 924 până în 2035.