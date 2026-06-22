Ucraina a lovit un centru de comunicații prin satelit din apropierea Moscovei

Ucraina a desfășurat un atac asupra centrului de comunicații prin satelit de la Dubna, din regiunea Moscovei. Potrivit informațiilor transmise de Statul Major General al armatei ucrainene, lovitura a avut loc în primele ore ale dimineții și a vizat una dintre cele mai importante infrastructuri de comunicații spațiale din Rusia, relatează EFE.

Potrivit unui comunicat publicat de Statul Major General al armatei ucrainene pe Telegram, atacul a vizat centrul de comunicații prin satelit din Dubna, situat în regiunea Moscovei. Instalația este prezentată de compania care o administrează drept cel mai mare centru de acest tip din Rusia și unul dintre cele mai importante din Europa.

„Pe amplasamentul obiectivului lovit se poate observa un fum masiv”, a indicat Statul Major ucrainean în comunicatul transmis după atac.

În același timp, mai multe canale rusești de Telegram au distribuit imagini video în care apare o coloană de fum care s-ar fi ridicat deasupra centrului de comunicații după lovitură.

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat operațiunile care vizează Moscova și regiunea din jurul capitalei ruse.

Săptămâna trecută, forțele ucrainene au lovit timp de două zile consecutiv principala rafinărie din Moscova. Potrivit informațiilor apărute după atacuri, instalația a suferit avarii care au început să afecteze aprovizionarea cu combustibil a capitalei ruse.

Acțiunile recente fac parte din strategia Kievului de a viza infrastructuri considerate importante pentru funcționarea aparatului militar și logistic al Federației Ruse.

În același comunicat, Statul Major ucrainean a prezentat și alte operațiuni desfășurate împotriva unor obiective rusești situate în teritoriile ucrainene ocupate.

Totodată, armata ucraineană a confirmat atacul lansat duminică asupra infrastructurii portului Kavkaz, aflat în regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei.

Potrivit autorităților militare de la Kiev, portul are un rol important în aprovizionarea trupelor ruse desfășurate în sudul Ucrainei. De asemenea, infrastructura este considerată un punct logistic esențial pentru legătura dintre peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă, și teritoriul Federației Ruse.