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Val de atacuri în Ucraina: doi morți la Zaporojie și Odesa. Rusia anunță că a doborât 60 de drone

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Val de atacuri în Ucraina: doi morți la Zaporojie și Odesa. Rusia anunță că a doborât 60 de droneSursă foto: Sursa foto: Aurora Borealis X.com
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Din cuprinsul articolului

Două persoane și-au pierdut viața în urma unor noi atacuri lansate de trupele lui Putin asupra Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, atacurile au avut loc în regiunile Zaporojie și Odesa.

Doi morți în urma atacurilor rusești din Ucraina. Trupele lui Putin continuă loviturile

Potrivit autorităților locale, în Zaporojie, o dronă a lovit o zonă rezidențială, provocând distrugeri și incendii. În urma atacului, mai multe persoane au fost afectate.

„Trei persoane au fost rănite, iar o femeie era blocată într-o casă în flăcări în urma unui atac inamic la Zaporojie (sud-est)”, a transmis pe Telegram șeful Administrației Militare a regiunii, Ivan Fedorov.

Ulterior, autoritățile au confirmat că femeia și-a pierdut viața în urma atacului.

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„Din nefericire, s-a confirmat moartea femeii care era înăuntrul unei case distruse de drone inamice”, a precizat acesta.

Centrala nucleară din Zaporojie

Centrala nucleară din Zaporojie. Sursa foto: Wikipedia

Atac cu rachetă Iskander în regiunea Odesa

În sudul Ucrainei, autoritățile din regiunea Odesa au raportat un atac asupra unei instalații agricole. Potrivit șefului administrației regionale, Oleg Kiper, lovitura a fost efectuată cu o “rachetă balistică (de tip) Iskander”.

În urma impactului, o persoană și-a pierdut viața, au transmis oficialii locali.

Moscova anunță interceptarea a 60 de drone ucrainene

Atacurile au loc în contextul în care confruntările dintre cele două tabere continuă să se intensifice. Rusia desfășoară bombardamente asupra teritoriului ucrainean încă de la începutul invaziei lansate în februarie 2022, în timp ce Ucraina și-a extins în ultimele luni operațiunile cu drone asupra unor ținte aflate pe teritoriul rus.

Autoritățile ruse au anunțat că aproximativ 60 de drone ucrainene au fost doborâte în cursul nopții. Din cauza amenințării aeriene, cele patru aeroporturi care deservesc Moscova au fost temporar închise, măsura fiind luată pentru siguranța traficului aerian.

Atacurile reciproce continuă să afecteze atât infrastructura militară și economică, cât și populația civilă din zonele aflate în apropierea frontului.

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