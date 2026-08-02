Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă seara că aliații Statelor Unite din Orientul Mijlociu au convenit asupra parametrilor unui acord pentru încheierea conflictului cu Iranul. Liderul de la Casa Albă a anunțat, într-o postare publicată pe rețelele de socializare, că va amâna pentru moment ordinul privind lansarea unor noi atacuri, în timp ce părțile încearcă să finalizeze înțelegerea după cinci luni de război, potrivit Associated Press.

Donald Trump a afirmat că acordul aflat în curs de conturare ”ar include deschiderea imediată, completă şi totală a Strâmtorii Ormuz şi eliminarea ameninţării nucleare a Iranului”.

Președintele american a declarat că a acceptat să renunțe la atacul pe care îl analiza, însă a condiționat această decizie de încheierea rapidă a unei înțelegeri.

„Pe baza acestei solicitări, am acceptat — în interesul viitor al lumii şi, totodată, pentru supravieţuirea unui Iran prosper şi de succes — să anulez atacul, cu condiţia să putem încheia rapid un acord”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că Israelul a acceptat să se alăture Statelor Unite în angajamentul de a încerca finalizarea acordului cu Iranul. Înțelegerea ar urma să pună capăt conflictului care durează de cinci luni.

Anterior, în cursul zilei de sâmbătă, prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, liderul de facto al regatului, și-a exprimat îngrijorarea față de o posibilă escaladare a conflictului cu Iranul prin noi acțiuni militare ale Statelor Unite.

Discuția telefonică dintre prințul moștenitor și Donald Trump a avut loc în timp ce președintele american analiza dacă să lanseze noi atacuri asupra Iranului. Convorbirea a fost relatată inițial de publicația Axios.

O persoană familiarizată cu discuția dintre cei doi lideri a afirmat că autoritățile saudite se tem de consecințele unor atacuri americane asupra infrastructurii energetice iraniene sau asupra altor obiective critice. Sursa, care nu a fost autorizată să facă declarații publice, a arătat că Teheranul ar putea răspunde prin atacarea infrastructurii energetice a Arabiei Saudite și a altor state din Golf.

În timpul convorbirii de sâmbătă, Mohammed bin Salman i-a cerut lui Trump clarificări referitoare la eventualele acțiuni pe care președintele american le lua în calcul împotriva Iranului. Un oficial al Casei Albe, care a solicitat anonimatul deoarece nu era autorizat să facă declarații publice, a confirmat că cei doi lideri au discutat sâmbătă. Acesta nu a oferit însă informații despre conținutul convorbirii.

La începutul săptămânii, Arabia Saudită s-a alăturat Statelor Unite într-o serie de atacuri asupra unor obiective logistice și de înarmare utilizate de milițiile susținute de Iran în Irak. În paralel, autoritățile saudite au îndemnat ambele părți să revină la masa negocierilor pentru identificarea unei soluții care să ducă la încheierea conflictului, ajuns în a cincea lună.

Prințul moștenitor l-a trimis miercuri la Washington pe fratele său, ministrul saudit al Apărării, Khalid bin Salman. Oficialul saudit a avut întâlniri separate cu Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance.

Discuțiile au vizat strategia care urma să fie aplicată în relația cu Iranul și opțiunile analizate de administrația americană în contextul continuării războiului.

Donald Trump s-a întâlnit marți, la Casa Albă, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Aceasta a fost prima întrevedere directă dintre cei doi de la izbucnirea războiului, în luna februarie.

În cadrul discuțiilor, premierul israelian l-a îndemnat pe Trump să continue acțiunile militare împotriva Iranului.

Continuarea intervenției americane implică însă riscuri importante pentru Donald Trump și pentru partidul său. Conflictul este nepopular în rândul multor americani și a provocat perturbări în economia mondială.

Situația are loc cu numai câteva luni înaintea alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului, programate pentru luna noiembrie.

Președintele american promisese anterior măsuri de represalii, după ce armata Statelor Unite a dejucat, la începutul săptămânii, un atac surpriză lansat de Iran asupra unei baze americane din Iordania.

Vineri, Donald Trump le-a declarat jurnaliștilor că ”vrem doar să câştigăm” în confruntarea cu Iranul.

Președintele SUA a afirmat atunci că forțele americane vor lovi Iranul ”foarte dur”, până când acesta nu va mai putea rezista.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, și-a exprimat nemulțumirea față de acțiunile Teheranului. Ea a arătat că Iranul semnase în luna precedentă un memorandum de înțelegere cu Statele Unite privind un armistițiu, dar a încălcat rapid acordul. Potrivit acesteia, Iranul a deschis focul asupra unor nave comerciale și a ucis militari americani, în pofida memorandumului semnat cu Washingtonul.

Departamentul de Stat al Statelor Unite a emis sâmbătă noi avertismente de securitate pentru cetățenii americani aflați în zece țări din Orientul Mijlociu. Măsura a fost luată în contextul escaladării tensiunilor cu Iranul, în timp ce administrația de la Washington analiza lansarea unor noi operațiuni militare.

Avertismentele vizează Bahrainul, Israelul, Irakul, Iordania, Kuweitul, Libanul, Omanul, Qatarul, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Cetățenii americani aflați în aceste state au fost îndemnați să dea dovadă de o prudență sporită și să se pregătească pentru posibile perturbări ale călătoriilor.

Departamentul de Stat a avertizat că pot apărea anulări de zboruri, închideri temporare ale spațiului aerian și alte probleme generate de intensificarea tensiunilor din regiune.