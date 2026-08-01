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SUA înăspresc condițiile pentru vize. Cine poate plăti o garanție de 20.000 de dolari

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SUA înăspresc condițiile pentru vize. Cine poate plăti o garanție de 20.000 de dolariViză SUA. Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

SUA înăsprește condițiile pentru vize. Autoritățile americane introduc permanent sistemul garanțiilor financiare pentru o parte dintre solicitanții vizelor de afaceri și turism. Regula, publicată de Departamentul de Stat și aplicabilă din 3 august, vizează cetățeni din 50 de țări, însă România nu se află pe listă, potrivit Reuters.

SUA înăsprește condițiile pentru vize. Cine poate plăti o garanție de 20.000 de dolari

Departamentul de Stat al SUA a publicat vineri forma finală a reglementării prin care programul-pilot privind garanțiile pentru vize devine permanent. Potrivit sursei citate, măsura se aplică solicitanților de vize B1, destinate călătoriilor de afaceri, și B2, acordate pentru turism.

Ofițerii consulari vor putea impune, în funcție de fiecare caz, depunerea unei garanții financiare înainte de emiterea vizei. Suma poate ajunge până la 20.000 de dolari.

În perioada în care sistemul a funcționat ca program-pilot, valorile stabilite pentru garanții erau de 5.000, 10.000 sau 15.000 de dolari. Prin noua reglementare, pragul de 5.000 de dolari este eliminat, iar valoarea maximă crește de la 15.000 la 20.000 de dolari.

Departamentul de Stat susține că programul lansat în 2025 a oferit suficiente date pentru a arăta că garanțiile financiare pot fi folosite pentru verificarea respectării condițiilor impuse persoanelor care primesc vize.

Vize SUA

Sursa foto: Arhiva EVZ

România nu se află printre statele vizate

Măsura se aplică cetățenilor din 50 de țări, dintre care 30 sunt situate în Africa. România nu figurează pe lista statelor incluse în program.

Autoritățile americane susțin că noul sistem urmărește să reducă numărul persoanelor care rămân pe teritoriul Statelor Unite după expirarea perioadei legale prevăzute de viză.

Organizațiile pentru drepturile imigranților critică măsura

Reprezentanții organizațiilor care apără drepturile imigranților consideră că impunerea unei garanții financiare ar putea descuraja inclusiv călătoriile legitime în Statele Unite.

Aceștia apreciază că măsura reprezintă o nouă înăsprire a politicii de imigrație promovate de administrația Trump.

Regula va intra în vigoare la 3 august, odată cu publicarea în Federal Register, publicația oficială prin care Guvernul Statelor Unite anunță noile reglementări federale.

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