Fostul președinte Klaus Iohannis a rămas bine văzut la Bruxelles și Strasbourg, a declarat Rareș Bogdan. Europarlamentarul PNL a afirmat că imaginea fostului șef de stat în instituțiile europene este mai bună decât cea a lui Ilie Bolojan și a dezvăluit că încă păstrează legătura cu Iohannis.

Liberalul a vorbit despre modul în care Klaus Iohannis era primit la reuniunile europene și despre impresia pe care acesta ar fi lăsat-o în rândul oficialilor de la Bruxelles. Rareș Bogdan și-a bazat afirmațiile pe experiența acumulată în anii petrecuți în Parlamentul European, perioadă în care a putut urmări întâlnirile și aparițiile fostului președinte la nivel european.

Europarlamentarul PNL a declarat că a observat personal felul în care Klaus Iohannis era primit atât la Bruxelles, cât și la Strasbourg. Potrivit acestuia, prezența și statura fostului președinte au contribuit la imaginea sa în mediul european.

„Am văzut la Bruxelles și la Strasbourg, fiind de ceva ani acolo, am văzut modul în care era privit, primit la Consiliu Klaus Iohannis.Sigur, l-a ajutat și statura, și prezența”, a declarat Rareș Bogdan în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Întrebat de Ionuț Cristache dacă fostul șef de stat era privit mai bine decât actualul președinte Nicușor Dan, liberalul a evitat o comparație directă între cei doi și l-a adus în discuție pe Ilie Bolojan.

„O, și Nicușor. Mai bine ca Bolojan. Mult mai bine”, a afirmat europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan a fost întrebat apoi dacă oficialii europeni au păstrat o amintire favorabilă despre mandatul lui Klaus Iohannis. Liberalul a început să vorbească despre modul în care se desfășoară comunicarea la nivel european, însă dialogul s-a îndreptat ulterior către relația sa actuală cu fostul președinte.

„Problema este că se comunică mai mult la nivel… Știți, mi-amintesc de un moment…”, a spus Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a declarat că a mai vorbit cu Klaus Iohannis după încheierea mandatului acestuia, deși nu s-au întâlnit personal în ultima perioadă.

„De vorbit am vorbit, dar de văzut nu l-am văzut”, a afirmat Rareș Bogdan.

Liberalul a povestit că i-a trimis fostului președinte un mesaj cu ocazia zilei sale de naștere și că l-a sunat atunci când a mers la Sibiu pentru finala Cupei României. Rareș Bogdan a explicat că susține Universitatea Cluj și că deplasarea în orașul în care locuiește Iohannis l-a determinat să îl contacteze.

„Păi, i-am dat mesaj de ziua lui. Când a fost finala Cupei României, l-am sunat.Eu sunt cu Universitatea Cluj. Că am pierdut la 11 metri, asta e viața. Și stadionul e la două străzi de Casa Domnului.Și mi s-a părut firesc ca dacă mă duc…Am fost vreo 7-8.000 de clujeni acolo.Și vreo 4-5.000 de oltenii. Ne-au bătut oltenii”, a declarat europarlamentarul.

Rareș Bogdan a afirmat că fostul președinte se afla acasă în momentul în care l-a contactat, însă a decis să nu îl deranjeze. Liberalul a susținut că obișnuiește să păstreze legătura cu persoanele alături de care a lucrat și a oferit drept exemple relațiile sale cu Klaus Iohannis și Traian Băsescu.

„Era acolo, acasă. Dar nu l-am deranjat. Era firesc. Dacă intru în oraș, dacă mă duc acum la Constantin Chiriac, la Sibiu,e firesc să dau un telefon.Eu respect oamenii care au făcut… Așa e normal. Dacă mă întrez cu președintele Băsescu, îl întreb ce mai face?5 ani am fost coleg cu dânsul în parlamentarul. Așa a fost”, a declarat Rareș Bogdan