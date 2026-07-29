Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat că păstrează legătura cu fostul președinte Klaus Iohannis și că îl contactează inclusiv pentru discuții pe teme europene. El a vorbit despre relația PNL cu PSD și AUR, dar și despre viitorul său în politică.

Despre relația dintre PNL și PSD, europarlamentarul a spus că electoratul liberal respinge o nouă colaborare cu social-democrații.

„Electoratul nostru spune fără PSD. Spune: rupeți-vă de PSD. Dacă am tot spus șase luni «fără PSD», acum nu poți schimba direcția”, a declarat Rareș Bogdan, într-un interviu pentru Libertatea.

Referitor la AUR, acesta a precizat că formațiunea nu poate fi ignorată din punct de vedere politic, având în vedere nivelul de susținere din sondaje.

„Nu poți exclude din viața politică 40% din populația României. Noi trebuie să încercăm să luăm cât mai mult singuri, după care vom vedea cu cine stăm de vorbă. Până atunci trebuie să discutăm cu propriul nostru electorat, conservator și liberal”, a spus europarlamentarul. Întrebat dacă a avut vreun rol în apariția Partidului Oamenilor Tineri (POT), Rareș Bogdan a negat categoric. „Nu, niciunul”, a răspuns acesta.

Rareș Bogdan a confirmat că a mai discutat cu fostul președinte Klaus Iohannis după încheierea mandatului acestuia de președinte.

El a povestit că ultima conversație telefonică a avut loc înaintea finalei Cupei României dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, disputată la Sibiu: „Cum să intru în Sibiu și să nu-i dau un telefon președintelui? Îl știu de foarte mult timp. Am lucrat cu el la Sibiu Capitală Culturală și la Festivalul Internațional de Teatru. L-am sunat și am vorbit”..

Europarlamentarul a adăugat că îi transmite mesaje fostului șef al statului cu diferite ocazii și că îi mai cere opinia pe teme europene: „I-am scris de ziua lui, îi scriu de sărbători și îl mai întreb pe chestiuni europene”.

Rareș Bogdan a susținut, totodată, că fostul președinte avea o influență importantă în cadrul Consiliului European. „La Bruxelles și la Strasbourg era foarte influent. Chiar dacă în țară nu comunica suficient, acolo era unul dintre liderii respectați”, a afirmat europarlamentarul.

Întrebat când intenționează să se retragă din viața politică, Rareș Bogdan a răspuns într-o notă ironică. „Foarte bună întrebarea. Ce dracu am căutat eu în politică? De ce am plecat eu din presă în politică? Pentru că eu am iubit presa enorm”, a spus acesta.