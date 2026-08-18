IRCC a coborât la 5,56% pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2026, în timp ce ROBOR la trei luni și cel la șase luni au rămas marți la 5,84%, respectiv 5,92%, pe piața interbancară din România. Evoluția indicilor este importantă pentru românii cu împrumuturi în lei cu dobândă variabilă, costul creditelor fiind influențat de condițiile de lichiditate din sistemul bancar și de dobânzile Băncii Naționale a României.

IRCC, indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor, este calculat trimestrial pe baza mediei dobânzilor zilnice la care băncile se împrumută între ele.

Valoarea obținută nu este folosită imediat pentru stabilirea ratelor la credite. Indicatorul ajunge în contractele consumatorilor cu un decalaj de un trimestru față de perioada pentru care au fost centralizate datele.

Din acest motiv, evoluția IRCC urmărește cu întârziere schimbările produse pe piața monetară. Modificările dobânzilor și ale lichidității din sistemul bancar se regăsesc astfel mai lent în costurile suportate de persoanele care au credite calculate în funcție de acest indice.

ROBOR continuă să fie folosit pentru calcularea dobânzilor variabile în cazul multor credite în lei contractate înainte de schimbarea sistemului de referință din 2019. În această categorie intră și împrumuturi contractate de persoane fizice, pentru care ROBOR la trei luni reprezintă unul dintre principalele repere în stabilirea dobânzii.

Indicatorul arată rata medie a dobânzii la care instituțiile de credit din România sunt dispuse să se împrumute între ele în lei. Nivelul său depinde în principal de lichiditatea existentă în sistemul bancar și de nivelul dobânzilor stabilite de Banca Națională a României.

ROBOR la trei luni a rămas la 5,84%, fără modificări comparativ cu valoarea anterioară. Indicele este utilizat în calculul dobânzilor pentru o parte dintre creditele în lei, inclusiv pentru împrumuturile persoanelor fizice încheiate înainte de introducerea IRCC.

Nici ROBOR la șase luni nu a înregistrat o schimbare, fiind menținut la 5,92%. Evoluția celor doi indici arată că, în perioada analizată, condițiile de pe piața interbancară au rămas apropiate de cele precedente, fără mișcări care să producă imediat modificări ale dobânzilor variabile calculate în funcție de ROBOR.

Pentru intervalul 1 iulie 2026 – 30 septembrie 2026, IRCC este de 5,56%, după ce în perioada precedentă fusese de 5,58%.

Scăderea este de 0,02 puncte procentuale și se poate reflecta treptat în ratele persoanelor care au credite cu dobândă variabilă calculate în funcție de acest indice.

IRCC este utilizat pentru creditele acordate consumatorilor și este actualizat o dată la trei luni. Tocmai decalajul dintre perioada în care sunt înregistrate tranzacțiile din piață și momentul în care valoarea este aplicată în contractele de credit face ca indicele să nu urmeze imediat schimbările produse pe piața monetară.

Leul s-a depreciat marți atât față de moneda europeană, cât și față de dolarul american. Euro a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2442 lei, în creștere cu 0,23 bani comparativ cu nivelul precedent, de 5,2419 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,5298 lei, cu 1,03 bani, respectiv 0,22%, peste valoarea de luni, când fusese cotat la 4,5195 lei. În schimb, moneda națională s-a apreciat în raport cu francul elvețian. Acesta a fost calculat la 5,5801 lei, în scădere cu 0,29 bani, respectiv 0,05%, de la 5,5830 lei anterior.

Gramul de aur s-a scumpit marți și a ajuns la 639,8490 lei, față de 638,5782 lei în ședința precedentă.