Cursul valutar, 22 septembrie. Euro, detronat

Leul s-a apreciat ușor, marți, în raport cu euro, în timp ce moneda națională a pierdut teren în fața dolarului american și a francului elvețian, potrivit cursului publicat de Banca Națională a României (BNR). Euro a fost cotat la 5,2647 lei, în scădere cu 0,02 bani față de ședința precedentă, când valoarea era de 5,2649 lei.

Euro a ajuns marți la 5,2647 lei, față de 5,2649 lei în ședința de luni. Diferența este de 0,02 bani, astfel că moneda europeană a avut o variație foarte redusă de la o zi la alta.

În ședința precedentă, euro crescuse cu 0,05 bani, de la 5,2644 lei la 5,2649 lei.

Dolarul american a crescut marți cu 0,67 bani, până la 4,5934 lei. În ședința precedentă, moneda americană fusese cotată la 4,5867 lei.

Avansul dolarului față de leu a fost de 0,15%.

Francul elvețian a înregistrat cea mai importantă creștere dintre principalele valute urmărite în ședința de marți. BNR a calculat un curs de 5,6085 lei pentru un franc, față de 5,5728 lei în ziua precedentă.

Francul s-a apreciat astfel cu 3,57 bani, echivalentul unei creșteri de 0,64%. Nivelul de 5,6085 lei este cel mai ridicat înregistrat pentru francul elvețian din 28 august 2026 până în prezent, potrivit datelor publicate marți.

Gramul de aur a fost cotat marți la 638,3962 lei, în scădere cu 2,4753 lei față de ședința precedentă, când BNR a stabilit o valoare de 640,8715 lei.

Aurul a continuat astfel scăderea începută în ședința precedentă, când gramul de aur pierduse 3,8379 lei, de la 644,7094 lei.