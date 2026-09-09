International

3.000 de euro pentru fiecare copil, în Grecia. Ce condiții trebuie să îndeplinească

3.000 de euro pentru fiecare copil, în Grecia. Ce condiții trebuie să îndeplineascăPărinți. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O insulă din Grecia a introdus o măsură prin care încearcă să sprijine familiile tinere și să încurajeze creșterea numărului de locuitori permanenți. Autoritățile din Nisyros acordă un ajutor financiar de până la 3.000 de euro pentru fiecare copil născut într-o familie care îndeplinește condițiile stabilite de municipalitate, potrivit Iefimerida.gr. 

Bani pentru fiecare copil născut: 3.000 de euro. În ce țară se acordă ajutorul

Măsura vine pe fondul problemelor demografice cu care se confruntă mai multe comunități mici din Grecia, în special insulele cu un număr redus de locuitori permanenți.

Propunerea a fost făcută de primarul municipiului Nisyros, Christofis Koronaios, și a fost aprobată în unanimitate de Consiliul Local.

Ajutorul financiar este acordat o singură dată pentru fiecare copil. Banii pot fi folosiți pentru cheltuielile asociate venirii pe lume a unui nou membru al familiei, într-o perioadă în care necesitățile financiare ale părinților cresc.

Suma poate acoperi o parte din costurile pentru lucrurile necesare unui bebeluș, dar și alte cheltuieli din primele luni de viață.

Euro

Euro. Sursă foto: Unsplash

Părinții trebuie să locuiască permanent pe insulă

Sprijinul nu este acordat automat tuturor familiilor care au un copil. Municipalitatea a stabilit mai multe condiții pentru ca indemnizația să poată fi acordată.

La momentul nașterii copilului, părinții trebuie să fie cetățeni ai municipiului Nisyros și să aibă reședința permanentă pe insulă.

Prin aceste criterii, autoritățile urmăresc ca banii să ajungă la familiile care fac parte din comunitatea locală și care locuiesc efectiv și permanent în Nisyros.

Indemnizația este neimpozabilă

Valoarea de 3.000 de euro reprezintă plafonul maxim permis de actualul Cod al Administrației Locale, potrivit informațiilor publicate de municipalitate.

Un alt aspect important este faptul că indemnizația nu este impozitată. De asemenea, suma primită nu este luată în calcul la stabilirea criteriilor de venit pentru alte forme de sprijin social.

Astfel, familiile eligibile nu riscă să piardă alte beneficii sociale doar pentru că primesc această indemnizație.

Municipalitatea a alocat 9.000 de euro pentru program

Programul are deja prevăzută o sursă de finanțare. Bugetul Municipiului Nisyros pentru anul 2026 include suma de 9.000 de euro destinată acestei măsuri.

Fondurile permit, în forma actuală a programului, acordarea sumei maxime pentru trei nașteri eligibile, câte 3.000 de euro pentru fiecare copil.

Numărul beneficiarilor poate depinde însă de evoluția nașterilor și de resursele disponibile. Autoritățile locale încearcă astfel să ofere un sprijin concret familiilor și, în același timp, să facă insula mai atractivă pentru familiile tinere care aleg să rămână și să își crească aici copiii.

Stiri calde

11:14 - Putin, tot mai izolat de realitatea din Rusia. O nouă mobilizare, panică în țară

11:13 - Fragment de dronă, găsit pe plaja de la Corbu

11:09 - Provocarea lui Cristian Chivu în Liga Campionilor: analiza cotelor lui Inter Milano după înfrângerea cu Real Madrid

11:01 - Șeful CJ Vaslui, audiat la DNA. Ce legătură are întâlnirea din 2025 cu dosarul lui Fănel Bogos

10:49 - Celebrul cântăreț Giorgos Mazonakis a murit la 54 de ani. O clinică din Atena, anchetată

10:39 - Ce dezvăluie Guvernul de la Chișinău despre avionul lui Zelenski și alerta de dronă

HAI România!

Sarmiza Andronic, nemulțumită de purtătorii de cuvânt

Sarmiza Andronic, nemulțumită de purtătorii de cuvânt

Sarmiza Andronic, avertisment despre comunicarea politicienilor: Nu comunicăm, vorbim

Sarmiza Andronic, avertisment despre comunicarea politicienilor: Nu comunicăm, vorbim

Calculul secret al lui Lavrov

Calculul secret al lui Lavrov

Proiecte speciale