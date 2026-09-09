O insulă din Grecia a introdus o măsură prin care încearcă să sprijine familiile tinere și să încurajeze creșterea numărului de locuitori permanenți. Autoritățile din Nisyros acordă un ajutor financiar de până la 3.000 de euro pentru fiecare copil născut într-o familie care îndeplinește condițiile stabilite de municipalitate, potrivit Iefimerida.gr.

Măsura vine pe fondul problemelor demografice cu care se confruntă mai multe comunități mici din Grecia, în special insulele cu un număr redus de locuitori permanenți.

Propunerea a fost făcută de primarul municipiului Nisyros, Christofis Koronaios, și a fost aprobată în unanimitate de Consiliul Local.

Ajutorul financiar este acordat o singură dată pentru fiecare copil. Banii pot fi folosiți pentru cheltuielile asociate venirii pe lume a unui nou membru al familiei, într-o perioadă în care necesitățile financiare ale părinților cresc.

Suma poate acoperi o parte din costurile pentru lucrurile necesare unui bebeluș, dar și alte cheltuieli din primele luni de viață.

Sprijinul nu este acordat automat tuturor familiilor care au un copil. Municipalitatea a stabilit mai multe condiții pentru ca indemnizația să poată fi acordată.

La momentul nașterii copilului, părinții trebuie să fie cetățeni ai municipiului Nisyros și să aibă reședința permanentă pe insulă.

Prin aceste criterii, autoritățile urmăresc ca banii să ajungă la familiile care fac parte din comunitatea locală și care locuiesc efectiv și permanent în Nisyros.

Valoarea de 3.000 de euro reprezintă plafonul maxim permis de actualul Cod al Administrației Locale, potrivit informațiilor publicate de municipalitate.

Un alt aspect important este faptul că indemnizația nu este impozitată. De asemenea, suma primită nu este luată în calcul la stabilirea criteriilor de venit pentru alte forme de sprijin social.

Astfel, familiile eligibile nu riscă să piardă alte beneficii sociale doar pentru că primesc această indemnizație.

Programul are deja prevăzută o sursă de finanțare. Bugetul Municipiului Nisyros pentru anul 2026 include suma de 9.000 de euro destinată acestei măsuri.

Fondurile permit, în forma actuală a programului, acordarea sumei maxime pentru trei nașteri eligibile, câte 3.000 de euro pentru fiecare copil.

Numărul beneficiarilor poate depinde însă de evoluția nașterilor și de resursele disponibile. Autoritățile locale încearcă astfel să ofere un sprijin concret familiilor și, în același timp, să facă insula mai atractivă pentru familiile tinere care aleg să rămână și să își crească aici copiii.