Ajutor financiar pentru părinții care stau acasă cu copiii. Condițiile din planul lui Trump

Administrația Trump analizează în Statele Unite extinderea subvențiilor pentru îngrijirea copiilor către anumite familii în care unul dintre părinți lucrează, iar celălalt rămâne acasă. Planul vizează însă doar cuplurile căsătorite care îndeplinesc condițiile de venit, iar noile reguli ar putea fi aplicate cel mai devreme în 2027, relatează The Independent.

Casa Albă ia în calcul schimbarea modului în care sunt distribuite unele fonduri federale destinate îngrijirii copiilor. Potrivit proiectului aflat în analiză, sprijinul financiar ar putea ajunge și la familiile în care copilul este îngrijit acasă de unul dintre părinți, nu doar la cele care folosesc servicii de îngrijire.

Pentru a beneficia de subvenție, familia ar trebui să fie formată dintr-un cuplu căsătorit care se încadrează în anumite limite de venit. În același timp, unul dintre soți ar trebui să lucreze cel puțin 35 de ore pe săptămână, în timp ce celălalt ar rămâne acasă pentru a avea grijă de copil. Informațiile au fost relatate de The New York Times, care citează persoane familiarizate cu discuțiile, și preluate de The Independent.

În forma analizată în prezent, cuplurile necăsătorite nu ar putea beneficia de aceste plăți. Nici părinții singuri care nu lucrează nu s-ar încadra printre potențialii beneficiari.

Finanțarea ar urma să fie asigurată prin Child Care and Development Fund, program al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane care dispune de aproximativ 12 miliarde de dolari.

Fondul a fost înființat în anii 1990 pentru a ajuta părinții cu venituri mici și medii să suporte costurile legate de îngrijirea copiilor.

În prezent, programul oferă de regulă aproximativ 9.000 de dolari anual pentru fiecare copil și sprijină aproximativ 1,3 milioane de copii. O mare parte dintre beneficiari provin din familii în care copilul este crescut de un părinte singur care lucrează, în cele mai multe cazuri mama.

Extinderea eligibilității către familiile în care unul dintre soți rămâne acasă ar însemna astfel că banii existenți ar putea fi împărțiți între mai multe categorii de beneficiari.

Propunerea face parte din politica mai amplă promovată de administrația Trump pentru susținerea familiilor tradiționale și creșterea natalității. Vicepreședintele JD Vance s-a exprimat în repetate rânduri în favoarea posibilității ca mai multe mame să rămână acasă pentru a se ocupa de copii.

La un moment dat, Vance a scris pe X că americanii „normali” își doresc o „politică familială care să nu-și trimită copiii la creșe proaste pentru ca ei să se poată bucura de mai multă «libertate» pe piața muncii”.

Poziția sa pe această temă este mai veche. Într-un eseu publicat în 2021, actualul vicepreședinte american a scris: „Copiii mici sunt în mod clar mai fericiți și mai sănătoși atunci când își petrec ziua acasă cu un părinte”.

Planul a atras și critici, în special din cauza modului în care extinderea numărului de beneficiari ar putea afecta familiile care primesc deja aceste subvenții. Unii experți atrag atenția că, dacă bugetul programului rămâne același, introducerea unor noi categorii eligibile ar putea reduce accesul la fonduri pentru părinții singuri care lucrează.

Joshua McCabe, director pentru politici sociale, a declarat pentru The New York Times că susține acordarea unui ajutor mai mare familiilor în care un părinte rămâne acasă, dar nu este de acord cu mecanismul analizat.

„Sunt un susținător ferm al unui sprijin mai mare pentru părinții care stau acasă. Dar nu așa aș alege să fac acest lucru”, a declarat pentru The New York Times Joshua McCabe, director pentru politici sociale.

Acesta a avertizat că extinderea numărului de persoane care pot solicita sprijinul, fără suplimentarea bugetului, ar putea pune o presiune mai mare asupra fondurilor disponibile.

„Extinderea eligibilității fără majorarea finanțării ar însemna că mai mulți părinți ar concura pentru aceiași bani, lăsând și mai mulți părinți – în special părinții singuri care lucrează – într-o situație mai dificilă”, a adăugat el.

Un alt punct analizat de administrația Trump este dacă accesul la aceste subvenții poate fi condiționat legal de existența unei căsătorii.

Avocați din cadrul administrației au discutat dacă beneficiarii programului ar putea fi obligați să fie căsătoriți pentru a primi banii în situația în care unul dintre soți rămâne acasă cu copilul.

Schimbarea programului nu ar necesita aprobarea Congresului. Dacă proiectul va primi acordul Casei Albe, acesta urmează să fie publicat online, după care va exista o perioadă în care publicul va putea transmite observații.

În cazul în care măsura va fi adoptată în forma finală, noile reguli ar putea fi aplicate cel mai devreme în 2027.