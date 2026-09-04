Casa Albă a lansat o platformă online cu cinci jocuri video de mici dimensiuni, concepute pentru a prezenta într-un format interactiv teme asociate administrației președintelui Donald Trump.

Secțiunea „Arcade”, disponibilă pe site-ul oficial al instituției, transformă subiecte precum securitatea frontierei, alimentația sănătoasă și economiile pentru copii în jocuri inspirate de titluri clasice.

Inițiativa a fost anunțată pe rețelele sociale ale Casei Albe prin animații care imită ecranele de încărcare ale unor console cunoscute. Într-unul dintre materialele de promovare, sigla Sega este transformată în „MAGA”, acronimul sloganului „Make America Great Again”. Lansarea marchează o formă neobișnuită de comunicare politică, în care mesajele administrației sunt prezentate prin mecanici de joc familiare.

Primul titlu, „Build the Wall”, folosește un format inspirat de Tetris. Jucătorul trebuie să așeze blocuri pentru a construi un zid, iar obiectivul este formulat pe site drept „Protejează frontiera de hoarda care vine”. Jocul leagă astfel mecanica puzzle-ului de una dintre temele centrale ale politicii lui Trump privind frontiera sudică a Statelor Unite.

„Rio Run” seamănă cu jocul mobil Snake. În această variantă, un personaj care îl reprezintă pe Trump se deplasează pe ecran și adună persoane care încearcă să treacă frontiera. Titlul face referire la Rio Grande și la politica administrației în domeniul imigrației.

Un alt joc, „Supply Line”, este inspirat de Tapper. Alimentele se deplasează pe o linie de asamblare, iar jucătorul trebuie să respingă produsele care nu respectă standardele promovate prin inițiativa „Make America Healthy Again”. Tema este legată de politica administrației privind alimentația și sănătatea.

„Flappy Bill” preia mecanica jocului Flappy Bird. Un vultur transportă un proiect de lege deasupra National Mall, în Washington, D.C., iar jucătorul trebuie să îl mențină în aer și să evite obstacolele.

Ultimul dintre cele cinci titluri, „Trump Savings Tycoon”, are ca obiectiv colectarea banilor care apar pe ecran pentru a alimenta conturile de economii destinate copiilor, cunoscute drept „Trump Accounts”. Programul administrației prevede o contribuție de 1.000 de dolari pentru copiii eligibili născuți în perioada acoperită de măsură.

Platforma folosește mecanici simple, recunoscute de publicul familiarizat cu jocurile arcade, pentru a ilustra priorități ale administrației Trump. În locul unor prezentări tradiționale, utilizatorii sunt invitați să interacționeze cu teme politice prin jocuri de tip puzzle, reacție rapidă sau colectare de obiecte.

Casa Albă nu a prezentat, în informațiile publice consultate, detalii despre costurile dezvoltării platformei sau despre impactul acesteia asupra publicului. De asemenea, nu există informații oficiale privind data lansării unor eventuale jocuri suplimentare.

Concluzie: Noua secțiune Arcade de pe site-ul Casei Albe reunește cinci jocuri care promovează teme ale administrației Trump, de la securitatea frontierei la economiile pentru copii. Inițiativa folosește formatul jocurilor retro ca instrument de comunicare publică.