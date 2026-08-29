S-a aflat cine se folosea de informații privilegiate de la Casa Albă cu privire la acțiunile militare și politice ale SUA pentru a juca la bursă, potrivit WSJ.

Este vorba despre operatorul de teleprompter al Casei Albe, investigat pentru plasarea de ordine pe bursă folosind informații confidențiale, care se confruntă acum cu sancțiuni din partea pieței de predicții Kalshi și a autorităților federale de reglementare.

Gabriel Perez, operatorul de teleprompter de la Casa Albă, a încheiat o înțelegere prin care va plăti o amendă pecuniară civilă de 65.000 de dolari și va renunța la peste 107.000 de dolari câștigați în pariuri către Commodity Futures Trading Commission. De asemenea, va fi suspendat din tranzacționare timp de trei ani.

Avocatul lui Kalshi și șeful autorității guvernamentale de aplicare a legii, Robert J. DeNault, a declarat vineri seară că Perez a fost, de asemenea, supus unor sancțiuni din partea companiei, ca parte a înțelegerii.

„Nu contează cine ești: încălcă regulile noastre sau legea federală și vei suporta consecințele”, a spus DeNault, care a citat anunțul CFTC.

Acordul vine după ce autoritățile federale de reglementare l-au anchetat pe Perez pentru plasarea a peste 100.000 de dolari în pariuri pe baza accesului timpuriu la discursurile președintelui Trump.

„În funcția sa, Perez a avut acces la discursurile prezidențiale înainte ca acestea să fie rostite, iar Perez și-a însușit aceste informații”, a declarat vineri CFTC. Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Agenția federală a declarat că îi apreciază ajutorul acordat de Kalshi în cadrul anchetei.

Kalshi a început să semnaleze pariurile lui Perez la începutul anului și l-a intervievat, ca parte a unei anchete interne. De asemenea, i-a blocat contul și a păstrat peste 90.000 de dolari din profiturile sale. Ancheta internă a fost apoi trimisă către CFTC.

CFTC a dezvăluit, de asemenea, că Perez a plasat pariuri pe cel puțin o duzină de piețe legate de discursurile lui Trump din decembrie, inclusiv predicții despre ce ar spune președintele într-un discurs adresat națiunii și ce locuri ar menționa Trump în discursul său despre Starea Națiunii. Trump s-a adresat națiunii în iulie și a ținut discursul său despre Starea Națiunii în februarie.

„Înainte ca Perez să tranzacționeze fiecare contract, el citea discursul președintelui Trump și își plasa tranzacțiile pe baza cuvintelor pe care le vedea în discurs”, a scris CFTC într-un document care detaliază acțiunile lui Perez.

„De exemplu, el cumpăra un contract «Da» pe o piață menționată de Trump doar dacă vedea că cuvântul pe care se baza contractul era conținut într-o copie a discursului pe care președintele Trump îl va ține. În mod similar, Perez plasa tranzacții «Nu» doar pe cuvinte pe care știa că nu erau conținute în discursurile pregătite de președintele Trump.”

CFTC a declarat că Perez și-a schimbat odată poziția de tranzacționare pe o piață de predicții pe baza perspectivei sale asupra discursurilor pregătite nepublice ale lui Trump.

Casa Albă avertizase anterior personalul să nu își folosească rolurile pentru a face pariuri pe piețe de predicții precum Kalshi, inclusiv într-un memoriu din martie al Biroului de Management al Casei Albe. Karoline Leavitt, secretarul de presă de atunci al președinției SUA, a declarat că Casa Albă nu știa de pariurile lui Perez și că președintele era furios din cauza ideii ca indivizi din administrația sa să tranzacționeze informații privilegiate. Perez a fost plasat în concediu administrativ fără plată.

Autoritățile federale continuă să își extindă represiunea asupra conduitei comerciale pe piețele de predicții, care oferă utilizatorilor o modalitate de a paria pe curse politice, sport, performanța corporativă și prețurile criptomonedelor și mărfurilor.

La începutul acestui an, procurorii federali au acuzat un soldat - care a participat la operațiunea americană de capturare a fostului lider venezuelean, Nicolás Maduro - de utilizarea informațiilor clasificate pentru a plasa pariuri câștigătoare pe Polymarket conform cărora Maduro va fi înlăturat din funcție. Câștigurile au depășit 400.000 de dolari, potrivit procurorilor. Acesta a pledat nevinovat.

Mai recent, autoritățile federale au pregătit acuzații împotriva unui militar american suspectat că a plasat pariuri Polymarket legate de atacuri militare din Iran și Venezuela, care i-au adus peste 1 milion de dolari, a relatat anterior The Wall Street Journal.

Autoritățile federale urmăresc, de asemenea, un alt caz care implică un angajat al firmei globale de contabilitate și consultanță KPMG. Angajatul este investigat pentru că a pariat pe posibilitatea ca o anumită companie publică să depășească estimarea consensuală privind câștigurile trimestriale.

Un purtător de cuvânt al KPMG a refuzat să comenteze. Acuzațiile în ambele cazuri ar putea fi formulate în acest caz, deși nu a fost luată o decizie finală privind aducerea acuzațiilor, potrivit unor persoane familiarizate cu anchetele.