Acțiunile companiilor asociate inteligenței artificiale au înregistrat scăderi puternice luni, 14 septembrie, pe bursele din întreaga lume, după ce lideri ai unora dintre cele mai importante companii AI au avertizat asupra riscurilor majore pe care le-ar putea genera dezvoltarea accelerată a tehnologiei, potrivit Reuters.

Declarațiile au alimentat temerile investitorilor că ritmul investițiilor în infrastructura necesară inteligenței artificiale ar putea încetini. Sectorul AI a fost unul dintre principalii factori care au susținut creșterea burselor globale în ultimii ani, însă companiile implicate investesc sume tot mai mari, inclusiv prin împrumuturi și mecanisme de finanțare circulară.

La începutul ședinței de tranzacționare de pe Wall Street, indicele Nasdaq 100 a scăzut cu 1,2%, atingând cel mai redus nivel din ultimele șase săptămâni. Ulterior, pierderile s-au redus, iar indicele era în scădere cu aproximativ 0,4%.

Cele mai mari corecții au fost înregistrate de companiile producătoare de cipuri, ale căror acțiuni au beneficiat puternic de boom-ul inteligenței artificiale.

Indicele Philadelphia Semiconductor a coborât cu 5,2%. Acțiunile Nvidia au pierdut aproximativ 3%, AMD a scăzut cu 4,5%, iar Micron Technology a coborât cu 5,4%.

Și producătorii de echipamente pentru industria semiconductorilor au fost afectați. Lam Research și Applied Materials au pierdut peste 6%, în timp ce Bloom Energy a înregistrat, de asemenea, o scădere de peste 6%.

Corecțiile s-au extins și în Europa și Asia. Sectorul tehnologic european a coborât cu 2,2%, în condițiile unei scăderi de aproximativ 6% pentru ASML. În Asia, SoftBank a pierdut peste 10%, în timp ce TSMC și SK Hynix au înregistrat, la rândul lor, scăderi.

Declanșatorul imediat al îngrijorărilor a fost reprezentat de declarațiile unor lideri ai industriei. Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, a publicat sâmbătă un eseu în care a cerut companiilor AI să încetinească ritmul dezvoltării modelelor, pe fondul temerilor privind utilizarea abuzivă a tehnologiei.

Elon Musk, fondatorul xAI, și Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, au declarat că sunt de acord cu preocupările exprimate de Amodei.

Amodei a avertizat că, în următoarele șase până la 12 luni, agenții AI ar putea ajunge la un nivel de capabilitate care să le permită să preia controlul asupra unor părți importante ale internetului, provocând potențial pagube de sute de miliarde de dolari.

La rândul său, Altman a afirmat într-un interviu că riscul ca inteligența artificială să contribuie la dispariția oamenilor este suficient de serios pentru a impune măsuri din partea companiilor și guvernelor.

Gillian Hadfield, profesor specializat în alinierea și guvernanța inteligenței artificiale la Johns Hopkins University, a declarat că aceste avertismente trebuie luate în serios, subliniind existența unor riscuri reale legate de comportamentul modelelor AI.

Pentru piețele financiare, problema nu este doar reprezentată de riscurile tehnologice, ci și de posibilitatea ca acestea să determine o reevaluare a investițiilor masive în inteligența artificială.

„Dacă acest lucru conduce la o încetinire și la o regândire a cheltuielilor pentru AI, atunci va avea consecințe asupra economiei și asupra unor sectoare importante ale pieței de capital”, a declarat Steve Sosnick, analist-șef de piață la Interactive Brokers.

Companiile din sectorul AI își extind rapid infrastructura, inclusiv centrele de date și capacitățile de calcul. O parte din aceste proiecte sunt finanțate prin datorii, într-un moment în care randamentele obligațiunilor au ajuns la niveluri ridicate pentru mai mulți ani.

Morgan Stanley estima anterior că investițiile în inteligența artificială ar putea depăși 1.300 de miliarde de dolari până în 2027.

Deutsche Bank a avertizat că este dificil ca firmele să renunțe voluntar la dezvoltarea AI atât timp cât rivalii continuă cursa tehnologică. Competiția dintre marile companii și dintre Statele Unite și China rămâne, astfel, un factor important pentru evoluția sectorului.

Avertismentele venite din industrie au ajuns și în centrul dezbaterilor politice. Legislatorii americani analizează propuneri prin care companiile AI ar putea fi obligate să demonstreze că iau măsuri rezonabile pentru prevenirea unor scenarii catastrofale.

În paralel, Statele Unite și China sunt așteptate să poarte discuții privind siguranța inteligenței artificiale în cadrul negocierilor bilaterale programate în această lună.

Beijingul și Washingtonul au însă abordări diferite asupra dezvoltării sectorului. În China, Global Times a criticat avertismentul lui Amodei și l-a descris drept o strategie menită să limiteze dezvoltarea tehnologică a țării.

În același timp, companii precum OpenAI și Anthropic se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea unor dezvoltatori chinezi care oferă modele AI la costuri mai reduse, printre care Moonshot AI, Alibaba și DeepSeek.

Scăderile de luni nu au fost interpretate de toți investitorii drept un semnal că investițiile în inteligența artificială vor încetini.

Michael Burry, investitor cunoscut pentru pariurile împotriva pieței imobiliare americane înaintea crizei financiare din 2008, a descris avertismentele drept „hype și exagerări” și a susținut că acestea ar putea masca o încetinire reală și necontrolabilă a creșterii economice.

În plus, planurile de investiții deja anunțate de marile companii sugerează că industria are în continuare proiecte de amploare în derulare.

Un element important îl reprezintă chiar Anthropic. Compania se pregătește pentru o posibilă listare publică luna viitoare și, potrivit unor surse citate de Reuters, discută cu Nvidia pentru ca producătorul de cipuri să devină un investitor important.