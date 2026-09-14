Șeful Ministerului Securității de Stat din China, Chen Yixin, avertizează că inteligența artificială (AI) ar putea deveni o amenințare directă pentru puterea Partidului Comunist Chinez. Într-o evaluare de securitate prezentată într-o publicație de stat, oficialul a cerut un control mai strict asupra dezvoltării și utilizării AI.

Chen Yixin a avertizat că AI poate fi folosită de serviciile de informații străine pentru operațiuni de spionaj la scară largă, atacuri asupra infrastructurii critice și scurgeri de date sensibile. El a cerut consolidarea controlului partidului asupra tehnologiei și o supraveghere mai strictă din partea autorităților, potrivit theguardian.com.

În revista de stat „China Cyberspace”, Chen a susținut că Beijingul trebuie să își protejeze stabilitatea politică în fața unor tehnologii care pot fi utilizate de „forțe ostile” pentru atacuri cibernetice sofisticate și campanii de dezinformare.

Oficialul a indicat inclusiv companiile americane de tehnologie și modele AI precum Claude Mythos și GPT-5.5-Cyber, pe care le-a prezentat drept noi amenințări pentru securitatea cibernetică a Chinei.

Henry Gao, profesor de drept la Singapore Management University, a declarat că poziția lui Chen arată că Beijingul consideră modelele AI dezvoltate în străinătate drept o amenințare activă.

„China tratează discuțiile privind siguranța AI într-o manieră adversarială, nu din perspectivă umanitară”, a explicat Gao, potrivit sursei citate.

Chen Yixin a avertizat că serviciile de informații străine ar putea folosi AI pentru „spionaj la scară largă”, dar și pentru atacuri asupra infrastructurii critice.

În evaluarea sa, oficialul a menționat și riscul ca modelele AI străine să ducă la scurgeri de date sensibile și să contribuie la răspândirea de deepfake-uri și propagandă care ar putea afecta securitatea Partidului Comunist.

Un exemplu invocat în acest context este dezvăluirea făcută de cercetători din California privind un instrument de hacking capabil să preia controlul asupra conturilor a milioane de utilizatori WeChat.

Anthropic a acuzat, de asemenea, compania chineză Moonshot AI că a redirecționat către Claude solicitările utilizatorilor, inclusiv date sensibile precum imagini de supraveghere militară din China și informații confidențiale provenite de la companii chineze de tehnologie.

Chen Yixin a legat dezvoltarea AI și de competiția militară dintre China și Statele Unite. El a afirmat că folosirea AI de către armata americană în războiul dintre Israel și Iran a arătat că modul de desfășurare a conflictelor s-a schimbat fundamental.

Potrivit oficialului chinez, statul care va folosi algoritmi pentru detectarea și identificarea mai precisă a țintelor va putea obține inițiativa pe câmpul de luptă.

Sub conducerea lui Xi Jinping, China tratează AI drept o tehnologie strategică, iar oficialii de la Beijing au intensificat avertismentele și măsurile de reglementare.

În iulie, Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației a anunțat că a identificat riscuri de securitate în anumite versiuni ale Claude Code. Autoritățile chineze au avertizat, de asemenea, asupra unor asistenți AI precum OpenClaw.

Declarațiile lui Chen apar înaintea unor discuții între Statele Unite și China privind siguranța AI, programate în perspectiva întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping din 24 septembrie, la Washington.

Kyle Chan, cercetător la Brookings, a declarat că avertismentele oficialului chinez reprezintă o viziune mai amplă asupra necesității ca Beijingul să acționeze mai rapid pentru a folosi AI în identificarea vulnerabilităților și pentru a se apăra de noi tipuri de actori cibernetici.

În paralel, Ministerul chinez de Externe a acuzat companiile americane că exagerează pericolele asociate AI. Dario Amodei, directorul Anthropic, a cerut restricții privind accesul Chinei la cipuri AI de ultimă generație.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat că „narațiunile despre amenințări” și „competiția rău intenționată” afectează cooperarea, în timp ce publicația Global Times a calificat solicitarea lui Amodei drept o „iluzie nerealistă”.