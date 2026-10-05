Fenerbahce Istanbul a anunțat luni moartea fostului portar român Ilie Datcu, la vârsta de 89 de ani. Acesta a câștigat titluri importante atât în România, cât și în Turcia și a evoluat de 13 ori pentru echipa națională. Clubul turc a transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția fostului său jucător.

„Suntem profund îndureraţi de pierderea portarului nostru Ilie Datcu, care ne-a apărat cu succes poarta ani de zile şi şi-a scris numele în istoria noastră cu campionatele câştigate. Transmitem condoleanţe familiei Datcu şi marii comunităţi Fenerbahçe”, a scris clubul turc pe social media.

Născut la București în 1937, Ilie Datcu a început fotbalul la Constructorul București. De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru Metalul Câmpina, Progresul București, Pompierul București, Dinamo Obor București, Dinamo București și Fenerbahce.

La Dinamo București a avut una dintre cele mai importante perioade ale carierei.

A câștigat patru titluri de campion al României, în 1962, 1963, 1964 și 1965. În palmaresul său se mai află două Cupe ale României, cucerite în 1964 și 1968, precum și o Supercupă a României, în 1963.

După perioada petrecută în România, Ilie Datcu a ajuns la Fenerbahce.

Cu formația din Istanbul a câștigat campionatul Turciei de trei ori, în 1970, 1974 și 1975.

Portarul a strâns și 13 selecții pentru echipa națională a României. A făcut parte din lotul României care a participat la Jocurile Olimpice din 1964.

Ilie Datcu s-a retras din fotbalul de performanță în 1975. Ulterior, s-a stabilit în Turcia și a devenit antrenor la Fenerbahce.

A avut o contribuție importantă la descoperirea și formarea lui Rüştü Reçber, care avea să devină ulterior unul dintre cei mai apreciați portari. În 1978, Ilie Datcu a devenit cetățean turc și a primit numele İlyas Datça.

Fostul portar a fost și nașul de botez al antrenorului Răzvan Lucescu, fiind bun prieten cu Mircea Lucescu.