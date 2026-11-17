Rugby-ul românesc este în doliu după moartea lui Constantin Stănescu, unul dintre reprezentanții generației de aur a acestui sport, potrivit Federației Române de Rugby.

Fostul internațional, care a evoluat pe postul de mijlocaș la grămadă și a contribuit la una dintre cele mai importante victorii ale României în fața Franței, a încetat din viață la vârsta de 92 de ani.

Născut în octombrie 1934, la Hasi-Keoseler, în Bulgaria, Costel Stănescu a îmbinat cariera sportivă cu studiile universitare. A absolvit Facultatea de Construcții Feroviare în 1957 și a profesat ca inginer constructor. Înainte de a ajunge la rugby, a practicat fotbalul, debutând în 1946 la echipa de juniori FC Argeș.

A început să joace rugby în 1953, la Locomotiva ICF, sub îndrumarea antrenorului Telu Diamandi. Doi ani mai târziu s-a transferat la Locomotiva Grivița Roșie, club pentru care a evoluat până în 1966, când s-a retras din activitatea competițională. Cunoscut și sub porecla „Piticu”, Stănescu s-a remarcat pe postul de mijlocaș la grămadă.

Alături de Grivița Roșie, a câștigat cinci titluri de campion național, Cupa Campionilor Europeni în 1964 și locul al doilea în aceeași competiție, în 1962.

La echipa națională a României a fost convocat pentru prima dată în 1957 și a adunat 21 de selecții, până în 1966. Numele său este legat de victoria istorică obținută de România în fața Franței, în 1960, când reprezentativa tricoloră s-a impus cu scorul de 11-5.

În total, Stănescu a jucat de patru ori împotriva francezilor, înregistrând două victorii și două rezultate de egalitate. A participat, de asemenea, la turnee organizate în Anglia, Spania, Belgia, Italia, Germania și Franța.

După retragerea din activitatea de jucător, a rămas aproape de rugby, activând ca antrenor și membru al Asociației Internaționalilor Români de Rugby. A continuat să participe la întâlnirile foștilor sportivi, fiind o prezență respectată în comunitatea rugby-ului românesc.

Trupul neînsuflețit va fi depus marți, 17 noiembrie, la capela Bisericii „Cercelușii” – Sfântul Fanurie, de pe strada Cercelușii nr. 18, sectorul 3, în zona Dristor. Înmormântarea va avea loc miercuri, 18 noiembrie, de la ora 14:00, la Cimitirul Ghencea Civil.