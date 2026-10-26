Naționala de rugby a României va disputa trei meciuri pe teren propriu în luna noiembrie, în cadrul turneului World Rugby Nations Cup.

„Stejarii” vor întâlni Tonga pe 6 noiembrie, Statele Unite ale Americii pe 14 noiembrie și Canada pe 20 noiembrie. Toate partidele se vor desfășura pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București și vor începe la ora 18:30.

Biletele pentru cele trei confruntări sunt disponibile pe platformele bilete.ro și Eventim.

Pentru pregătirea turneului, lotul național s-a reunit duminică, 25 octombrie, la Centrul Național Sportiv „Elisabeta Lipă” din Snagov. Pentru prima săptămână de cantonament, selecționerul David Gérard a convocat 34 de jucători: 19 înaintași și 15 jucători de treisferturi.

Majoritatea rugbyștilor selecționați evoluează la cluburi din România, în timp ce patru joacă în străinătate, trei în Franța și unul în Italia.

Antrenorul principal a explicat că a ales pentru prima etapă a pregătirii un grup tânăr, cu mai puțină experiență internațională, pentru a-i evalua și pentru a le oferi oportunitatea de a se integra în circuitul echipei naționale.

„Îmi doresc foarte mult să petrec timp cu acești jucători, să îi cunosc mai bine și să văd ce pot aduce echipei. Unii vor fi alături de noi doar pentru o săptămână, dar cred că acea săptămână poate fi foarte valoroasă pentru ei și pentru noi”, a declarat Gérard.

Selecționerul a subliniat și importanța continuității între națională și Romanian Wolves, motiv pentru care în lot se regăsesc mai mulți jucători care au evoluat în cadrul acestei echipe.

Lotul convocat include rugbyști de la cluburi precum CS Dinamo, CS Rapid, SCM USV Timișoara, CSA Steaua și CSM Știința Baia Mare, alături de jucători legitimați la formații din Franța și Italia.

Stafful tehnic este condus de David Gérard, asistat de Juan Pablo Orlandi, Raphaël Saint-André și Benjamin Lapeyre. Echipa de pregătire fizică, analiză, medicală și logistică include specialiști responsabili de condiția fizică, performanță, recuperare și organizarea lotului.

Cele trei partide din noiembrie reprezintă următoarele teste pentru „Stejari” în cadrul competiției World Rugby Nations Cup.