Mircea Rusu, fost internațional de elită și component de bază al uneia dintre cele mai strălucite generații din istoria balonului oval românesc, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani, în Cluj-Napoca.

Anunțul trist a fost făcut de reprezentanții Federației Române de Rugby, care au adus un omagiu carierei impresionante a fostului mare jucător.

Parcursul lui Mircea Rusu în sportul de performanță a început într-un mod neconvențional. Primul contact cu meciurile de rugby l-a avut în anul 1953, în timpul studiilor la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului de Căi Ferate din București. Atunci a asistat din tribune la confruntarea dintre România și Italia, încheiată cu scorul de 14-16, pe stadionul Dinamo, în prezența a 20.000 de spectatori.

Aproprierea sa definitivă de sportul cu balonul oval s-a produs un an mai târziu, în 1954, din cauza unei situații personale dificile. Deoarece tatăl său era deținut politic, tânărul student pierduse dreptul la cazare în cămin și la masa de la cantină. Aflând că sportivii din echipa de rugby a Institutului de Căi Ferate primesc hrană gratuită, s-a alăturat formației Locomotiva I.C.F., aflată sub îndrumarea antrenorului Constantin „Telu” Diamandi.

Evoluțiile sale remarcabile au atras rapid atenția specialiștilor. În anul 1956, Mircea Rusu s-a transferat la celebra echipă Grivița Roșie, unde a activat până în 1970, când s-a retras din activitate la vârsta de 37 de ani.

Alături de formația bucureșteană, supranumită echipa de aur, a cucerit opt titluri de campion național. Cea mai mare performanță din cariera sa de club a fost obținută în anul 1964, când a devenit campion al Europei după o victorie istorică în finala disputată împotriva francezilor de la Mont-de-Marsan.

Pe plan internațional, Mircea Rusu s-a consacrat drept un flanker de excepție. A format alături de Viorel Morariu și Radu Demian una dintre cele mai puternice și temute linii a treia din istoria rugby-ului românesc. În anii ’60, a fost parte integrantă din selecționata națională care a reușit o serie incredibilă de 25 de meciuri internaționale consecutive fără înfrângere.

Meciul său de debut sub tricolor a avut loc pe 27 octombrie 1959, la București, într-o partidă împotriva Republicii Democrate Germane. Ultima sa prezență pe teren pentru echipa națională s-a înregistrat la Lisabona, pe 28 mai 1967, într-o confruntare cu selecționata Portugaliei.

Pentru contribuția sa extraordinară la dezvoltarea sportului, Mircea Rusu a fost distins în anul 1964 cu titlul de Maestru Emerit al Sportului și a fost inclus în Enciclopedia Educației Fizice și Sportului din România. Ulterior, s-a implicat activ în sprijinirea rugby-ului local, conducând organizații precum Fundația Prietenii Rugbyului Clujean. În aprilie 2023, Consiliul Local Cluj-Napoca i-a acordat în unanimitate titlul de Cetățean de Onoare.

Federația Română de Rugby a transmis un mesaj plin de emoție la despărțirea de marele campion:

„Rugby-ul românesc este în doliu. Unul dintre marii jucători ai României, flankerul de aur al unei generații excepționale, care a alcătuit împreună cu Viorel Morariu și Radu Demian, una dintre cele mai valoroase linii a treia din rugby-ul autohton, Mircea Rusu a încetat din viață noaptea trecută, la Cluj-Napoca, la vârsta de 93 de ani. Federația Română de Rugby își exprimă regretul față de dispariția acestuia și este alături de familia îndurerată. (...) Dumnezeu să-l odihnească!”

Trecerea în neființă a lui Mircea Rusu lasă un gol imens în comunitatea sportivă, însă amprenta lăsată de acesta în istoria rugby-ului din România rămâne de neșters.