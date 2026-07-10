Trei companii importante din domeniile construcțiilor, infrastructurii feroviare și producției industriale oferă locuri de muncă în mai multe județe din România. STRABAG, Holcim și VioTop caută muncitori calificați, ingineri și specialiști pentru proiecte din mai multe județe, iar candidații pot aplica direct la angajatori.

STRABAG, Holcim și VioTop au scos la concurs 18 tipuri de posturi în domeniile construcțiilor, infrastructurii feroviare și producției industriale. Potrivit Club Feroviar, locurile de muncă sunt disponibile în Cluj, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Timiș și București.

Companiile recrutează atât muncitori calificați – precum betoniști, fierari, mecanici sau macaragii – cât și ingineri, manageri de proiect și specialiști în controlul calității ori coordonarea lucrărilor. Candidații trebuie să depună aplicațiile direct la angajatori, prin intermediul platformei CFiR.

STRABAG formează echipe pentru trei proiecte feroviare și are posturi disponibile în județele Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Cluj.

Compania caută un specialist pentru urmărirea și evaluarea cantităților și costurilor lucrărilor feroviare, un specialist în controlul calității, un șef de șantier și un manager de proiect.

De asemenea, STRABAG mai recrutează un responsabil tehnic cu execuția pentru construcții feroviare, disponibil la nivel național, precum și un Senior Technical Controller, un inginer pentru estimarea lucrărilor de căi ferate, drumuri și poduri și un inginer CFDP pentru pregătirea ofertelor tehnice, toate aceste posturi fiind disponibile în București.

Grupul activează în România din 1991 și are peste 2.000 de angajați, desfășurând lucrări de construcție pentru drumuri, autostrăzi, căi ferate, poduri și tuneluri.

Holcim România oferă nouă locuri de muncă în județele Brașov, Buzău și Timiș. În Brașov sunt disponibile posturi de operator pentru echipamente mobile de transport al betonului, finisor de prefabricate care poate lucra și ca legător de sarcină și șef de echipă pentru lucrări executate de betoniști, tensioniști și macaragii.

În județul Buzău compania recrutează un macaragiu pentru pod rulant, un finisor pentru prefabricate din beton și un inginer electrician specializat în mentenanța utilajelor industriale. În Timiș sunt disponibile posturi de mecanic pentru întreținerea utilajelor industriale, betonist și fierar pentru echipamente de debitare și fasonare. Toate posturile sunt cu normă întreagă.

Holcim operează în România fabrici de ciment, unități de prefabricate, o stație de măcinare și o rețea națională de stații și puncte de lucru.

Compania românească VioTop recrutează un inginer proiectant specializat în căi ferate, drumuri și poduri pentru un post cu normă întreagă în București.

Societatea, înființată în 1999, desfășoară activități de proiectare, consultanță și supervizare pentru infrastructură feroviară, rutieră și construcții civile.

VioTop a participat la proiecte importante de modernizare a infrastructurii feroviare, printre care tronsoanele Curtici–Simeria și Simeria–Sighișoara. Activitatea companiei include proiectarea liniilor de cale ferată, drumurilor, podurilor, instalațiilor feroviare și construcțiilor civile.

Anunțurile de angajare sunt publicate pe platforma CFiR, unde sunt prezentate cerințele, responsabilitățile și informațiile necesare pentru fiecare post.

Platforma nu realizează recrutarea în numele companiilor. Persoanele interesate trebuie să selecteze postul dorit și să aplice direct la angajator, fie prin butonul „Aplică acum”, fie utilizând datele de contact din anunț.

Perioada în care posturile rămân disponibile diferă de la o companie la alta, astfel că cei interesați sunt sfătuiți să verifice dacă anunțul este încă activ înainte de trimiterea CV-ului.