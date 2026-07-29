Politica

Scandal după deblocarea posturilor din spitale. Rogobete acuză că unele județe au fost favorizate. Exemplul Bihor

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Scandal după deblocarea posturilor din spitale. Rogobete acuză că unele județe au fost favorizate. Exemplul BihorSursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut  explicații cu privire la criteriile în baza cărora au fost repartizate posturile deblocate în unitățile sanitare publice, după aprobarea Memorandumului adoptat de Guvern. Acesta a susținut că numărul posturilor alocate unor spitale nu ar reflecta nevoile reale ale sistemului și a comparat situația din mai multe județe și institute medicale din țară, insistând pe Bihor.

„Trebuie să explicați românilor după ce criterii s-au împărțit posturile deblocate» prin Memorandum, a scris fostul ministru al Sănătății.

Alexandru Rogobete a comparat numărul posturilor repartizate în mai multe județe

Potrivit datelor prezentate de Alexandru Rogobete, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, dintr-un județ cu aproximativ 551.000 de locuitori, a primit 131 de posturi.

În același timp, fostul ministru a arătat că alte spitale județene au primit un număr mai redus de posturi, deși deservesc populații comparabile sau chiar mai numeroase:

-Spitalul Județean de Urgență Bacău – 77 de posturi, pentru un județ cu aproximativ 601.000 de locuitori; -Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – 65 de posturi, într-un județ cu aproximativ 546.000 de locuitori; -Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – 51 de posturi, pentru un județ cu aproximativ 679.000 de locuitori; -Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța – 65 de posturi, într-un județ cu aproximativ 655.000 de locuitori.

Referindu-se la aceste diferențe, Rogobete a susținut că este necesară o justificare publică a modului în care au fost stabilite alocările.

Fostul ministru a invocat și situația institutelor naționale

Alexandru Rogobete a afirmat că și institutele medicale naționale, care tratează pacienți din întreaga țară, au primit un număr limitat de posturi.

Conform datelor prezentate de acesta:

-Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” a primit 15 posturi; -Institutul Oncologic București – 22 de posturi; -Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” – 24 de posturi; -Institutul Clinic Fundeni – 86 de posturi; -Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 24 de posturi.

Fostul ministru a precizat că nu contestă necesitatea suplimentării personalului în județul Bihor, însă a apreciat că toate marile spitale din România se confruntă cu lipsa de personal.

„Nu spun că Bihorul nu are nevoie de medici. Are. La fel ca toate județele și toate marile spitale ale României. Opriți-vă! Distrugeți sistemul de sănătate”, a transmis Alexandru Rogobete.

Guvernul a aprobat deblocarea a peste 6.850 de posturi în sistemul sanitar

Guvernul a aprobat, în ședința de marți, Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice.

Prin această măsură au fost deblocate peste 6.850 de posturi, cele mai multe fiind destinate asistenților medicali. Cea mai mare parte a locurilor aprobate au fost alocate spitalelor, iar aproape 400 de posturi au fost repartizate Serviciilor de Ambulanță Județene.

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