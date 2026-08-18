Vești pentru fanii „Pirații din Caraibe”. Decizia luată de Disney în privința lui Johnny Depp

Johnny Depp ar putea reveni în franciza „Pirații din Caraibe”, la nouă ani de la ultima sa apariție în rolul lui Jack Sparrow. Producătorul Jerry Bruckheimer a declarat că sunt în desfășurare discuții cu actorul, în timp ce echipa lucrează la scenariul celui de-al șaselea film al seriei, relatează Le Figaro.

Posibila întoarcere a actorului în una dintre cele mai cunoscute francize Disney a fost confirmată de Jerry Bruckheimer, producătorul seriei.

„Suntem în discuții cu Johnny. Lucrăm la un scenariu și sperăm să putem duce acest proiect la bun sfârșit”, a declarat Bruckheimer weekendul trecut.

Johnny Depp nu a mai apărut într-un film „Pirații din Caraibe” din 2017, când a fost lansat „Pirații din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar”.

Planurile pentru continuarea francizei s-au schimbat de mai multe ori în ultimii ani, iar producătorul a discutat anterior și despre implicarea lui Margot Robbie într-un nou proiect din universul „Pirații din Caraibe”.

Noul capitol ar urma să schimbe formula folosită în primele cinci producții ale seriei. Dacă acestea au fost construite în jurul aventurilor lui Jack Sparrow, următorul proiect ar urma să pună accentul pe un personaj interpretat de Margot Robbie.

Johnny Depp ar urma, în această variantă, să aibă un rol secundar, potrivit informațiilor publicate de Deadline.

Margot Robbie este cunoscută pentru aparițiile sale în producții precum „Barbie” și „Lupul de pe Wall Street”. Ultimul film al francizei, „Pirații din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar”, a fost lansat în urmă cu nouă ani și a obținut încasări de 795,9 milioane de dolari la nivel mondial.

Cariera lui Johnny Depp a trecut printr-o perioadă dificilă în urma procesului intens mediatizat cu Amber Heard, care a inclus acuzații de violență domestică. Litigiul dintre cei doi s-a încheiat în 2022, după o înțelegere.

În ultimii patru ani, Depp a apărut într-un singur film, „Jeanne du Barry”, în care l-a interpretat pe regele Ludovic al XV-lea.

Actorul urmează să îl interpreteze și pe Ebenezer Scrooge în viitorul film „Scrooge”, regizat de Ti West, și va apărea într-un viitor proiect al lui Marc Webb.

Dacă discuțiile cu Disney se vor concretiza, noul „Pirații din Caraibe” ar marca revenirea lui Johnny Depp în franciza care l-a consacrat în rolul căpitanului Jack Sparrow.