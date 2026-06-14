Premieră istorică. Primele epave ale piraților din Caraibe, descoperite în Bahamas. Poate fi legendara navă „Fancy” a Regelui Piraților

Pentru prima dată în istorie, o echipă de arheologi marini a primit permisiunea oficială de a explora apele restricționate din Nassau Harbour (Bahamas).

Rezultatul a fost descoperirea unor epave și artefacte unice din secolele XVII și XVIII, strâns legate de adevărații pirați care au semănat teroare în Marea Caraibelor în urmă cu trei sute de ani, scrie Smithsonian Magazine.

Până la această descoperire istorică, dovezile concrete despre viața de zi cu zi a piraților din această regiune erau extrem de rare, imaginea colectivă fiind modelată mai degrabă de personaje de ficțiune precum Căpitanul Jack Sparrow.

În cadrul misiunii de explorare, cercetătorii au identificat șase epave, dintre care trei au fost datate cu certitudine ca aparținând Epocii de Aur a piraților. O perioadă cuprinsă, în linii mari, între anii 1680 și 1720.

Printre cele mai importante descoperiri se numără o carcasă din lemn arsă, peste care se afla de o grămadă de pietre folosite ca lest. Adică o greutate utilizată pentru a coborî centrul de greutate al navei și a-i asigura stabilitatea.

Această epavă carbonizată oferă o perspectivă rară asupra metodelor folosite de proscrișii mărilor. După ce jefuiau încărcăturile valoroase și armele, pirații obișnuiau să dea foc navelor capturate pentru a șterge orice dovadă a crimelor lor.

„Incendierea navelor până la linia de plutire era o tactică folosită pentru a ascunde faptele de natură penală în fața autorităților. Coca vasului găsită în Nassau prezintă toate semnele unei astfel de acțiuni piraterești.”, a declarat Dr. Michael Pateman, co-directorul misiunii arheologice.

La un alt sit arheologic, situat la aproximativ 20 de mile est de Nassau, echipa a descoperit ceea ce specialiștii numesc „o carte de vizită a atacurilor piraților”. Printre obiectele recuperate se numără un tun de fier și muniție specifică, 25 de gloanțe de muschetă, o piatră specială folosită pentru ascuțirea săbiilor și iataganelor.

De asemenea, sub podul din Nassau, arheologii au recuperat sticle de vin din sticlă bine conservate, elemente de tachelaj, cărămizi și lăzi din bucătăria unei nave. Piesa de rezistență a acestei capturi arheologice o reprezintă 143 de pipe de tutun din lut, decorate cu unicorni, cai, coroane și stema regală a Angliei, produse în Londra în jurul anilor 1740.

La sfârșitul secolului al XVII, dezvoltarea rutelor comerciale coloniale în Atlantic a creat contextul perfect pentru ascensiunea piraților. Apele din jurul Nassau au devenit refugiul perfect pentru unii dintre cei mai temuți proscriși din istorie: Bărba-Neagră (Blackbeard), „Calico” Jack Rackham, Mary Read, Anne Bonny și celebrul „Rege al Piraților”, Henry Avery.

Cercetătorii suspectează că structura de lemn arsă găsită pe fundul mării ar putea aparține chiar navei Fancy, corabia lui Henry Avery, incendiată în anul 1695. Avery este autorul celui mai mare jaf din istoria pirateriei: el a atacat flotele Imperiului Mogul, furând aur, argint, safire, smaralde și diamante estimate astăzi la peste 100 de milioane de dolari.

Argumentele care susțin această ipoteză sunt demne de luat în calcul.

Astfel, tehnica de construcție este importantă. Structura epavei este îmbinată cu cuie din lemn, o metodă de construcție navală extrem de comună în perioada de glorie a lui Avery. Epava prezintă urmele unor tunuri pivotante. Montate direct pe balustradele punții, aceste arme trăgeau cu schije, având un efect devastator asupra echipajelor inamice.

Descoperirea este cu atât mai spectaculoasă cu cât fundul mării din Nassau fusese sever afectat în ultimele decenii de lucrările industriale de dragare.

Pe lângă scufundări, echipa internațională de arheologi a analizat hărți și documente vechi de 300 de ani, a explorat peșteri care serveau drept ascunzători și a cartografiat „Turnul lui Bărba-Neagră”. Coroborarea tuturor acestor date a permis crearea unui model digital 3D care reconstituie cu fidelitate aspectul portului Nassau în jurul anului 1715.

„Aceste descoperiri sunt doar vârful icebergului. Este foarte probabil să existe alte câteva zeci de epave în interiorul și în jurul portului care așteaptă să fie scoase la lumină.”, conchide dr. Sean Kingsley, arheolog marin britanic și co-director al proiectului.

Deși alte nave de pirați au mai fost descoperite de-a lungul timpului în regiuni precum Carolina de Nord sau Mauritius, este pentru prima dată în istoria arheologiei când sunt scoase la suprafață dovezi directe chiar din inima faimosului refugiu al piraților din Nassau, menționează Smithsonianmag.com.